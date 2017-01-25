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Все про:СБУ (13071) сепаратизм (12623) Харьковщина (984) чиновник (1246)

 СБУ на Харьковщине обнаружила арсенал боеприпасов и российскую форму у советника председателя райсовета. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Национальной полицией обнаружили у советника председателя одного из районных советов Харьковской области арсенал боеприпасов и российскую военную форму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Правоохранители по решению суда провели обыск в частном доме чиновника, который подозревается в совершении уголовного правонарушения. Во время него сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, магазин и более шестисот патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовке, четыре электродетонатора, дымовую шашку.

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Оперативники СБ Украины также обнаружили у чиновника свыше двадцати трех тысяч долларов США, бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.

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Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Советник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



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а у гепы небось генеральский мундир армии РФ есть. вот бы у него поискало СБУ...но нет.
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Этот видимо уже заранее намылился в страну боярышника.
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это ж сука приготовил, вдруг кацапы в Харьков зайдут, а он тут как тут в кацапской форме, типа свой... такому 10 лет нужно давать
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Харьков и Харьковская область находится в зоне риска. Некоторые политики называют Харьков «осиным гнездом» сепаратизма. После голодомора, устроенного советскими коммунистами в Украине в 1933 году из центрально-черноземного региона России доставили и расселили в Харьковской области сто восемьдесят восемь железнодорожных эшелонов с русскоговорящими переселенцами.
Размещали переселенцев на харьковщине в пустые, но еще не остывшие дома, хозяева которых умерли страшной смертью от голода. Некоторым переселенцам приходилось брать в руки лопаты и закапывать трупы хозяев в саду под вишней.
Интеллигенты из России захватили с собой на новое место жительства не только домашнюю утварь, но и российскую культуру, искусство и обычаи. Поэтому украинцы 81 год (с 1933 по 2014) слушали в концертах по заявкам радиослушателей песню «Коробейники» про блудливого челнока, который «матросил» с потенциальной покупательницей в некошеной ржи.
Если учесть, что каждая прибывшая семья произвела на свет по двое детей, то цифра выглядит внушительной.
Пока эти граждане в футболках с надписью «БЕРКУТ» и колорадской лентой не вымрут или Прокуратура их не посадит, на востоке Украины будут взрываться военкоматы и бары и гибнуть мирные жители.
А еще «ватников» с мордовским разрезом глаз надо вывести из штата танкового завода имени Малышева, чтобы не вредили и не сдавали секретную информацию в ФСБ и ГРУ РФ.
Но в Харькове, кроме «калорадов», сепаров и «ватников» есть и серьезные люди, настоящие Патриоты Украины. Харьковчанам принадлежит авторство хита года: «путин, хэлло! "Ла-ла-ла", который поют болельщики футбола на всех стадионах во время футбольных матчей, и даже Министры иностранных дел некоторых стран. Харьковчане выгнали из своего города Овоща, который сбежал с наложницей из Киева и хотел в Харькове сделать свою ставку (резиденцию).
Вата постепенно вымрет, а патриоты Харьков не сдадут. https://www.youtube.com/watch?v=LloyKD8Eb-g
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посадить жопой на противопехотную мину...и амнистировать)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Харьковщине обнаружила арсенал боеприпасов и российскую форму у советника председателя райсовета. ФОТОрепортаж
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