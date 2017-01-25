 Налоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что по территории области в грузовом поезде с углем, который следовал со станции Ясиноватая, находящейся на оккупированной территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных сигарет.
Табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная, которая находится в поселке Новгородское. В дальнейшем планировалось перегрузить сигареты в автомобили и реализовать на подконтрольной Украине территории. Всего были изъяты 46 тысяч пачек сигарет различных торговых марок. Часть из них была оклеена поддельными марками акцизного налога, а часть была без них. Общая стоимость изъятого составляет миллион гривен.
433 11
Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами в двух городах Донецкой области. ФОТОрепортаж(8)
Налоговики на Одесчине задержали незаконную партию сигарет из России. ФОТОрепортаж(8)
Налоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж(12)
Пограничники предотвратили контрабанду 38 ящиков сигарет в Румынию. ФОТОрепортаж(5)
В Луганской области продажные менты ни в грош не ставят губернатора Туку - источник(3)
Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж(76)
"Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить