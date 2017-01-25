 "Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
По данным пресс-службы госкомпании, уже через неделю заказчик получил первые 23 полноприводные пикапы с мощными двигателями и резиной повышенной проходимости по 950 тыс. грн за штуку. Автомобили от подразделения корпорации "Тойота" в Таиланде предназначены для аварийных бригад и других работ в отдаленных местностях.
В тендере принимали участие три компании. ООО ТД "Автомир Николаев" предлагало пикапы Mitsubishi L200 по 865 тыс. грн за штуку. Однако предложение, более дешевое от будущего победителя на 5,1 млн грн, отклонили. В протоколе отклонения указано, что предложение "Автомир Николаев" не соответствовало требованиям документации процедуры закупки. Однако никаких подробностей причин отклонения тендерный комитет не обнародовал.
Поэтому к участию были допущены фирмы "Алмаз Мотор, ЛТД" и ООО "Производственно - техническое предприятие "Инжпроект". Обе фирмы вышли на тендер с предложением именно автомобилей Toyota Hilux с разницей 0,008% между собой. При этом в ходе аукциона ни один из участников не сделал ни одного шага на понижение цены. Поэтому предложение победителя было дешевле ожидаемой цены тендера 57,00 млн грн только на 6 тыс. грн, или 0,01%.
Учредителями днепровского ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" является Алексей Шох и Александр Корниенко.
Полученные пикапы распределены между "Полтавагаздобыча" - 10, "УГВ-Сервис" - 10, Управление по переработке газа и газового конденсата - 3. Поставка еще 37 машин ожидается. 10 пикапов поступят в "Шебелинкагаздобыча", 5 - "Львовгаздобыча", 10 - "Укрбургаз", 5 - "Укргазспецстроймонтаж", 1 - УкрНИИгаз, 5 - "Укргазпромгеофизика", 1 - ЛИКВО.
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Скажите, я не понимаю в чем вообще необходимость покупать что-то дороже Ланоса???
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