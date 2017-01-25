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Все про:авто (3970) декларация (825) недвижимость (677) судья (1673) электронное декларирование (397)

 Судья Высшего Хозсуда Мальвина Данилова "забыла" указать в декларации элитный дом гражданского мужа, тысячи долларов наличкой и компании сына, - PROSUD. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Судья Высшего Хозяйственного суда и кандидат на должность судьи нового Верховного суда - Мальвина Данилова вместе с юным сыном накопила солидное состояние и обзавелась элитной недвижимостью и дорогими автомобилями, ни года не проработав в бизнесе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об том говориться в расследовании организации активистов Prosud.

"В ноябре 2016 СМИ опубликовали шокирующую новость о том, что под Киевом злоумышленники ворвались в дом судьи Высшего хозяйственного суда Мальвины Даниловой, применили силу к ней и ее гражданскому мужу и похитили 500 тыс. долл. США. Позже, в комментарии журналистам, председатель совета судей Валентина Симоненко заявила, что это уже третье ограбление судей в течение недолгого времени, и виной всему - электронные декларации, которые заполнили судьи. Именно из е-деклараций, по мнению госпожи Симоненко, воры узнают, какое имущество и средства можно похитить у судей. Однако, дело ограбления судьи Даниловой не подтверждает версию Валентины Симоненко хотя бы потому, что ни дома, который был ограблен, ни средств, которые были похищены нет в электронной декларации Мальвины Владимировны. Мы решили внимательнее присмотреться к судье Даниловой, случаю с ограблением и поискать, что еще может отсутствовать в декларации госпожи Мальвины", - говорится в материале.

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Знакомьтесь, судья Высшего Хозяйственного суда и кандидат на должность судьи нового Верховного суда - Мальвина Данилова. Судейскую карьеру госпожа Данилова начала в 1999 году с назначения судьей Московского районного суда города Харькова. В мае 2009 года Мальвина Данилова переезжает в Киев, где ее назначают судьей Киевского апелляционного административного суда. В 2012 году постановлением Верховной Рады № 5012-IV Мальвину Данилову выбирают судьей Высшего Хозяйственного суда Украины, где она работает и сейчас. Важно отметить, что Мальвина Данилова никогда не занималась бизнесом и не занимала высокооплачиваемые должности. В начале 90-х она работала юристом Харьковского дошкольного детского дома, а впоследствии, в 1993-1999 гг., работала следователем и старшим следователем Орджоникидзевского райотдела г.. Харьков", - отмечают авторы публикации.

декларация судья данилова мальвина

Итак, рассмотрим состояние Мальвины Даниловой, которая практически всю профессиональную жизнь получала доходы только из государственного бюджета. Начнем с самого интересного - дома под Киевом, который и ограбили преступники в ноябре 2016 года.

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина


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декларация судья данилова мальвина




Дом расположен в элитном коттеджном городке в с. Вишенки, Бориспольского района Киевской области. Он в действительности принадлежит не Мальвине Даниловой, а Кирилюку Руслану Ивановичу.

декларация судья данилова мальвина

В СМИ его называют лицом, с которым судья проживает в фактических брачных отношениях. Если это правда, то Мальвина Данилова должна была внести этот дом в декларацию. Сокрытие имущества, оформленного на гражданских жену или мужа, является самой распространенной практикой уклонения от декларирования. Поэтому новый закон предусмотрел обязанность декларировать имущество, даже если брачные отношения и право пользования имуществом не оформлены.

"Чтобы проверить, не нарушила ли кандидат в Верховный суд законодательство о предотвращении коррупции, мы вместе с членом Общественного совета доброчестности посетили упомянутый коттеджный городок. Охранник сразу же сообщил, что здесь живет Мальвина Данилова с Русланом Кирилюком. Еще до этого мы были проинформированы соседями судьи, что этот дом приобретаемый с участием Даниловой и она постоянно проживает в нем с владельцем в течение не менее 4-х лет. То есть, есть все признаки фактических брачных отношений. Однако в декларации Мальвины ни мужа, ни дома не указано", - говорится в расследовании.

"Впоследствии к нам вышел сам хозяин дома - Руслан Иванович. Подтвердив, что Мальвина Владимировна проживает у него 4-5 дней в неделю, он отметил, что их отношения не имеют характера брачных. Также он заверил, что грабители украли именно его средства и их было не 500 000 долл., а не более 200 000. верить ли этим утверждением - оставляем на усмотрение читателей. Мы не поверили.

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Теперь несколько слов о самом Руслане Кирилюке, также интересной личности. Действительно большие заработки он мог иметь только в 2002-2007 гг., работая адвокатом. Уже с 2007 года - он на государственной службе. Был юристом в штабе Тимошенко, однако после ее поражения на выборах 2010 года переметнулся в другой лагерь вместе с Андреем Портновым. Некоторое время был его замом, потом - председателем Государственной судебной администрации в течение 4-х лет. Правда, 21 января 2014 подал заявление на увольнение (мотивов увольнения мы не нашли). Мог в 2010 году Руслан Кирилюк иметь более $200 тысяч на покупку этого дома и еще минимум $200 тысяч держать наличными дома (которые похитили)? Вопрос остается открытым", - отмечают авторы материала.

Теперь проанализируем то, что судья задекларировала.

Согласно декларации судьи Даниловой за 2013 и 2014 годы основным доходом Мальвины Владимировны является заработная плата судьи. Исключением является 2015 год, когда кроме заработной платы судья Данилова получила также доход от продажи имущества.

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина

В общем, доходы являются стандартными для среднестатистического судьи.

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Единственным членом семьи, которого Данилова указала в декларации ее сын - Максим Данилов 1992 года рождения.

декларация судья данилова мальвина

Из декларации Мальвины Даниловой следует, что ее сын значительно богаче ее. В 2015 году, в возрасте 23 лет, Максим заработал предпринимательской деятельностью 1446315 грн. Однако такой доход он получил не сразу: в 2013 году и в 2014-м годах его заработки были вдвое скромнее.

Чем же занимается успешный молодой бизнесмен? Из открытых источников известно, что он был студентом Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Предпринимателем он стал уже в 18 лет. Занимался деятельностью посредников в торговле товарами широкого ассортимента.

декларация судья данилова мальвина

"С сайта You control мы узнали, что сын судьи является основателем сразу двух компаний - ООО "ЕТХОМ" и ООО "ТРИУМФ ЛЕКС".

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина



Причем, руководителем компании ООО "ЕТХОУМ" (которая на самом деле является лаундж-баром "At Home" в Харькове) сын судьи стал в возрасте 19 лет. И хотя уже 5 лет Максим руководит компанией, согласно декларации, ни заработной платы, ни дивидендов от этого он не получает.

Вторая компания ООО "Триумф Лекс" занимается деятельностью в области права, но и от нее он не получает никаких доходов, по крайней мере, они не отражены в декларации.

Однако даже не это у нас порождает сомнения в правдивости деклараций судьи Даниловой. Почему во всех ее декларациях фирмы сына ни разу не упоминаются. Хотя, согласно правилам декларирования, информация о компании, учредителем которых является член семьи декларанта, должна быть указана в разделе "корпоративные права", - говорится в расследовании.

декларация судья данилова мальвина

деларация

Учитывая, что судья Высшего Хозяйственного суда должна быть как никто сведуща в вопросах корпоративной собственности, очень удивляет такая "забывчивость" Мальвины Владимировны.

Интересным также является имущество, которое Мальвина Владимировна все же внесла в свою декларацию.
Это:
- Служебная квартира площадью 112 м2 в Киеве;
- 3 земельных участка в Харьковской области;
- 2 садовых дома в Харьковской области площадью 118 м2 и 32 м2;
- Парко-место в Киеве;
- 2 квартиры площадью 116 м2 и 379 м2 (!) в Харькове. Квартира площадью 379 м2 является одним из рекордов по размеру, которые мы видели у судей.

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина

Квартира площадью 379 м2 привлекает внимание не только размером, но и местом расположения - в центре Харькова возле ботанического сада.

декларация судья данилова мальвина

Об этой улице и ее жителях журналисты делали отдельное расследование. Каждый житель этой улицы очень непростой, а главное - очень небедный человек.

Стоимость такой квартиры, которая на самом деле является таунхаусом, варьируется в пределах 325 000 - 500 000 долл. США.



декларация судья данилова мальвина

Остальная указанная недвижимость не такая впечатляющая, но тоже неплохая.

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина

Владеет семья Даниловой также и дорогими автомобилями. Так, в собственности самой Мальвины Владимировны Mercedes Benz E250 2011 выпуска. В 2011 году обошлось подобное авто судье не менее в $60000.


декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина

Сыну судьи принадлежит 2 автомобиля: Mercedes Benz E550 2008 года выпуска, стоимость которого на сегодня составляет не менее 25 000 $, и Subaru Impreza 2008 г.в. стоимостью от 10 000 $. Кстати, автомобиль Subaru Максим Данилов приобрел в возрасте всего лишь 18 лет, что еще раз демонстрирует нам большой талант и успешность сына судьи.

декларация судья данилова мальвинадекларация судья данилова мальвина

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декларация судья данилова мальвина

"Как видим, даже происхождения задекларированного имущества судьи Мальвины Даниловой вызывает много вопросов, не говоря уже о незадекларированном доме, которым она пользуется, и компаниях сына, которые она, очевидно, "забыла" указать в своей декларации. Соответствует ли судья Данилова требованиям нового Верховного суда - совсем скоро будет решать Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет доброчестности. Мы же убеждены, что новый Верховный суд должны составлять судьи, репутация и источники происхождения имущества которых не вызывают никаких сомнений у общества. Настоящая информация будет нами официально передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции", - отмечают авторы.
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Как что? Щас стецевские боты начнут верещать, что мы все об этом знаем, не отказываемся и не скрываем))))))))
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это уже 150-я статья о том как суди крадут и живут на краденом.... все как работали, так и работают...
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Пока молчат как риби на привозе, инструкций не было. Да и это мишпуха по сравнению со звьёздами влады.
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Кто там первый в рейтинге, Дания? Ну, вот сидела бы она там уже не первый год в тюрьме. Поэтому мы и на 131ом. Когда журналисты уже похлеще лучшего следака Украины выложили все: доказательства, состав преступления... а она гуляет, судит....
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Хоспаде, это ж каким надо быть дебилом, чтобы свою дочь назвать Мальвиной?
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Фамилия этой девочки, которая играла Мальвину, Проценко. Вот так!
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это был деревянный богатенький Буратино, при советах работавший судьей.
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Всё нормально, теперь её и "Буратино"й можно покрыть, получит море удовольствия!
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По-моему Папа Карло не с той стороны полено выстрогал.
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Совершенно спереди, он же таки по пьяне занимался строганиной.
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как вы яхту назовёте, так она и поплывёт ...
Ынтересно: а какого Буратину она сдоила ?
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Дом на зарплату судьи купила?
Если нет,то сколько преступных решений за взяткиивынесла?
Должна сидеть
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Мальвина на самом деле оказалась буратино , судя по вытянувшемуся носу. Когда закон по конфискации имущества чиновников будет
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Пусть живут как корейки, миллион в чемодане но тратить нельзя.
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Ах, Мальвиииина! Девочка с голубыми волосами! Одна из НАПОМАЖЕННЫХ кукол в театре Карабаса Барабаса!
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Призабув троха, нагадайте, будь ласка, скількох суддів вже посадили, як ми стали жити по-новому?
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Скорей - педро, позволяющий себе и закрывающий глаза на других. На днях здесь писали, какая очередь из судей - прокур*воров стоит в АП.
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У Мальвины любовник Пьеро и кореш Буратино, вот они и надарили.
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Хорошо народные слуги живут. Рядом с ее домом еще один дом - близнец. А он чей?
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та нічого страшного! ми вам вірим! чєсно чєсно!
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ну вот я всё-таки не понимаю, на кой хер им нужны такие дома и в таком количестве. у меня домик 135 квадратов, живём сейчас вчетвером, расползлись по комнатам, никого нигде не найдёшь.
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"Расползались" а она одна там расползлась. Да и прислуги там ,минимум пару человек надо.ощущение что наши чинуши все выросли на сериале "Санта-Барбара "
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им приятно чувствовать себя значимыми феодалами))все вокруг мое а в доме суетятся халдеи из обслуги одно им в не радость что пока халдеям платить надо нет чтоб как раньше пряник на утро плети на обед)))ниче рабское совковое мышление выборныхгречкопожирателей на следкющих выборах обязательно исправят и эту ошибку
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це вже було. але, тільки коти-крисолови допоможуть нам зачистити куррупцію. тому що собаки-підхалими не здатні цього зробити)
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А те що кандидат в Верховний суд України живе з помічником Портнова, і статки такі там від цієї співпраці, це нормально. А так - електронне декларування провели для галочки та реєстрації всих лівих доходів наших "слуг народу".
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Холодницький отримав у грудні 250 тис. грн "антикорупційної" зарплати
Вчора 16:18

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Високі зарплати для працівників антикорупційних органів подаються як запобіжник від корупції.

Генеральна прокуратура розкрила розмір заробітної плати за грудень своїх керівників.
Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит "Українських новин".
Так, заступник генерального прокурора - глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у грудні збагатився за рахунок зарплати на понад 250 тис. грн.
Зокрема, оклад прокурора склав 57,6 тис. грн. Після сплати податків і зборів Холодницький отримав 202 тис. грн.
При цьому, в листопаді зарплата глави САП була значно меншою - 174,4 тис. грн.
Заробітна плата генпрокурора Юрія Луценка у грудні була майже у п'ять разів меншою - 55,1 тис. грн.
Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44,4 тис. грн.
У листопаді Луценку нарахували 63,6 тис. грн
Нагадаємо, влада виправдовує високі зарплати для працівників антикорупційних органів запорукою їхньої незаангажованості.

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Все эти выявления - хрень полная. Мы так никогда от них не избавимся.Ладно там были бы дворяне какие с незапамятных времен...А то ж голытьба сссровская.Способная к воровству.Таких нужно иначе опускать.- Каким макаром заработала.Если не по средствам достаток - то конфискация.Как ворованное.И тюрьма.С постсоветским ворьем пора закончить раз и навсегда !
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Та да...Спишут на подарки от Пьеро и Аррртемона...
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Склероз, климакс- ппанять і ПРрррастить....

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Артемооон ! Артемооон ! Чего тебе,Пьеро ?
-Мальвина пропала !
-Как пропала ?
На понюхай !!!
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Не мешайте человеку"справедливо"судить!Многих словденых на коррупции судей посадили и отобрали имущество?А так-информация для тех у кого не хватает на продукты до пенсии-не все такие неудачники,как вы!
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Это что наши правоохренители ее опять проверять будут?

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У нас самые честные судьи, не то шо в этой их Дании, за 25 лет всего один судья в тюрьму попал, пусть учатся, а не шарахаются как от прокаженных коррупцией и жлобковатостью.
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Зато обычным людям, которые обязаны заполнять декларации, за 20 грн. нестыковки из-за бухгалтерии, напутавшей с зарплатой, письма шлют, что уведомят налоговую, НАБУ и прочие "антикоррупционные" органы.
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Есть украинцы, а есть хохлы, так вот это самка хохла и личинка хохла, мало одного дома и 1й, 2х машин, нужно шоб "побаГатаму", а скрепные и высокодуховные жлобы еще и "замаливая" вместо детских домов/большиц/школ личные церквушки строят. Для себя. Шоб боженька простил.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСудья Высшего Хозсуда Мальвина Данилова "забыла" указать в декларации элитный дом гражданского мужа, тысячи долларов наличкой и компании сына, - PROSUD. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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