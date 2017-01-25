EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж
  2574  23
Материалы по теме:
Все про:Запорожье (1420) патрульная полиция (1129)

 Драка со стрельбой произошла в кинотеатре Запорожья, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

стрельба

Драка со стрельбой произошла в запорожском кинотеатре на Соборном проспекте ночью 24 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Запорожья, опубликованном в Facebook.

Так, согласно сообщению, вчера, около 23 часов, патрульные получили информацию о том, что в кинотеатре на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой.

стрельба
"Быстро прибыв по адресу, инспекторы обнаружили пострадавшего - 30-летнего запорожца, который сообщил, что словесный конфликт с неизвестным ему человеком в зале кинотеатра перерос в драку, а завершился выстрелом. Пострадавший прямо указал на мужчину, который находился неподалеку, как на того, кто стрелял. В ходе поверхностного осмотра у этого гражданина обнаружили предмет, похожий на пистолет", - сказано в сообщении.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пьяный водитель наехал на сотрудницу полиции, которая оформляла ДТП в Киеве. ФОТО

стрельба
Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группу Александровского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, а также бригаду скорой, которая оказала помощь пострадавшему.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не сошлись во взглядах на творчество Феллини (с)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні, це був "Чужой проти Фреді Крюгера", від такого фільму можна і в штани наробити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ще страшніше еротичний фільм "Чужой зовсім не проти Фреді Крюгера" режиссера Ляшка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особь, похожая на человека, нанесла другой особи, травму, похожую на огнестрельную рану, из предмета, похожего на пистолет, в ходе ссоры, похожей на драку, в здании похожем на кинотеатр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В здании, похожем на кинотеатр, при просмотре фигни, похожей на фильм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ведь точно - от травмата.
Всегда поражаюсь твоей (Вашей) наблюдательности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При законном ношении оружия такого бы никогда не случилось. . Зброя зарегистрированная и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раньше с оружием инкассаторов грабили а сейчас вооруженные люди у курьера в Дарнице пиццу забрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что они там не поделили... Все такие нервные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дикий-дикий запад, ковбои недоделанные)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего подобного. На диком западе стволы были у всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А упоротые и дальше будут вопить, что нельзя разрешать оружие. В то время как всякие отморозки уже в кино с ним ходят.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажДрака со стрельбой произошла в кинотеатре Запорожья, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие Гройсман дети Донбасс Донецкая область ДТП журналистика задержание Кабмин Киев коррупция Крым Львов Минобороны НАБУ Нацполиция обстрел ПАСЕ Польша Порошенко Россия СБУ суд судья Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти