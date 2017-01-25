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 Политика Украины
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Все про:госзакупки (753) тендер (522) Укргаздобыча (115) Prozorro (43)

 "Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

ПАО "Укргаздобыча" 12 января по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" на поставку 60 автомобилей Toyota Hilux на 56 990 000 грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

По данным пресс-службы госкомпании, уже через неделю заказчик получил первые 23 полноприводные пикапы с мощными двигателями и резиной повышенной проходимости по 950 тыс. грн за штуку. Автомобили от подразделения корпорации "Тойота" в Таиланде предназначены для аварийных бригад и других работ в отдаленных местностях.

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В тендере принимали участие три компании. ООО ТД "Автомир Николаев" предлагало пикапы Mitsubishi L200 по 865 тыс. грн за штуку. Однако предложение, более дешевое от будущего победителя на 5,1 млн грн, отклонили. В протоколе отклонения указано, что предложение "Автомир Николаев" не соответствовало требованиям документации процедуры закупки. Однако никаких подробностей причин отклонения тендерный комитет не обнародовал.

Поэтому к участию были допущены фирмы "Алмаз Мотор, ЛТД" и ООО "Производственно - техническое предприятие "Инжпроект". Обе фирмы вышли на тендер с предложением именно автомобилей Toyota Hilux с разницей 0,008% между собой. При этом в ходе аукциона ни один из участников не сделал ни одного шага на понижение цены. Поэтому предложение победителя было дешевле ожидаемой цены тендера 57,00 млн грн только на 6 тыс. грн, или 0,01%.


укргаздобыча

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Учредителями днепровского ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" является Алексей Шох и Александр Корниенко.

Полученные пикапы распределены между "Полтавагаздобыча" - 10, "УГВ-Сервис" - 10, Управление по переработке газа и газового конденсата - 3. Поставка еще 37 машин ожидается. 10 пикапов поступят в "Шебелинкагаздобыча", 5 - "Львовгаздобыча", 10 - "Укрбургаз", 5 - "Укргазспецстроймонтаж", 1 - УкрНИИгаз, 5 - "Укргазпромгеофизика", 1 - ЛИКВО.
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скажем так: был бы тендер, торги на понижение и выиграла тойота, то было норм. А так это тупо расписанное под 1-го участника представление
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А ще дешевше-"Нива". Це я продовжив логічний ланцюжок. Тільки ні L-200, ні "Ниви" " Укргазвидобуванню" не були потрібні і вони таким чином обійшли вимоги тендерної процедури. Яка в багатьох випадках просто зв'язує руки покупцю.
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Учитывая что это госпредприятие, платящее подозрительно мало налогов, как-то круто его покупки выглядят. Так что вполне и Нивы могли там покатить или китайцы. И я не вижу ни одной объективной причины, какие преимущества есть у тойоты перед L200. С такими успехами можно было тендер под форд 150 заточить, хуле, машина хорошая
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Митсубиши -нормальная машина, но выбирают лучшую.Можно и УАЗики купить- они еще дешевле. А лучшая - это Тоета. И где тут зрада?
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Кайэнов тогда надо было брать, или субурбанов, или форд 150 раптор, хуле
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Смійся далі і називай інших ідіотами-це твоє.
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Да на каких то там "лоховах" Мицубиси, пусть "нищие" менты ездят, а "белая кость" не может себя так унизить, Тойоты не меньше.
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Правильно сделали, абсолютно несопоставимые автомобили
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ну так в чём эти автомобили несопоставимы, может ответишь, всё-таки?
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Мицык под окнами - горе в семье . Тоёта есть Тоёта . Зрады нема !
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Я так понимаю, что минимум Феррари нужно было покупать Укргазодобыче на госденьги, а согласились на голимые Тойоты?
Скажите, я не понимаю в чем вообще необходимость покупать что-то дороже Ланоса???
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ
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