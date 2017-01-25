 Тройное ДТП произошло на Донетчине: "КрАЗ" вылетел на встречку и столкнулся с двумя легковушками, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"ДТП на автодороге Славянск-Изюм, район поворота на села Крестище. Автомобиль "КрАЗ" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос". В результате столкновения "КрАЗ" и "Ланос" вылетели в кювет", - написал он.
Аброськин отметил, что водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения.
"В настоящее время движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", - сообщил он.
Обращаю внимание водителей на сложные погодные условия в области. Невнимательность и преступная небрежность водителей на дороге уносит жизни людей. Берегите себя! Дорога не прощает неуместного хвастовства", - добавил глава Нацполиции области.
Напомним, за минувшие сутки (24 января) в Украине вследствие ДТП погибли 10 человек, травмированы 65.
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