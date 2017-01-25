 Судья Высшего Хозсуда Мальвина Данилова "забыла" указать в декларации элитный дом гражданского мужа, тысячи долларов наличкой и компании сына, - PROSUD. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об том говориться в расследовании организации активистов Prosud "В ноябре 2016 СМИ опубликовали шокирующую новость о том, что под Киевом злоумышленники ворвались в дом судьи Высшего хозяйственного суда Мальвины Даниловой, применили силу к ней и ее гражданскому мужу и похитили 500 тыс. долл. США. Позже, в комментарии журналистам, председатель совета судей Валентина Симоненко заявила, что это уже третье ограбление судей в течение недолгого времени, и виной всему - электронные декларации, которые заполнили судьи. Именно из е-деклараций, по мнению госпожи Симоненко, воры узнают, какое имущество и средства можно похитить у судей. Однако, дело ограбления судьи Даниловой не подтверждает версию Валентины Симоненко хотя бы потому, что ни дома, который был ограблен, ни средств, которые были похищены нет в электронной декларации Мальвины Владимировны. Мы решили внимательнее присмотреться к судье Даниловой, случаю с ограблением и поискать, что еще может отсутствовать в декларации госпожи Мальвины", - говорится в материале.Знакомьтесь, судья Высшего Хозяйственного суда и кандидат на должность судьи нового Верховного суда - Мальвина Данилова. Судейскую карьеру госпожа Данилова начала в 1999 году с назначения судьей Московского районного суда города Харькова. В мае 2009 года Мальвина Данилова переезжает в Киев, где ее назначают судьей Киевского апелляционного административного суда. В 2012 году постановлением Верховной Рады № 5012-IV Мальвину Данилову выбирают судьей Высшего Хозяйственного суда Украины, где она работает и сейчас. Важно отметить, что Мальвина Данилова никогда не занималась бизнесом и не занимала высокооплачиваемые должности. В начале 90-х она работала юристом Харьковского дошкольного детского дома, а впоследствии, в 1993-1999 гг., работала следователем и старшим следователем Орджоникидзевского райотдела г.. Харьков", - отмечают авторы публикации.

Итак, рассмотрим состояние Мальвины Даниловой, которая практически всю профессиональную жизнь получала доходы только из государственного бюджета. Начнем с самого интересного - дома под Киевом, который и ограбили преступники в ноябре 2016 года.

Дом расположен в элитном коттеджном городке в с. Вишенки, Бориспольского района Киевской области. Он в действительности принадлежит не Мальвине Даниловой, а Кирилюку Руслану Ивановичу.

В СМИ его называют лицом, с которым судья проживает в фактических брачных отношениях. Если это правда, то Мальвина Данилова должна была внести этот дом в декларацию. Сокрытие имущества, оформленного на гражданских жену или мужа, является самой распространенной практикой уклонения от декларирования. Поэтому новый закон предусмотрел обязанность декларировать имущество, даже если брачные отношения и право пользования имуществом не оформлены."Чтобы проверить, не нарушила ли кандидат в Верховный суд законодательство о предотвращении коррупции, мы вместе с членом Общественного совета доброчестности посетили упомянутый коттеджный городок. Охранник сразу же сообщил, что здесь живет Мальвина Данилова с Русланом Кирилюком. Еще до этого мы были проинформированы соседями судьи, что этот дом приобретаемый с участием Даниловой и она постоянно проживает в нем с владельцем в течение не менее 4-х лет. То есть, есть все признаки фактических брачных отношений. Однако в декларации Мальвины ни мужа, ни дома не указано", - говорится в расследовании."Впоследствии к нам вышел сам хозяин дома - Руслан Иванович. Подтвердив, что Мальвина Владимировна проживает у него 4-5 дней в неделю, он отметил, что их отношения не имеют характера брачных. Также он заверил, что грабители украли именно его средства и их было не 500 000 долл., а не более 200 000. верить ли этим утверждением - оставляем на усмотрение читателей. Мы не поверили.Теперь несколько слов о самом Руслане Кирилюке, также интересной личности . Действительно большие заработки он мог иметь только в 2002-2007 гг., работая адвокатом. Уже с 2007 года - он на государственной службе. Был юристом в штабе Тимошенко, однако после ее поражения на выборах 2010 года переметнулся в другой лагерь вместе с Андреем Портновым. Некоторое время был его замом, потом - председателем Государственной судебной администрации в течение 4-х лет. Правда, 21 января 2014 подал заявление на увольнение (мотивов увольнения мы не нашли). Мог в 2010 году Руслан Кирилюк иметь более $200 тысяч на покупку этого дома и еще минимум $200 тысяч держать наличными дома (которые похитили)? Вопрос остается открытым", - отмечают авторы материала.Теперь проанализируем то, что судья задекларировала.Согласно декларации судьи Даниловой за 2013 2014 годы основным доходом Мальвины Владимировны является заработная плата судьи. Исключением является 2015 год, когда кроме заработной платы судья Данилова получила также доход от продажи имущества.

В общем, доходы являются стандартными для среднестатистического судьи.Единственным членом семьи, которого Данилова указала в декларации ее сын - Максим Данилов 1992 года рождения.

Из декларации Мальвины Даниловой следует, что ее сын значительно богаче ее. В 2015 году, в возрасте 23 лет, Максим заработал предпринимательской деятельностью 1446315 грн. Однако такой доход он получил не сразу: в 2013 году и в 2014-м годах его заработки были вдвое скромнее.

Чем же занимается успешный молодой бизнесмен? Из открытых источников известно, что он был студентом Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Предпринимателем он стал уже в 18 лет. Занимался деятельностью посредников в торговле товарами широкого ассортимента.

"С сайта You control мы узнали, что сын судьи является основателем сразу двух компаний - ООО "ЕТХОМ" и ООО "ТРИУМФ ЛЕКС".

Причем, руководителем компании ООО "ЕТХОУМ" (которая на самом деле является лаундж-баром "At Home" в Харькове) сын судьи стал в возрасте 19 лет. И хотя уже 5 лет Максим руководит компанией, согласно декларации, ни заработной платы, ни дивидендов от этого он не получает.

Вторая компания ООО "Триумф Лекс" занимается деятельностью в области права, но и от нее он не получает никаких доходов, по крайней мере, они не отражены в декларации.

Однако даже не это у нас порождает сомнения в правдивости деклараций судьи Даниловой. Почему во всех ее декларациях фирмы сына ни разу не упоминаются. Хотя, согласно правилам декларирования, информация о компании, учредителем которых является член семьи декларанта, должна быть указана в разделе "корпоративные права", - говорится в расследовании.

Учитывая, что судья Высшего Хозяйственного суда должна быть как никто сведуща в вопросах корпоративной собственности, очень удивляет такая "забывчивость" Мальвины Владимировны.

Интересным также является имущество, которое Мальвина Владимировна все же внесла в свою декларацию.

Это:

- Служебная квартира площадью 112 м2 в Киеве;

- 3 земельных участка в Харьковской области;

- 2 садовых дома в Харьковской области площадью 118 м2 и 32 м2;

- Парко-место в Киеве;

- 2 квартиры площадью 116 м2 и 379 м2 (!) в Харькове. Квартира площадью 379 м2 является одним из рекордов по размеру, которые мы видели у судей.

Об этой улице и ее жителях журналисты делали отдельное расследование. Каждый житель этой улицы очень непростой, а главное - очень небедный человек.

Стоимость такой квартиры, которая на самом деле является таунхаусом, варьируется в пределах 325 000 - 500 000 долл. США.

Остальная указанная недвижимость не такая впечатляющая, но тоже неплохая.

Квартира площадью 379 м2 привлекает внимание не только размером, но и местом расположения - в центре Харькова возле ботанического сада.

Сыну судьи принадлежит 2 автомобиля: Mercedes Benz E550 2008 года выпуска, стоимость которого на сегодня составляет не менее 25 000 $, и Subaru Impreza 2008 г.в. стоимостью от 10 000 $. Кстати, автомобиль Subaru Максим Данилов приобрел в возрасте всего лишь 18 лет, что еще раз демонстрирует нам большой талант и успешность сына судьи.

Владеет семья Даниловой также и дорогими автомобилями. Так, в собственности самой Мальвины Владимировны Mercedes Benz E250 2011 выпуска. В 2011 году обошлось подобное авто судье не менее в $60000.

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"Как видим, даже происхождения задекларированного имущества судьи Мальвины Даниловой вызывает много вопросов, не говоря уже о незадекларированном доме, которым она пользуется, и компаниях сына, которые она, очевидно, "забыла" указать в своей декларации. Соответствует ли судья Данилова требованиям нового Верховного суда - совсем скоро будет решать Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет доброчестности. Мы же убеждены, что новый Верховный суд должны составлять судьи, репутация и источники происхождения имущества которых не вызывают никаких сомнений у общества. Настоящая информация будет нами официально передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции", - отмечают авторы.