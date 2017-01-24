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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1317) взятка (3277) Киевская область (1334) судья (1670)

 НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

23 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали помощника судьи Апелляционного суда Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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"По версии следствия, эта особа ввела в заблуждение гражданина относительно возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (свыше 627 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

23 января помощница судьи получила оговоренную сумму денежных средств, после чего был задержан детективами Национального бюро.

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"Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу"). Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения", - отметили в НАБУ.

судьи взятки набу


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какой-то судный день сегодня. У них что там - все в один день взятки берут и их на этом ловят? Или это обычный будничный день судей, которые немного испортили НАБУ?
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Конец месяца... НАБУ делает "план" по взятках)) А если серьезно..то пусть ловят побольше, может хоть какую то часть судьи не отмажут.
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А вы знаете, что Россия страна будущих новостей, фальсифицированного прошлого и протухшего настоящего ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Дело на в том сколько поймано.Дело в том сколько дойдет до суда и сколько получат наказаний.
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ловят их пачками, но они упрямо продолжают заниматься любимой работой - брать взятки. наверное уверены, что серьёзных последствий не будет((
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но нет НИ ОДНОГО решения, где бы их серьезно наказывали, где задержания заканчивалось полной конфискацией имущества. Потому все эти задержания лишь пустой отчет перед налогоплательщиками о проделанной работе. А васька слушает, да ест.
И в итоге это жулье и ворье оказывается на свободе, как случайно замешанные люди, и через месяц-два снова возвращаются вершить кривосудие... "Душа горит на этих подлецов!"
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Практически каждый божий день кого то из судейско мнетовско прокурорской контор ловят на взятках .В Украине @лядь есть хоть один порядочный мент/судья/прокурор ???? Просто охреневаю..
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Здорово за мелочь взялись, но циплят считают по осени, а судей по посадкам,
У нас один коляднык за 25 лет оказался коррумпированым судьей,
ну не образец ли для запада - кристальная чистота судейской системы и почему западу не нравится то, видимо завидуют.
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поймали помощницу судьи.понятно.но во главе всего стоит-то сам судья.где фио?
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За прследний год фамиилии мздоимцев в сводках еще не повторялись. Ловят новых.
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ХА_ХА_ХА!!! Да нет, понимаете - НЕТ!!! - в Киеве (а, возможно, и в Украине) ни одного честного - НЕ БЕРУЩЕГО судьи или прокурора. За время работы в Киеве (двадцать три года) довелось видеть их продажные рыла многократно и ручонки, распихивающие от адвокатов-заносил конверты, пачки, передачки... Рядом с моим загородным домиком живут такие же свиные рыла, достаточно посмотреть на их визиты в супермаркеты и торговые центры, где они оставляют не один оклад месячный простого работяги, на их безконечные вояжи на отдых в дальние страны, на их заказы в интернет-магазинах Украины и не только...
Потому могу говорить с уверенностью: наше ворье и жульё в судейских мантиях заслуживает только одного - ГИЛЬОТИНЫ.
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вчера сегодня прям судье под какои то, но это гуд
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО
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