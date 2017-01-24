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 Киевские новости
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Все про:ДТП (5407) Киев (15919) патрульная полиция (1127)

 Пьяный водитель наехал на сотрудницу полиции, которая оформляла ДТП в Киеве. ФОТО

В Киеве водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Полицейские прибыли на оформление ДТП, которое произошло на вул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части.

На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время, водитель, виновник аварии, заснул.

Смотрите также: Виновники пьяного ДТП в Киеве пытались скрыться, угрожая людям автоматом. ФОТОрепортаж

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А поцчему о водителе говорят в настоящем времени, а не в прошедшем. Не порядок.
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за такое садить нужно этого лошару, еще и пьяного
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Пока не будут лишать водительского удостоверения за пьянку, а будут штрафовать - толку не будет.
Заметьте, ранее штраф применялся как исключение, сейчас лишение как исключение.
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"уснул' и "усыпить" ... в общем, спроси у "кошатников" или "собачников"
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А це дивлячись, якої спиртяки воно нажерлося-і так і так може бути.
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Очередной раз убеждаюсь в тупости наших полицаев ! Какого хрена стоять на дороге ???!!!
Дочкам своим тысячу раз повторял: будете переходить дорогу на зеленый свет светофора - все-равно смотрите по сторонам, пьяный или преступник останавливаться не будет, а вы ВСЕГДА должны быть внимательными и надеяться только на себя !
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бро, ты не поставишь полицая на каждый пешеходный переход. полицаи здесь не при чём.
пьёт за рулём простой и сложный украинец. вот с чем нада бороться!
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у меня был случай. иду с ребенком на зеленый по переходу. едет дедуля на запорожце. где-то 40 км, не больше. тормозить не собирается. люди разбежались, мы с сыном отскочили, я врезал ногой по двери. и о чудо! дед умеет тормозить! выбежал, и на меня бежит. получил прямой правой в торец. упал. и толпа ломанулась. я думал меня бить. они пинали деда на асфальте ногами минут пять, потом их оттащили, скорее всего те кто не видел за что его бьют. чем закончилось, не знаю, мы пошли дальше. надеюсь это старое чмо не подохло там, на переходе.
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Ну, а меня сегодня коза на Хонде-проходимце возмутила. Ехала в стиле "мне ваши зебры пофиг"
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Водятлу буса отрезать яйца, а как придет в себя - сказать, что пострадал при ДТП
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блять! когда эти уёбки уже свою жажду удовлетворят?!
хоть плавай и ныряй в водяру, но , сука!, за руль не садись!!!!!!

може им рисовать, чем-то не смываемым, это всё на лбу - шо б при бритье это животное могло прочитать знакомые буквы?,,,

или другой вариант.
...вытащили из тачки с запашком - самосуд, по полной программе! ну а как по другому с этими недоёбками бороться?!
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отлучить от алкоголя мерзавца принудительно
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Присутнє відчуття, що зараз десь 10% водіїв їздять у повному коматозі..
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10% это только менты, судьи и прокуроры, а так все 25%.
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Штрафы подняли, а народ все равно бухает и за руль... наверно даже расстрел если ввести, все равно будут бухать за рулем. Что за воспитание такое у людей?!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПьяный водитель наехал на сотрудницу полиции, которая оформляла ДТП в Киеве. ФОТО
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