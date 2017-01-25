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 На дорогах девяти областей критический уровень аварийности, - полиция. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (24 января) в Украине вследствие ДТП погибли 10 человек, травмированы 65.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП - на 50% и более) зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за наезда внедорожника в Харькове погибла 8-летняя девочка. ФОТО

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(Инфографика Нацполиции)
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у нас вчера в город машины не могли заехать. лед сплошной. стояли несколько часов и фуры и легковые
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