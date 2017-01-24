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 Общество
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Все про:Мариуполь (3955) обстрел (5149) памятник (2006) память (686)

 В Мариуполе во вторую годовщину обстрела микрорайона "Восточный" открыли новый памятник. ФОТОрепортаж

24 января в Мариуполе почтили память жителей, погибших при обстреле микрорайона "Восточный" ровно два года назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.

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Сегодня в день трагедии жители не могут забыть о случившемся несколько лет назад. Не скрывают слез, вспоминая о том, как субботним утром ощутили себя полностью беззащитными перед лицом смерти, которая прилетела с Востока.

Почтить память погибших в микрорайоне уже второй год собираются у памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Здесь прошла заупокойная лития по погибшим. Также память мариупольцев почтили минутой молчания.

На митинг прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что это ужасная трагедия и боль для всех мариупольцев. Градоначальник поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела. А именно отметил как представителей крупных городских предприятий - ММКИ, "Азовсталь", ММТП, так и простых мариупольцев, которые привозили еду, помогали заделывать разбившиеся окна.

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Возле памятного знака появилась новая скульптура. Это женщина, закрывающая ребенка. Обращена скульптура в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Установили ее по инициативе Национального корпуса, в состав которого входят добровольцы из разных подразделений.

По окончании траурного митинга все присутствующие могли помянуть погибших.

обстрел мариуполь годовщина

обстрел мариуполь годовщина

обстрел мариуполь годовщина

обстрел мариуполь годовщина


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Я кидал эту ссылку в другой теме - этой на тот момент небыло. посмотрите.....

Мариуполь 24.01.15
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І попи мацьковського педріархату ( скоріше за все), які в своїх церквах агітували за "русский мир", тут як тут. От же ж виродки.
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проститутки православные , где заплатят за панихиду там и будут завывать.
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земля пухом....
вична памьять!

жили себе не тужили пока руцке мир на голову не свалился....
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Почему мировая общественность не знает об этом преступления маскальни? Только не надо мне отвечать,
что и американцы и европейцы знают об этом!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Мариуполе во вторую годовщину обстрела микрорайона "Восточный" открыли новый памятник. ФОТОрепортаж
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