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 В центре Львова микроавтобус переехал парковщика - мужчина погиб. ФОТО

Во вторник, 24 января, во Львове на улице Театральной микроавтобус "Мерседес" переехал парковщика. От полученных травм мужчина скончался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"В 16.15 поступило сообщение в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента и личность погибшего. По предварительной информации водитель микроавтобуса сдавал назад, и совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Речь идет об открытии уголовного производства по части 2, статьи 286 (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - сообщила Доброволская.

В соцсетях пишут, что погибший мужчина был парковщиком.

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дтпдтп

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Это с какой скоростью надо сдавать взад чтобы нельзя было среагировать?
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Зважаючи на те, що тіло знаходиться під переднім мостом, то здавати назад потрібно було дуже швидко.
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вы видео в ЮТУБ посмотрите поучительно там не важно с какой скоростью.. бывают такие ситуации комично -трагические, что и глазом не успеваешь моргнуть- как происходит трагедия.. Смерть изобретательна... порой так завернет- что и вовсе сразу и поймешь как человек то погиб..
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Личными глазами видел и рядом стоял, когда трактор Кировец с прицепом трехосниым сдавал и сбил мужика. 5 пар огромных колес проехало а мужику не царапины. Вот это счастье!
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