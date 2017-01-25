 Драка со стрельбой произошла в кинотеатре Запорожья, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Запорожья, опубликованном в Facebook.
Так, согласно сообщению, вчера, около 23 часов, патрульные получили информацию о том, что в кинотеатре на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой.
"Быстро прибыв по адресу, инспекторы обнаружили пострадавшего - 30-летнего запорожца, который сообщил, что словесный конфликт с неизвестным ему человеком в зале кинотеатра перерос в драку, а завершился выстрелом. Пострадавший прямо указал на мужчину, который находился неподалеку, как на того, кто стрелял. В ходе поверхностного осмотра у этого гражданина обнаружили предмет, похожий на пистолет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группу Александровского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, а также бригаду скорой, которая оказала помощь пострадавшему.
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