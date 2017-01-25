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 Автобус с пассажирами перевернулся на Тернопольщине: 13 пострадавших. ФОТОрепортаж

12 человек обратились в больницу за помощью, один человек попал в реанимацию.

В Тернопольской области на трассе перевернулся рейсовый микроавтобус Шумск-Тернополь марки Mercedes Sprinter, в салоне находилось более двадцати пассажиров, среди которых - ребенок. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской обл.

В результате ДТП, 12 человек обратились в больницу за помощью, один человек попал в реанимацию. У некоторых людей обнаружены переломы.

дтп

дтп

По словам правоохранителей, автобус в 12:00 выехал из Шумска, в восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина этого - гололед на дороге.

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Свидетели говорят, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось и автобус перевернулся на обочине.
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Никогда не видел спринтера,едущего 80 км/ч за пределами н.п. Тут скорее гололед головного мозга у водителя.
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Такі бусики взагалі не устойчиві, (вузькі та високі) перекидаються нараз.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с пассажирами перевернулся на Тернопольщине: 13 пострадавших. ФОТОрепортаж
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