 Полиция изъяла янтаря более чем на полмиллиона гривен в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
Так, около села Александрия был обнаружен автомобиль Audi, около которого находились трое жителей области. В ходе осмотра около машины были обнаружены сумки, в которых находились мешки с янтарем сырцом весом около 50 килограммов.
По предварительной оценке, стоимость изъятого янтаря составляет более полумиллиона гривен. В настоящее время продолжается проверка.
Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.
В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.
В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.
В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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А вот что то ДАВАТЬ или хотя бы что то делать для народа = это ну никак.
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"В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса."
А что мешает?
Всего ДВА! мешка на на 500 тыс. А 10-ть, а 40? Мешков? Это и есть одна из огромных возможностей пополнения казны и другого.
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