 Во Львове сотрудники Нацполиции задержали на взятке адвоката, часть денег она намеревалась передать судьям. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленница вымогала у гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 1200 долларов США за закрытие производства в рамках рассмотрения административных протоколов, составленных за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Рассмотрением указанных протоколов занимались судьи районного суда г. Львов.
"Адвокат была задержана после получения всей суммы взятки около здания суда. Часть полученных денег предназначалась непосредственно судьям указанного суда. В настоящее время установлено, что ранее адвокат работала на должности помощника одного из судей", - рассказала Калиновская.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК. В служебном помещении юридической консультации Шевченковского района Львова проведен обыск. Следственные действия продолжаются.
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в этом и состоит работа адвоката
Часть полученных денег предназначалась непосредственно судьям указанного суда Источник: http://censor.net.ua/p424714
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Это кто сказал? почему не задержали во время передачи денег судье?
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