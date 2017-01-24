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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3279) Херсонщина (577)

 Завотделением больницы в Херсонской области попался на взятке. ФОТОрепортаж

Заведующего гинекологическим отделением одной из больниц области задержали в служебном кабинете оперативники Управления защиты экономики в Херсонской области и следователи Генической местной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, неправомерную выгоду чиновник требовал от 30-летней пациентки за проведение операции и выдачу больничного листа.

При этом правоохранители не уточнили, о какой сумме идет речь, однако отметили, что кроме нее по месту проживания врача изъяли более 68 тыс. российских рублей и 70 тыс. грн.

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взятка

взятка

взятка

взятка

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когда уже за взятки пожизненное с конфискацией давать будут!!!затрахали сволочи!!
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Певно то кримчани від рос.медицини в нас спасаються.
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Действительно хорошая новость.Задолбали эти взяточники в белых халатах.Еще б не плохо было проверить всякие там липовые фонды и тому подобное. Если человек лично желает отблагодарить доктора , то это его личное дело.Ну а если добровольно-принудительно , то звыняйтэ...
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Не может быть, ужас какой! "И кто это сделал?"(с)
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗавотделением больницы в Херсонской области попался на взятке. ФОТОрепортаж
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