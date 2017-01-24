 "Вы работаете на расширение мировой солидарности с нашей страной", - Порошенко встретился с украинской диаспорой в Финляндии. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе главы государства, Президент подчеркнул, что сейчас Финляндия предоставляет беспрецедентную поддержку Украине во многих направлениях: и в вопросе санкций против агрессора - России, и в вопросе предоставления украинцам безвизового режима, и о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
"Это очень мощный формат поддержки украинцев", - сказал он и добавил, что Президент Финляндии защищает позиции Украины и мы очень благодарны ему за такую солидарность.
Глава государства отметил, что Финляндия помогает реабилитировать героев - воинов, которые защищают Украину.
По его словам, все это удалось благодаря значительным усилиям украинской диаспоры. "Без вас не было бы таких отношений Украины с Финляндией", - сказал Порошенко и подчеркнул, что диаспора по всему миру стала мощным фактором влияния на решения правительств и президентов стран - международных партнеров Украины.
"Именно это цементирует нашу мировую солидарность и солидарность глобальной коалиции мира на поддержку Украины в эти трудные времена", - подчеркнул Порошенко.
Глава государства выразил уверенность, что Украина победит политико-дипломатическим путем. Он сообщил, что Украина подала иски в Международный суд ООН против России относительно финансирования терроризма и нарушения прав человека в Крыму.
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Третий президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призывает власти Украины «не позорить себя» и не выдавать России бывшего бойца отряда специального назначения МВД Грузии Георгия Церцвадзе, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил.
«Офицер грузинских вооруженных сил Георгий Церцвадзе мужественно сражался против российских агрессоров в 2008 году, и как только началось российское вторжение в Украину, также как много сотен грузинских добровольцев, посчитал своим долгом приехать защищать Украину.
Гия участвовал во многих секретных операциях на Донбассе, а позже стал инструктором украинского спецназа. Грузинское правительство, контролируемое российским олигархом Иванишвили, очень не любит воинов, сражающихся за Украину, против многих из них в Грузии возбудили уголовные дела. Грузинские спецслужбы передали России личные данные Церцвадзе, что позволило российской стороне обвинить его в убийстве по сфабрикованному делу и объявить в розыск. Это обычная практика Москвы и она хорошо известна всем в Украине.
Каково же было мое удивление, когда по запросу Москвы вице-полковник Церцвадзе был задержан украинской полицией и начался процесс рассмотрения его экстрадиции в Россию. Киевский суд оставил Георгия Церцвадзе в заключении до решения вопроса выдачи. После общественного резонанса ГПУ заявила, что грузина отпустят, если он принесет справку о том, что действительно участвовал в АТО, а СБУ в свою очередь, отказывается выдавать справку, ссылаясь на секретность операций, в которых участвовал Гия.
Я хочу обратиться к украинским властям: Не позорьте себя! Была древняя казацкая традиция не выдавать беженцев, тем более воинов, неприятелю. Разве точно имеющееся официальное подтверждение, что Церцвадзе участвовал в российско-грузинской войне - не достаточная причина не выдавать его врагу, где жизнь этого заслуженного, ненавистного путинскому режиму, воина точно окажется под смертельной угрозой.
На востоке погибли уже десять грузинских добровольцев, еще двое стали частью Небесной сотни Майдана. Они знали, за что воевали и рисковали. Я встречался с семьями погибших воинов и каждая из них подтверждала высокую мотивацию наших героев. Эти патриоты Грузии и Украины ехали сюда не за почестями, но, наверно, не рассчитывали на черную неблагодарность властей.
Сегодня так поступают с грузинскими героями, а завтра украинская власть точно также поступит и с героями Украины. Если страна не может защитить своих защитников, какие защитники смогут защищать ее до конца?
Я призываю президента Украины немедленно вмешаться и избавить власть от большого позора. Такой же случай был недавно в Литве, где по российскому запросу задержали другого нелюбимого Москвой грузинского офицера. После моего звонка одному из руководителей Литвы с целью его информирования офицер был отпущен в течение нескольких часов. Я обращаюсь к президенту Порошенко с призывом последовать примеру литовских властей, а также хоть чуточку остаться верным гетманской традиции»,- пишет Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
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Сором і ганьба
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Слава Україні!
Дякую, співвітчизники!
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обережніше.....бо ми такі...
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