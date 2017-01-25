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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Крым (18020) Нацсовет_ТРВ (302) радио (194) Херсонщина (579) вещание (91)

 Телерадиовышка для вещания на оккупированный Крым с Чонгара высотой 150 м построена: идет монтаж оборудования, - Нацсовет телерадиовещания. ФОТО

Украинское вещание в Крыму планируют запустить в начале февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вышка на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым. Радиотелепередающая станция в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM. Следующий этап - организация цифрового телевидения. Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчетам и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты. Поздравляю всех с хорошей новостью!", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

вышка чонгар

вышка чонгар

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Маскалі глушитимуть сигнал. Гроші на вітер.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТелерадиовышка для вещания на оккупированный Крым с Чонгара высотой 150 м построена: идет монтаж оборудования, - Нацсовет телерадиовещания. ФОТО
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