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Все про:ДТП (5411) Нацполиция (5616) Донецкая область (3576) Аброськин (264)

 Тройное ДТП произошло на Донетчине: "КрАЗ" вылетел на встречку и столкнулся с двумя легковушками, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области произошло тройное ДТП, в результате которого один человек скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"ДТП на автодороге Славянск-Изюм, район поворота на села Крестище. Автомобиль "КрАЗ" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос". В результате столкновения "КрАЗ" и "Ланос" вылетели в кювет", - написал он.

Аброськин отметил, что водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения.

дтп
"В настоящее время движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", - сообщил он.

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Обращаю внимание водителей на сложные погодные условия в области. Невнимательность и преступная небрежность водителей на дороге уносит жизни людей. Берегите себя! Дорога не прощает неуместного хвастовства", - добавил глава Нацполиции области.

Напомним, за минувшие сутки (24 января) в Украине вследствие ДТП погибли 10 человек, травмированы 65.

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Краз вроде как в "военной" раскраске но ни разу не видел седельных тягачей с прицепами у военных. да и не пишут что ВСУ. хотя с другой стороны - "колонна". а дороги вчера реально жесть. у нас при минус пять пошел дождь. въезды в город просто встали (все въезды в горку). часа два пишут стояли пока дорогу не посыпали. стекло
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Причем тут погодные условия, если говнюк в "танке" вылетел на встречку?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТройное ДТП произошло на Донетчине: "КрАЗ" вылетел на встречку и столкнулся с двумя легковушками, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО
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