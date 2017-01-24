 "Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.
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Для него Родина была на первом месте. Порошенку этого не понять
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а не то гавно, сдавшее Крим без единого вистрела
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Сучасну зброю для армії знову відклали"НАзавтра" В ВСУ НЕпоставлено НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА ЗА 3 Г Нет пр-ва патронов http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/24/7133228/ …
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https://www.youtube.com/watch?v=FLLphAXfPLM
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