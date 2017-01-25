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Все про:боеприпасы (828) взрывчатка (668) Луганщина (3599) СБУ (13071) изъятие (290)

 8 кг тротила, 5 гранатометов и 3 снаряда выявлены в зоне АТО на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, на территории фермерского хозяйства в селе Ветрогон (Беловодский район Луганской области) правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом почти 8 килограммов, 5 гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и 3 снаряда калибра 30 мм.

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(Фото СБУ)
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Цензор.НЕТФотоОбщество8 кг тротила, 5 гранатометов и 3 снаряда выявлены в зоне АТО на Луганщине. ФОТОрепортаж
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