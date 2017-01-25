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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ГСЧС спасла 22 рыбака с отколовшейся льдины в Киеве. ФОТОрепортаж

25 января, в 9:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Великий на оторванной от берега льдине находится более 20 рыбаков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"К месту вызова было направлено водолазно-спасательные отделение ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве и ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти 22 человека, находившихся на оторванной льдине на ориентировочной расстоянии 40-50 метров от берега. Спасательная операция завершена в 10:22. На месте происшествия были задействованы 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений общей численностью 20 человек личного состава", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.

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Напомним, ранее сообщалось, что на отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков.
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Кажуть, що жертв немає. Значить, в решти хороший кльов, відмовились від евакуації.
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да мать би їх перенайоб...цим дурникам кожний рік кажуть не лізте коли така погода і ймовірність відколу ще й плюсова температура, а вони дибіли рибки блядь хочуть....

Виставить би їм рахунок щоб і почки продали....
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дебилы-с каждого по 10000 шт- штрафа-этих дебилов спасают за наши налоги
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пропоную заборонити виходити на кригу без рятувальних жилетів!


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГСЧС спасла 22 рыбака с отколовшейся льдины в Киеве. ФОТОрепортаж
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