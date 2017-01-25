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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1612) налоговая милиция (1043) сигареты (497) Донбасс (12044) Донецкая область (3572) ГФС (2275)

 Налоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины изъяли незаконную партию сигарет, стоимостью миллион гривен, которую везли с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что по территории области в грузовом поезде с углем, который следовал со станции Ясиноватая, находящейся на оккупированной территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных сигарет.



Табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная, которая находится в поселке Новгородское. В дальнейшем планировалось перегрузить сигареты в автомобили и реализовать на подконтрольной Украине территории. Всего были изъяты 46 тысяч пачек сигарет различных торговых марок. Часть из них была оклеена поддельными марками акцизного налога, а часть была без них. Общая стоимость изъятого составляет миллион гривен.

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япадцталом! долгий путь угля из Роттердама.... аууууу, Насралик, что там с углем который мы не покупаем у недореспуплик? представляю ЧЕГО еще навезли под видом угля.
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Еще чуть чуть и сами террористы будут признаны законной властью .
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До чого Мінськ і веде,своя влада,своі менти,своі судді і прокурори,такий собі гемаройчик в Україні))))
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Петя и его банда подняли так цены на все, что уже оккупанты везут к нам контрабанду. Пипец какой-то. Гнойсман своей минималкой вообще добьет экономику окончательно. Ему заборы красить. а не премьером. Нет слов, одни маты!
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До війни з Даунбасу йшов контрафас, зараз він лише поміняв назву на контрабас))))
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Королевство кривых зеркал....и кого ж закроют за этот уголь?
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все наоборот. это поезд с углём закамуфлировали при помощи партии сигарет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж
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