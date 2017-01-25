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 Политика Украины
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 Российские пропагандисты "засветили" в оккупированном Донецке БТР-80, стоящий на вооружении армии РФ, - InformNapalm. СКРИНШОТ

Российские пропагандисты случайно показали БТР-80, стоящий на вооружении армии РФ, на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

"Российские пропагандисты News-Front в очередной раз совершили досадную ошибку: в ролике, опубликованном на их YouTube-канале под названием "День открытых дверей в расположении батальона "Спарта", волонтерами InformNapalm был опознан модифицированный российский БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01, выпускаемым Ростовским оптико-механическим заводом. Уточним, что данная модификация БТР-80 в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", - говорится в материале.

По информации авторов, батальон "Спарта" российского оккупационного корпуса в Донецкой области находится на территории 3-го корпуса Донецкого национального технического университета. "Ранее там фиксировались станция радиоразведки Р-381Т "Таран" и современная российская станция радиоэлектронной борьбы "Торн", - сказано в статье.

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Просмотреть визуальные отличия стандартного и модернизированного БТР-80 можно на рисунке ниже. Отмечается, что на бронетранспортере с видеоролика установлен старый прожектор вместо нового ПЛ-1, хотя ранее на параде он присутствовал.

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"Российские военные оказались не столь глупы и представили данный БТР посетителям как старый советский БТР-70", - подчеркивают авторы.

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"В виде бонуса разочаруем в очередной раз пропагандистов News-Front: на ролике ими заснята еще одна единица российской военной техники, а именно грузовой автомобиль "Урал-4320" с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (отличительная особенность заключается в воздушном фильтре, установленном на правом крыле, и удлиненном моторном отсеке). Серийное производство данной модификации "Урала" началось в 1994 году. На вооружение Украины эта модификация никогда не поступала", - говорится в материале.

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Напомним, что в октябре 2016 года аналогичный модернизированный БТР-80 волонтеры фиксировали на территории Завода по производству сборных железобетонных изделий (Макеевка, Донецкая область).
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нє, ну а шо???) їх, ж, уродів козломордих, там нєт...
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Ниче,мы ихний БТР "засветим" своей Стугной
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Сбор доказательств, я так понимаю, продолжится пока вазелиновая крыса громогласно не признает войскаРФ в Украине, а значит никогда не закончится. Щас, даже тормоза из ЕС, признали, что таки да. Эти доказательства собираются, чтоб какой контингент убедить. Обитателей домов скорби или детских садов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийские пропагандисты "засветили" в оккупированном Донецке БТР-80, стоящий на вооружении армии РФ, - InformNapalm. СКРИНШОТ
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