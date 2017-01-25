 Телерадиовышка для вещания на оккупированный Крым с Чонгара высотой 150 м построена: идет монтаж оборудования, - Нацсовет телерадиовещания. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"Вышка на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым. Радиотелепередающая станция в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM. Следующий этап - организация цифрового телевидения. Срок строительства башни занял около 2-х месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по расчетам и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты. Поздравляю всех с хорошей новостью!", - рассказал он.
248 3
На Херсонщине смонтировали 108 из 150 метров телерадиовышки для вещания на оккупированный Крым(80)
"Украинское радио" охватит все оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - Нацсовет по телерадиовещанию(77)
Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет(47)
В "Радио Вести" заявили о том, что Нацсовет по телерадиовещанию отказывается продлить им лицензию(53)
Совсем плохи дела у оккупантов в Крыму – эксперт(0)
Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара(51)
Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО(90)
Ответить
Ответить
Ответить