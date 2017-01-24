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 Политика Украины
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Все про:диаспора (219) Порошенко (10498) Финляндия (255)

 "Вы работаете на расширение мировой солидарности с нашей страной", - Порошенко встретился с украинской диаспорой в Финляндии. ФОТОрепортаж

Во время официального визита в Финляндскую Республику Президент Петр Порошенко возложил цветы к дому первой дипломатической миссии Украины в Финляндии в 1918-1921 годах и встретился с представителями местной украинской общины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе главы государства, Президент подчеркнул, что сейчас Финляндия предоставляет беспрецедентную поддержку Украине во многих направлениях: и в вопросе санкций против агрессора - России, и в вопросе предоставления украинцам безвизового режима, и о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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"Это очень мощный формат поддержки украинцев", - сказал он и добавил, что Президент Финляндии защищает позиции Украины и мы очень благодарны ему за такую солидарность.

порошенко

Глава государства отметил, что Финляндия помогает реабилитировать героев - воинов, которые защищают Украину.

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По его словам, все это удалось благодаря значительным усилиям украинской диаспоры. "Без вас не было бы таких отношений Украины с Финляндией", - сказал Порошенко и подчеркнул, что диаспора по всему миру стала мощным фактором влияния на решения правительств и президентов стран - международных партнеров Украины.

порошенко

"Именно это цементирует нашу мировую солидарность и солидарность глобальной коалиции мира на поддержку Украины в эти трудные времена", - подчеркнул Порошенко.

порошенко

Также читайте: Президент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем

Глава государства выразил уверенность, что Украина победит политико-дипломатическим путем. Он сообщил, что Украина подала иски в Международный суд ООН против России относительно финансирования терроризма и нарушения прав человека в Крыму.



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А вы знаете, что в России, желание людей жить лучше, признали экстремизмом ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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А я не писал, что в Украину, родина для него другая.
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Україна.Батько його німець,але народився в Одеській області
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Как базар сегодня? На платье хоть заработала ?
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Ти що? Плаття- то не круто! Справжній шик- один спортивний костюм на всі випадки життя!
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Ти за нього з лідерами інших держав домовлятимешся?
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Он договаривается за свое благополучие, а на народ ему всегда было наплевать.
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Третий президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призывает власти Украины «не позорить себя» и не выдавать России бывшего бойца отряда специального назначения МВД Грузии Георгия Церцвадзе, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил.
«Офицер грузинских вооруженных сил Георгий Церцвадзе мужественно сражался против российских агрессоров в 2008 году, и как только началось российское вторжение в Украину, также как много сотен грузинских добровольцев, посчитал своим долгом приехать защищать Украину.
Гия участвовал во многих секретных операциях на Донбассе, а позже стал инструктором украинского спецназа. Грузинское правительство, контролируемое российским олигархом Иванишвили, очень не любит воинов, сражающихся за Украину, против многих из них в Грузии возбудили уголовные дела. Грузинские спецслужбы передали России личные данные Церцвадзе, что позволило российской стороне обвинить его в убийстве по сфабрикованному делу и объявить в розыск. Это обычная практика Москвы и она хорошо известна всем в Украине.
Каково же было мое удивление, когда по запросу Москвы вице-полковник Церцвадзе был задержан украинской полицией и начался процесс рассмотрения его экстрадиции в Россию. Киевский суд оставил Георгия Церцвадзе в заключении до решения вопроса выдачи. После общественного резонанса ГПУ заявила, что грузина отпустят, если он принесет справку о том, что действительно участвовал в АТО, а СБУ в свою очередь, отказывается выдавать справку, ссылаясь на секретность операций, в которых участвовал Гия.
Я хочу обратиться к украинским властям: Не позорьте себя! Была древняя казацкая традиция не выдавать беженцев, тем более воинов, неприятелю. Разве точно имеющееся официальное подтверждение, что Церцвадзе участвовал в российско-грузинской войне - не достаточная причина не выдавать его врагу, где жизнь этого заслуженного, ненавистного путинскому режиму, воина точно окажется под смертельной угрозой.
На востоке погибли уже десять грузинских добровольцев, еще двое стали частью Небесной сотни Майдана. Они знали, за что воевали и рисковали. Я встречался с семьями погибших воинов и каждая из них подтверждала высокую мотивацию наших героев. Эти патриоты Грузии и Украины ехали сюда не за почестями, но, наверно, не рассчитывали на черную неблагодарность властей.
Сегодня так поступают с грузинскими героями, а завтра украинская власть точно также поступит и с героями Украины. Если страна не может защитить своих защитников, какие защитники смогут защищать ее до конца?
Я призываю президента Украины немедленно вмешаться и избавить власть от большого позора. Такой же случай был недавно в Литве, где по российскому запросу задержали другого нелюбимого Москвой грузинского офицера. После моего звонка одному из руководителей Литвы с целью его информирования офицер был отпущен в течение нескольких часов. Я обращаюсь к президенту Порошенко с призывом последовать примеру литовских властей, а также хоть чуточку остаться верным гетманской традиции»,- пишет Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
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Це саме те чого добивається наша невдячна влада - позбутись добровольців.
Сором і ганьба
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Диаспоры у нас крутые, фронту помогают. Видела как-то видео канадско- украинской свадьбы с гопаком, с украинскими танцами и песнями, аж дух захватывает. Вот бы некоторым украинцам поучиться преданности Родины.
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І не кажи-хоча б мову ті українці для початку вивчили...
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Ну они на цензоре не сидят и AVON не впаривают доверчивым лохам. Люди делом занимаются . А чё там никто в Пороха не плюнул? Дурней тебя диаспора оказалась.
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А между гопаками они на форумах проклинают Порошенко. Да ?
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Проблема в тому що для тебе ;Батьківщина; і ;Тимошенко;- одне й те саме.
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А чимало нас навіть у холодній Фінляндії...
Слава Україні!

Дякую, співвітчизники!
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не забуду как финны на сочинской засратой олимпиаде рванули (звездных кацапов)в четвертьфинале-и кацапы без медалей остались -и хубло было на той игре-вот бальзам был на душу
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Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Украинцы от нужны подались в Финляндию и численность их там очень мала. Значит каким-то образом влиять на политику финнов они не могут . никак
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"Мал золотник, да дорог"-це тобі не важко зрозуміти, москалику?
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Это не золотник, а так...Типичная пропаганда, которая вызывает отторжение. Что Киселев, что ваши на 5 канале.Одинаково противны
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из анекдота " .....если тебе должен весь мир, поздравляю, ты хохол" зачем им влиять на политику в чужой стране? ведь в финляндии все хорошо, как раз из за отсутствия хрюканья
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ти бачив що при вході на Цензор є така табличка?
обережніше.....бо ми такі...


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Нашо? Пишайся країною, а не її менеджментом.
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вот какой-то парадокс: почему-то зарубежом наши лидеры не боятся оставаться наедине с людьми без особой массы телохранителей , оцепления и подобранных лиц от народа в отличие от подобных встречь у себя на родине. до какой же степени надо своим смалец залить за воротник, чтобы бояться быть угаданным каким -нибудь шальным яйцом
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Вы работаете на расширение мировой солидарности с нашей страной", - Порошенко встретился с украинской диаспорой в Финляндии. ФОТОрепортаж
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