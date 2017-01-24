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Все про:адвокат (791) взятка (3277) Львов (3225) судья (1670)

 Во Львове сотрудники Нацполиции задержали на взятке адвоката, часть денег она намеревалась передать судьям. ФОТОрепортаж

Во Львове сотрудники областного управления защиты экономики Национальной полиции совместно с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке адвоката.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленница вымогала у гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 1200 долларов США за закрытие производства в рамках рассмотрения административных протоколов, составленных за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Рассмотрением указанных протоколов занимались судьи районного суда г. Львов.

"Адвокат была задержана после получения всей суммы взятки около здания суда. Часть полученных денег предназначалась непосредственно судьям указанного суда. В настоящее время установлено, что ранее адвокат работала на должности помощника одного из судей", - рассказала Калиновская.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК. В служебном помещении юридической консультации Шевченковского района Львова проведен обыск. Следственные действия продолжаются.

взятка судья адвокат нацполиция

взятка судья адвокат нацполиция

взятка судья адвокат нацполиция


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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители нашли золотую лопату при обыске дома бывшего заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина, передает интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на источники в окружении экс-замглавы Генпрокуратуры.

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Бггг... к судьям, я так понимаю, претензий нет?
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тоже не понимаю, если было намерение - отслеживайте кому собиралась дать и обоих брать. Хотя возможен и такой вариант - что просто лоха разводили на сказки про "взятку"
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злоумышленница вымогала у гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 1200 долларов США за закрытие производства в рамках рассмотрения административных протоколов Источник: http://censor.net.ua/p424714
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в этом и состоит работа адвоката

Часть полученных денег предназначалась непосредственно судьям указанного суда Источник: http://censor.net.ua/p424714
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Это кто сказал? почему не задержали во время передачи денег судье?
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проиграют дело в суде, одни эмоции и нуль фактажа
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Мабуть клієнт вважав що він оплатить адвокату судодні згідно ордеру - і вуаля? IMHO нормальна такса, якщо врахувати "прихильність судді".
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Пошли нахуй вместе со своими:"Взяли","Задержали".... Покажите,хоть ОДНОГО,который на зоне!!!
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Не тот адвокат, кто адвокат, а тот кто с судьей чаи гоняет...
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так это и есть основная роль адвоката, посредник между участниками торгов. взять кодекс и прочитать любой грамотный сможет. а вот правильно занести кому надо, тут учится надо. а вообщето в очереди на вечный котел со смолой адвокаты стоят между мусорами и зубными врачами
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Пусть докажут что это взятка, а не оплата услуг адвоката. Чушь полная.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львове сотрудники Нацполиции задержали на взятке адвоката, часть денег она намеревалась передать судьям. ФОТОрепортаж
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