 Члену ВСЮ, обвиняемому в преступлении, нельзя принимать участие в заседаниях, но этому же члену, но уже ВСП можно, - адвокат Кравец о деле Гречковского. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Руслан Кравец, передает Цензор.НЕТ.
Согласно ответу ВСП процедура допуска членов совета к участию в его работе не предусмотрена законодательством, а потому подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Павел Гречковский принимает участие в его работе.
"Вот оно реальное лицо этой Высшей зрады правосудия. Закон не один для всех. Члену ВРЮ (Высшего совета юстиции), обвиняемому в преступлении, нельзя принимать участие в заседаниях, но этому же члену, но уже ВРП (Высшего совета правосудия) можно. А главное, какая глубокая мысль, что без решения суда никого нельзя считать виновным. Так как тогда они собираются судей от должностей отстранять? И не забывайте, что теперь после открытия дисциплинарного производства (в случае, если санкция подразумевает увольнение с должности) судья считается отстраненным от должности автоматически", - прокомментировал Кравец ответ.
Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского. Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach"
ВСЮ ранее отказался отстранить от должности подозреваемого в мошенничестве члена совета Гречковского: "Скорее всего он будет отправлен в отпуск". В начале января стало известно, что подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский вернулся на работу.
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http://www.dsnews.ua/politics/reforma-vsmyatku-verhovnyy-sud-hotyat-podelit-lyudi-portnova--24012017100000
Сейчас на 120 должностей есть 653 кандидата. 31% из них не имеют опыта работы судьей, 30% - судьи низших инстанций, которые впервые претендуют на высшую должность. А остальные 39% - представители нынешнего верхнего этажа судебной власти, которому как раз и свойственно "коррупционное прошлое" в особо крупных размерах.
Важны и давние политические связи многих судей с верхнего этажа. В разное время на эти должности смогли устроиться люди Андрея Портнова, Виктора Медведчука, Сергея Кивалова, и сейчас у них есть шанс получить контроль над новым Верховным Судом. Но политическая люстрация кандидатов в ВС законом не предусмотрена
Так, на должности судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда претендуют Олег Кривенда и Александр Прокопенко, являющиеся сейчас судьями Верховного Суда Украины. Как сообщил сайт "Наші гроші" со ссылкой на реестр судебных решений, эти судьи были в составе коллегии судей, фактически отменившей приказы Государственной службы геологии и недр Украины, которыми были аннулированы специальные разрешения ООО "Голден Деррик" на пользование недрами в трех областях. Кроме того, после принятия Закона "О судоустройстве и статусе судей" Прокопенко выступил с демаршем против судебной реформы, заявив, в частности, что "статус Верховного Суда Украины является неизменным, процедура ликвидации Конституцией не предусмотрена". Кстати, в декларации этого судьи можно прочитать, что его сын, Богдан Прокопенко (с которым он совместно проживает), работает детективом Главного подразделения детективов НАБУ.
А на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда претендует нынешний глава Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, который считается прямой креатурой Портнова. 11 января 2014 г., в разгар Майдана, он выступил с видеообращением, которое стало аргументом для принятия диктаторских законов 16 января. А после принятия этих законов он провел брифинг, где публично их поддержал. В ноябре 2014 г. Верховный Суд Украины под руководством Романюка принял решение обратиться в Конституционный суд Украины о признании неконституционными отдельных положений Закона "Об очищении власти", а в октябре 2016-го - с просьбой признать неконституционными ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей в Верховный Суд.
Как видим, в Верховный Суд стремятся попасть ярые противники судебной реформы, причем они могут выступить там сплоченной группой. У них будут умелые организаторы, ведь знакомство с такими людьми, как Портнов, Медведчук, Кивалов, не забывается.
Таким образом, к концу марта 2017 г. в Украине должен быть полностью заменен верхний этаж судебной системы. Кто станет контролировать новый Верховный Суд, тот будет фактически контролировать и всю судебную систему, потому что ВС сможет отменять любые решения нижестоящих судов.
Точное число судей Верховного Суда в законе не указано, сказано только, что их должно быть "не более двухсот". Согласно переходным положениям закона для начала работы Верховного Суда достаточно, чтобы были назначены 65 его членов. Сразу же после этого пленум ВС сможет, согласно статье 128 Конституции, избрать путем тайного голосования председателя Верховного Суда.
7 ноября 2016 г. Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов (административного, хозяйственного, уголовного, гражданского, по 30 должностей в каждом) в составе Верховного Суда.
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