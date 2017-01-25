 Налоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что по территории области в грузовом поезде с углем, который следовал со станции Ясиноватая, находящейся на оккупированной территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных сигарет.Табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная, которая находится в поселке Новгородское. В дальнейшем планировалось перегрузить сигареты в автомобили и реализовать на подконтрольной Украине территории. Всего были изъяты 46 тысяч пачек сигарет различных торговых марок. Часть из них была оклеена поддельными марками акцизного налога, а часть была без них. Общая стоимость изъятого составляет миллион гривен.