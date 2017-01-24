 В центре Львова микроавтобус переехал парковщика - мужчина погиб. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
"В 16.15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации водитель микроавтобуса сдавал назад, и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по части 2, статьи 286 (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - сообщила Доброволская.
В соцсетях пишут, что погибший мужчина был парковщиком.
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