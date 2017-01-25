 ГСЧС спасла 22 рыбака с отколовшейся льдины в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"К месту вызова было направлено водолазно-спасательные отделение ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве и ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти 22 человека, находившихся на оторванной льдине на ориентировочной расстоянии 40-50 метров от берега. Спасательная операция завершена в 10:22. На месте происшествия были задействованы 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений общей численностью 20 человек личного состава", - рассказали в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.
Напомним, ранее сообщалось, что на отколовшейся льдине в Киеве оказались 30 рыбаков.
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Виставить би їм рахунок щоб і почки продали....
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