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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2155) Кабмин (9628) Гройсман (2000) Петренко Павел (488) Ковальчук (40) Климкин (1069) Омелян (195) Бальчун Войцех (66) Супрун Ульяна (81)

 Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил порядок использования государственных средств на Евровидение, рассказал о плане действий до 2020 года. Конфликт Бальчуна, Омеляна и Гройсмана из-за "Укразализныци", беседа Авакова с Ковальчуком

Вместе с тем, значительную часть заседания заняло обсуждение деятельности "Укрзализныци", в ходе которого министр инфраструктуры Владимир Омелян озвучил свои претензии к работе руководства компании и передал соответствующие документы премьеру Гройсману. Однако, Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна.

Как все происходило, видел фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун

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Глава МВД Аресн Аваков беседует с первым замглавы АП Виталием Ковальчуком

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн

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Премьер-министр Владимир Гройсман заходит в зал заседаний

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Гройсман открыл заседание Кабмина

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Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун рассказал о работе "Укрзализныци" и планах дальнейшего реформирования

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Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян слушает выступление Бальчуна

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман

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Владимир Гройсман акцентирует внимание министров на чем-то важном

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Глава набсовета "Укрзализныци", первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов

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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов

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Омелян передает Гройсманы документы по "Укрзализныце"

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Владимир Омелян, возможно, обдумывает сложившуюся ситуацию с "Укрзализныцей"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман

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Вице-премьеры Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр юстиции Павел Петренко (слева направо)

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Павел Петренко и Павел Климкин немножко устали

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Аваков о чем-то перешептывается с Климкиным

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Министр экологии Остап Семерак слушает министра инфраструктуры Владимира Омеляна

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Глава Минфина Александр Данилюк

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна

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Фото: Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ

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Для сьгоднішньї влади фаховими не можуть бути представники титульної нації-вони можуть заважати розкрадати державую.Завжди будуть кращими Авакови,Ложкіни.Клімкіни,Бальчуни,Сакашвілі,Геращенки,Пінчуки.
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У йосі-гросі монітор більший, ніж у інших членів Ну, за статусом. От цікаво, як вони спілкуються: на рівних, чи як "ти начальник - я дурак"
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Хакеры Украинского Киберальянса (UkrainianCyberAlliance - UCA) рассказали о взломе корпоративного сайта российского аналитического центра «Катехон», который ведет информационную войну против Украины.

По словам хактивиста, год назад в социальной сети ВКонтакте были выявлены активные пророссийские группы, проанализированы связи между профилями и активность пользователей. Это дало ясность в выборе целей.
Для ознакомления с «внутренней кухней» российских пропагандистов UCA получили доступ к корпоративному сайту «Катехона» и некоторое время наблюдали за попытками администраторов восстановить доступ к ресурсу. Речь шла про какой-то «шестой этаж», себя они называли «сотрудниками», делились инструкциями по безопасности и приравнивали провинившихся к «работникам».
Также были выявлены все руководители этой организации и проанализированы их зоны ответственности.
«Так мы попали и во «внутреннюю кухню» сообщества «НовороссИнформ». В которой группа пропагандистов также фокусировалась над влиянием на информационное поле Украины», - рассказал представитель киберальсянса.
«Конечно, эти товарищи были уровнем пониже изобретателей «распятого мальчика» в Славянске и не светились на федеральных каналах РФ. Но с другой стороны они работали непосредственно с российскими боевиками в полях, а полевые игроки также являются немаловажным звеном пропаганды. Тот самый случай, когда для понимания внутренней кухни действий России на Донбассе вам в качестве «языка» не нужен российский генерал, а можно просто читать переписку какого-то рядового сержанта или рядового пропагандиста ватных пабликов», - добавил он.
К слову, иногда редакторы и рядовые пропагандисты начинали догадываться, что они находятся под колпаком и тогда начиналась «охота на ведьм», они судорожно искали врагов в своем окружении. И даже писали про взлом у себя на сайте.

«Признаемся, мы им в этом изрядно помогали и сеяли «зраду» в рядах оппонентов», - сообщил хактивист.
Почуяв неладное, некоторые из фигурантов даже спешно просились в Россию по программе переселения, но харьковское консульство тянуло с выдачей документов. Однако, многие и так уже имелироссийские паспортаи работали из России.
В результате длительного наблюдения за всей это группой Дугина, поклонниками Евразийства и админами пабликов «Новороссии» была выявлена целая сеть пророссийских агентов, данные про которых Киберальянс анонимно передал украинским силовикам.
«Нам очень помогала систематическая работа наших оппонентов. Вот скажем файл, полученный от Владимира Прокопенко, в котором собраны данные на более чем четырех тысяч сторонников «Новоросии», которые подавали данные для зачисления в ополчение или для работы на агентурной основе на россиян», - сообщил он.
«Против Украины граждане России ведут систематическую информационную войну, параллельно занимаясь вербовкой добровольцев для войны. Всю эту работу координируют и оплачивают россияне (политики, спецслужбы, бизнесмены, и т.д.)», - сказал хакер «FalconsFlame».
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж
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