 Российские пропагандисты "засветили" в оккупированном Донецке БТР-80, стоящий на вооружении армии РФ, - InformNapalm. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.
"Российские пропагандисты News-Front в очередной раз совершили досадную ошибку: в ролике, опубликованном на их YouTube-канале под названием "День открытых дверей в расположении батальона "Спарта", волонтерами InformNapalm был опознан модифицированный российский БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01, выпускаемым Ростовским оптико-механическим заводом. Уточним, что данная модификация БТР-80 в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", - говорится в материале.
По информации авторов, батальон "Спарта" российского оккупационного корпуса в Донецкой области находится на территории 3-го корпуса Донецкого национального технического университета. "Ранее там фиксировались станция радиоразведки Р-381Т "Таран" и современная российская станция радиоэлектронной борьбы "Торн", - сказано в статье.
"Российские военные оказались не столь глупы и представили данный БТР посетителям как старый советский БТР-70", - подчеркивают авторы.
"В виде бонуса разочаруем в очередной раз пропагандистов News-Front: на ролике ими заснята еще одна единица российской военной техники, а именно грузовой автомобиль "Урал-4320" с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (отличительная особенность заключается в воздушном фильтре, установленном на правом крыле, и удлиненном моторном отсеке). Серийное производство данной модификации "Урала" началось в 1994 году. На вооружение Украины эта модификация никогда не поступала", - говорится в материале.
Напомним, что в октябре 2016 года аналогичный модернизированный БТР-80 волонтеры фиксировали на территории Завода по производству сборных железобетонных изделий (Макеевка, Донецкая область).
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чєм у укров бил отжат?
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