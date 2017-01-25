 Защитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
В церемонии приняли участие директор Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины генерал-майор Николай Садовский, заместитель начальника отдела гуманитарной политики Департамента Алексей Сергиенко, врио начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Олег Бойко, начальник Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины полковник Евгений Блискун, председатель общественной организации "Всеукраинский союз участников боевых действий в АТО "Побратимы" Николай Миньо, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и члены их семей.
Отличия "За воинскую доблесть", "Знак почета" и "За образцовую службу" получили военнослужащие 42-го омпб, 57-й омпбр, 128-й огпбр, 1 отбр и 30-го омпб за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, верность Военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленный при этом высокий профессионализм.
Медалями союза "Побратими України" также отметили воинов, которые получили ранения во время выполнения боевого задания. Награду "За оборону Донецкого аэропорта" получила Марина Ильинична Обеленцева, мама погибшего "киборга" - младшего сержанта Виктора Обеленцева, который проходил службу в 79-й оаэмбр.
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.
Председатель Всеукраинского союза участников боевых действий в АТО "Побратими України" Николай Миньо выразил благодарность Министру обороны Украины генералу армии Украины Степану Полтораку за плодотворное сотрудничество и поддержку участников АТО.
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Песня исполняется самими российскими военными. Как пишут некоторые СМИ, песня запрещена Кремлем в соцсетях.
https://www.facebook.com/voronz.in.ua/videos/689039064597253/
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Как львы сражались под огнём,
Турчинов время не терял,
И тихо строил тёще дом.
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Вот интересно, а Гениальный Штаб - как в этом отношении? Как Муженко, своим "личным командованием" внесшего "неоценимый вклад в оборону ДАПа"?
По секретному Приложению к Меморандуму Минску-1, подписанному Украиной, которое таки было опубликовано, боевики откусили более 550 кв км территории на запад от ФАКТИЧЕСКОЙ на тот момент линии разграничения (http://censor.net.ua/p321436)
В т.ч. ДАП, как и многие другие участки территории Украины, отошли лугандонии.
Не случайно в свое время (наконец-то!) отправленный в отставку пенсионер Пушняков, правая рука и лепший друг Муженко) называл киборгов, представляемых к награде "уебанами"(с), и категорически отказывался подписывать представление...
Беспримерный героизм защитников ДАПа власти был как кость в горле.
Далее, "выполняя волю поставившего меня", не мытьем так катанием, или "не можешь справиться - возглавь" - Муженко лично возглавил "оборону" ДАПа. Результат - немедленный: ДАП - сдан, 60 человек погибло на месте бессмысленной смертью, десятки - в плену и пропали без вести, но х№уйло - доволен: выполнили что подписали.
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