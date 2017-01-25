 Суд перенес заседание по делу о нарушениях при покупке квартиры нардепом Лещенко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Дело снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Карабаня в совещательной комнате", - пояснил судебный распорядитель.
Вместе с тем дату, на которую перенесли заседание, определят и сообщат позже.
Отметим, что на предыдущее заседание, назначенное на 29.12.2016 г., Лещенко не явился и оно было перенесено на 25 января 2017 года.
Нардеп Сергей Лещенко и его адвокат Дмитрий Гненный
Блогер Андрей Дзиндзя
Фото: Олег Богачук
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Че-то я не понял. Это чё за отмазка такая? Форсмажорчик типа?
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Он сплетник и стяжатель,
Он волк-шатун среди овец,
Агент Кремля, предатель.
Разоблачили, засекли
Главнейшего из негодяев
Он много хуже всех врагов,
Опасней чем Гундяев.
Расстрела требует народ :
Сергея Лещенко к ответу!
Генпрокурор вовсю орёт,
И празднует уже победу:
Лишить всех прав и всё забрать,
И в лагерную пыль стереть,
В церквях анафеме предать,
В сырой темнице запереть.
А кононенки, березенки,
Грановские, свинарчуки
Семейка Пети Порошенко
Как капельки росы чисты…
Никто и думать не посмеет,
Что может что то быть не так,
А кто рискнет тот пожалеет,
Ведь есть Луценко и Грыцак,
И есть отряды верных орков,
Альфа и бэтта эсбэу,
И банды кровожадных кордов,
И Сытник с ниньзями набу,
И в черной форме полицаи,
И бультерьеры Гэлэтэя,
И костоломы-вертухаи,
И беспредельщики Дэйдэя.
Чтоб каждый знал и понимал,
Кто ПАПА в Украине,
Кто еретик, кто кардинал,
И Пётр - царь отныне.
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Ооочень нужный вопрос о квартире , для замыливания глаз Украинцам !Вы еще поднимите вопрос о
языке и экологии . Надежные темы комми .
Комсомолисты третьей волны в Украине -
рулят не по детски. Изучайте лучше труды Бланка ( МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ)
Чем закончилось ..
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