 На дорогах девяти областей критический уровень аварийности, - полиция. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП - на 50% и более) зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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