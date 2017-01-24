 Завотделением больницы в Херсонской области попался на взятке. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.
Согласно сообщению, неправомерную выгоду чиновник требовал от 30-летней пациентки за проведение операции и выдачу больничного листа.
При этом правоохранители не уточнили, о какой сумме идет речь, однако отметили, что кроме нее по месту проживания врача изъяли более 68 тыс. российских рублей и 70 тыс. грн.
694 6
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Документ от НАПК поставит под угрозу работу по борьбе с коррупцией, - Петренко(64)
"Ульяна Супрун не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках", - Данилюк(79)
Чиновники отдела образования разворовали более миллиона гривен в одном из районов Донетчины, - СБУ(7)
Матиос о взяточниках: "С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус"(59)
Порошенко прощается с частью Херсонщины(0)
Судья и адвокат попались на взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком, - Луценко. ФОТО(39)
Госавиаслужба предоставила НАПК доступ к реестру гражданских воздушных судов(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить