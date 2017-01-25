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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Лещенко (434) суд (19917) Олег Богачук (307) НАПК (187)

 Суд перенес заседание по делу о нарушениях при покупке квартиры нардепом Лещенко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение дела о возможных нарушениях при покупке квартиры в отношении нардепа (БПП) Сергея Лещенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Дело снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Карабаня в совещательной комнате", - пояснил судебный распорядитель.

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Вместе с тем дату, на которую перенесли заседание, определят и сообщат позже.

Отметим, что на предыдущее заседание, назначенное на 29.12.2016 г., Лещенко не явился и оно было перенесено на 25 января 2017 года.

лещенко дзиндзя

Нардеп Сергей Лещенко и его адвокат Дмитрий Гненный

лещенко дзиндзя

Блогер Андрей Дзиндзя

Фото: Олег Богачук

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Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.

Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.


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"Дело снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Карабаня в совещательной комнате"

Че-то я не понял. Это чё за отмазка такая? Форсмажорчик типа?
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Нужно взять на вооружение. Завтра забью на работу и маляву напишу, типа, не имел физической возможности пребывания с такого-то по такое-то число на рабочем месте в связи с пребыванием в указанное время не на рабочем месте. Интересно, проканает?
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А что, этот судья карабань, пять суток ареста в совещательной комнате получил?
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"Суд перенес заседание по делу" - интересно в какой загородный ресторан перенесли!?
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Ага. Наши суды аж бегом рассматривают квартирные дела если у какого-то старичка квартиру отобрать надо или у солдата с АТО, особенно в Киеве. За этим у них дело не станет. Сразу никто не болеет, и не на больничном, и не в отпуске. И все документы готовят даже ночью.
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Главное коррупционное дело в Украине отложено...Не так журналюга квартиру купил..СРОЧНО РАССЛЕДОВАТЬ..А то, ведь оффшорники, с Банковой , обидеться могут
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дело не стоит выеденого яйца. а украинцы опять ищут какойто свой вариант интриги. проверять надо притулу. дискжокейку и маму. откуда суммы. и садить их. а не искать запятые в договоре купли -продажи. но для этого надо учится было в юридических вузах. а не покупать дипломы.
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Проклятый Лещенко - подлец,
Он сплетник и стяжатель,
Он волк-шатун среди овец,
Агент Кремля, предатель.
Разоблачили, засекли
Главнейшего из негодяев
Он много хуже всех врагов,
Опасней чем Гундяев.
Расстрела требует народ :
Сергея Лещенко к ответу!
Генпрокурор вовсю орёт,
И празднует уже победу:
Лишить всех прав и всё забрать,
И в лагерную пыль стереть,
В церквях анафеме предать,
В сырой темнице запереть.
А кононенки, березенки,
Грановские, свинарчуки
Семейка Пети Порошенко
Как капельки росы чисты…
Никто и думать не посмеет,
Что может что то быть не так,
А кто рискнет тот пожалеет,
Ведь есть Луценко и Грыцак,
И есть отряды верных орков,
Альфа и бэтта эсбэу,
И банды кровожадных кордов,
И Сытник с ниньзями набу,
И в черной форме полицаи,
И бультерьеры Гэлэтэя,
И костоломы-вертухаи,
И беспредельщики Дэйдэя.
Чтоб каждый знал и понимал,
Кто ПАПА в Украине,
Кто еретик, кто кардинал,
И Пётр - царь отныне.
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http://censor.net.ua/photo_news/424791/sudya_vysshego_hozsuda_malvina_danilova_zabyla_ukazat_v_deklaratsii_elitnyyi_dom_grajdanskogo

Ооочень нужный вопрос о квартире , для замыливания глаз Украинцам !Вы еще поднимите вопрос о
языке и экологии . Надежные темы комми .

Комсомолисты третьей волны в Украине -

рулят не по детски. Изучайте лучше труды Бланка ( МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ)
Чем закончилось ..
25.01.17 10:05 Судья Высшего Хозсуда Мальвина Данилова "забыла" указать в декларации элитный дом гражданского мужа, тысячи долларов наличкой и компании сына, - PROSUD. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд перенес заседание по делу о нарушениях при покупке квартиры нардепом Лещенко. ФОТОрепортаж (обновлено)
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