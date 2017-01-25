 27-летний глава сельсовета на Сумщине задержан при получении 28 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, глава одного из сельских советов Ямпольского района согласился помочь гражданину, за что попросил 28 тысяч гривен. За эту сумму 27-летний чиновник пообещал вынести вопрос о выделении земельного участка коммунальной собственности на сессию сельсовета и посодействовать принятию решения в пользу гражданина.
Чиновник был задержан во время получения взятки. Правоохранители изъяли 28 тысяч гривен.
(Фото Нацполиции)
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