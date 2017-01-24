 НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"По версии следствия, эта особа ввела в заблуждение гражданина относительно возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (свыше 627 тыс. грн)", - говорится в сообщении.
23 января помощница судьи получила оговоренную сумму денежных средств, после чего был задержан детективами Национального бюро.
"Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу"). Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения", - отметили в НАБУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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И в итоге это жулье и ворье оказывается на свободе, как случайно замешанные люди, и через месяц-два снова возвращаются вершить кривосудие... "Душа горит на этих подлецов!"
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У нас один коляднык за 25 лет оказался коррумпированым судьей,
ну не образец ли для запада - кристальная чистота судейской системы и почему западу не нравится то, видимо завидуют.
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Потому могу говорить с уверенностью: наше ворье и жульё в судейских мантиях заслуживает только одного - ГИЛЬОТИНЫ.
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