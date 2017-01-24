 В Мариуполе во вторую годовщину обстрела микрорайона "Восточный" открыли новый памятник. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.
Сегодня в день трагедии жители не могут забыть о случившемся несколько лет назад. Не скрывают слез, вспоминая о том, как субботним утром ощутили себя полностью беззащитными перед лицом смерти, которая прилетела с Востока.
Почтить память погибших в микрорайоне уже второй год собираются у памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Здесь прошла заупокойная лития по погибшим. Также память мариупольцев почтили минутой молчания.
На митинг прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что это ужасная трагедия и боль для всех мариупольцев. Градоначальник поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела. А именно отметил как представителей крупных городских предприятий - ММКИ, "Азовсталь", ММТП, так и простых мариупольцев, которые привозили еду, помогали заделывать разбившиеся окна.
Возле памятного знака появилась новая скульптура. Это женщина, закрывающая ребенка. Обращена скульптура в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Установили ее по инициативе Национального корпуса, в состав которого входят добровольцы из разных подразделений.
По окончании траурного митинга все присутствующие могли помянуть погибших.
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Мариуполь 24.01.15
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вична памьять!
жили себе не тужили пока руцке мир на голову не свалился....
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что и американцы и европейцы знают об этом!
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