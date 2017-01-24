 Пьяный водитель наехал на сотрудницу полиции, которая оформляла ДТП в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Полицейские прибыли на оформление ДТП, которое произошло на вул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части.
На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше.
Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.
Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время, водитель, виновник аварии, заснул.
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Заметьте, ранее штраф применялся как исключение, сейчас лишение как исключение.
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Дочкам своим тысячу раз повторял: будете переходить дорогу на зеленый свет светофора - все-равно смотрите по сторонам, пьяный или преступник останавливаться не будет, а вы ВСЕГДА должны быть внимательными и надеяться только на себя !
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пьёт за рулём простой и сложный украинец. вот с чем нада бороться!
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хоть плавай и ныряй в водяру, но , сука!, за руль не садись!!!!!!
може им рисовать, чем-то не смываемым, это всё на лбу - шо б при бритье это животное могло прочитать знакомые буквы?,,,
или другой вариант.
...вытащили из тачки с запашком - самосуд, по полной программе! ну а как по другому с этими недоёбками бороться?!
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