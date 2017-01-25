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Все про:взятка (3283) задержание (4884) земля (1408) Нацполиция (5619) Сумщина (522)

 27-летний глава сельсовета на Сумщине задержан при получении 28 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

В Сумской области задержан глава сельского совета, требовавший и получивший 28 тыс. грн за решение земельного вопроса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, глава одного из сельских советов Ямпольского района согласился помочь гражданину, за что попросил 28 тысяч гривен. За эту сумму 27-летний чиновник пообещал вынести вопрос о выделении земельного участка коммунальной собственности на сессию сельсовета и посодействовать принятию решения в пользу гражданина.

Чиновник был задержан во время получения взятки. Правоохранители изъяли 28 тысяч гривен.

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(Фото Нацполиции)
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27 лет,28 тысячь,видать за эту нестыковку и задержали,отдаст лишнее и отпустят))
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следи внимательно за этим делом, когда отдаст тогда и поднимешь вой,держи нас всех в курсе
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Не зависит от возраста ничего, старые воруют, молодые воруют, у власти одни воры, можно каждому, кто чиновником становиться тавро "вор" на лбу ставить, чтобы вместо кокарды гордо носили.
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при чем здесь у власти? сегодня было что даже почтальонка своровала у людей 40 тисяч гривен,у нас народ просто такой
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а этот чиновник, он разве с Луны прилетел? Ясно, что из народа вылупился. Почтальон, ворует поскольку у него нет возможности взятки брать, а взятку чиновнику дать из каких то средств нужно. Тут не нужно быть академиком, чтобы понять, что на зарплату почтальона прожить невозможно, платя по тарифам, кушая и покупая себе что то из одежды и опять же тот же чиновник, который за любую услугу, которою он должен делать согласно своих обязанностей, требует взятку.
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Беда как раз в том, что это самое тавро у нас можно ставить слишком многим из тех, кто чиновниками не становится. Тем самым учителям, врачам, священникам, крестьянам, рабочим и служащим, пенсионерам, пенсионерам и прочим, которые в совокупности и составляют НАРОД.
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- боремся с корупцией! - как!? - вводим ТО и сдачу на права каждые пять лет!
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Не по возрасту запросил , надо было 27 тыс.
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тридцать и девять лет премьеру, гройсману. Украину, гройсман, ставит в позу, в поздравление: жизни- нет!
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Как же так такой молодой и уже ворюга - есть с кого брать пример
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Почему лерка-лучший банкир всех народов, до сих пор не ввела 1000гривенную купюру? Насколько бы удобнее было для задерживаюших, сколько бы времени сэкономили.
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По одному годику за каждую тысячу, с конфискацией у всех родственников!
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Цензор.НЕТФотоОбщество27-летний глава сельсовета на Сумщине задержан при получении 28 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж
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