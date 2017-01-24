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Все про:Нацполиция (5606) Ривненщина (519) янтарь (455)

 Полиция изъяла янтаря более чем на полмиллиона гривен в Ривненской области. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции изъяли 50 килограммов незаконно добытого янтаря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

Так, около села Александрия был обнаружен автомобиль Audi, около которого находились трое жителей области. В ходе осмотра около машины были обнаружены сумки, в которых находились мешки с янтарем сырцом весом около 50 килограммов.

По предварительной оценке, стоимость изъятого янтаря составляет более полумиллиона гривен. В настоящее время продолжается проверка.

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ривненщина янтарь

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ривненщина янтарь

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ривненщина янтарь

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.



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Нужен митинг - заплатил 2 копейки и добывай сколько хочешь. Нужна дорога и шины.
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Вот чо мне нравится в банде параженки, в том числе и в "полиции" = ИЗЫМАТЬ они наловчились виртуозно.
А вот что то ДАВАТЬ или хотя бы что то делать для народа = это ну никак.
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А ещё не дают людям заниматься грабежом, сейчас люди бедные - а так грабанул кого-то, и на месяц хватит. Но злочинна влада не дает людям обеспечить хоть так себя.
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"В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса."
А что мешает?


Всего ДВА! мешка на на 500 тыс. А 10-ть, а 40? Мешков? Это и есть одна из огромных возможностей пополнения казны и другого.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла янтаря более чем на полмиллиона гривен в Ривненской области. ФОТОрепортаж
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