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 Защитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж

В рамках мероприятий чествования защитников Донецкого аэропорта в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялось награждение военнослужащих отличиями Министерства обороны Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В церемонии приняли участие директор Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины генерал-майор Николай Садовский, заместитель начальника отдела гуманитарной политики Департамента Алексей Сергиенко, врио начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Олег Бойко, начальник Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины полковник Евгений Блискун, председатель общественной организации "Всеукраинский союз участников боевых действий в АТО "Побратимы" Николай Миньо, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и члены их семей.

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Отличия "За воинскую доблесть", "Знак почета" и "За образцовую службу" получили военнослужащие 42-го омпб, 57-й омпбр, 128-й огпбр, 1 отбр и 30-го омпб за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, верность Военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленный при этом высокий профессионализм.

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Медалями союза "Побратими України" также отметили воинов, которые получили ранения во время выполнения боевого задания. Награду "За оборону Донецкого аэропорта" получила Марина Ильинична Обеленцева, мама погибшего "киборга" - младшего сержанта Виктора Обеленцева, который проходил службу в 79-й оаэмбр.

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Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

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Председатель Всеукраинского союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Николай Миньо выразил благодарность Министру обороны Украины генералу армии Украины Степану Полтораку за плодотворное сотрудничество и поддержку участников АТО.

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В Интернете растет популярность песни "Пробуждение" российских морских пехотинцев против войны на Донбассе.
Песня исполняется самими российскими военными. Как пишут некоторые СМИ, песня запрещена Кремлем в соцсетях.

https://www.facebook.com/voronz.in.ua/videos/689039064597253/
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Пока Вы защищали ДАП,
Как львы сражались под огнём,
Турчинов время не терял,
И тихо строил тёще дом.
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МО, "прозрело", и отдает должное героям ДАПа... Задним числом.

Вот интересно, а Гениальный Штаб - как в этом отношении? Как Муженко, своим "личным командованием" внесшего "неоценимый вклад в оборону ДАПа"?

По секретному Приложению к Меморандуму Минску-1, подписанному Украиной, которое таки было опубликовано, боевики откусили более 550 кв км территории на запад от ФАКТИЧЕСКОЙ на тот момент линии разграничения (http://censor.net.ua/p321436)
В т.ч. ДАП, как и многие другие участки территории Украины, отошли лугандонии.

Не случайно в свое время (наконец-то!) отправленный в отставку пенсионер Пушняков, правая рука и лепший друг Муженко) называл киборгов, представляемых к награде "уебанами"(с), и категорически отказывался подписывать представление...
Беспримерный героизм защитников ДАПа власти был как кость в горле.
Далее, "выполняя волю поставившего меня", не мытьем так катанием, или "не можешь справиться - возглавь" - Муженко лично возглавил "оборону" ДАПа. Результат - немедленный: ДАП - сдан, 60 человек погибло на месте бессмысленной смертью, десятки - в плену и пропали без вести, но х№уйло - доволен: выполнили что подписали.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗащитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж
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