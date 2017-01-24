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Все про:памятник (2004) Порошенко (10498) Финляндия (255)

 "Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в Финляндии возложил цветы к Кресту Героев и на могилу маршала Карла Маннергейма на кладбище Хиетаниеми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.

порошенко

"Маннергейм - это лидер, у которого мы учимся защищать Родину. Почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Маннергейма на кладбище Хиетаниеми.
порошенко

Смотрите также: Санкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО

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шото затянулась учеба, осилен только курс езды на бульдозере
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ага і плавно переходить до камазів , для вивезення готівки.
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Дуже сумнівно , що Петро Олексійович вчиться на прикладі Карла Густава Еміля Маннергейма.. Не вірю..
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говорить он умеет, не спорю, лучше-б работал на радио .
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ага , на рідіо НЯНІ...бо його чіріканню вірять лише діти дошкільного віку.
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А еще Маннергейм был монархистом и топил за Империю против большевиков.
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У Маннергейма в Совке был работающий 3 года войны заводик?
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А,ведь Европа должна помнить, что в красной армии было вынуждено много украинцев. И если они опять отдадут Украину кацапам,и Украина не выстоит, то им опять мало не покажется......
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У Маннергейма не было совместного бизнеса с агрессором

Для него Родина была на первом месте. Порошенку этого не понять


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Маннергейм не бизнесом в стане врага занимался, а грамотно воевал...Больше 100 тыс. врагов в лесах уложил..Независимость страны сохранил. Теперь уровень жизни финнов , в разы выше рассейского..
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да, они защищали
а не то гавно, сдавшее Крим без единого вистрела
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В реале он её не очень-то и защитил. Трехмесячную войну 39-го года проиграл, из-за чего Финляндия лишилась значительной территории. Потом сдал страну Гитлеру, но и с ним проиграл войну за месяц когда пришли красные. Его заслуга в том, что он всегда умел договорится с русскими.
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Это не считая позора когда финны участвовали в блокаде Ленинграда. Маннергейм знал что в городе, который для него недавно был почти родным, тысячи детей умирали с голоду. За это Гитлер наградил его двумя рыцарскими крестами.
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Защитил, с небольшой потерей территорий, независимость сохранил...Показал совку, сколько трупов в лесах ещё останется, при продолжении масштабной войны..Совок отступил. Зверюга Сталин это хорошо понял...
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Никуда совок не отступал, взял что хотел. Финляндия Джугашвили совсем не нужна была. Про Зимнюю войну больше мифов чем правды. Миф про Давида и Голиафа. Людям это нравится, кажется украинцам особенно.
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Хотел взять всю Финляндию - вспомни о Финском краном правительстве лающем по указке России. Но получилось взять только часть.

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Липецкая падаль не перестает лгать.
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Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 39 мин.39 минут назад
Сучасну зброю для армії знову відклали"НАзавтра" В ВСУ НЕпоставлено НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА ЗА 3 Г Нет пр-ва патронов http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/24/7133228/ …


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Да тебе уж точно до него как до Вашингтона раком..Пугало украинское..Тьфу ..! Израильское..
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Пример для Украины. Это русский гумконвой в 1939 году. Финны его встретили как положено и "разгрузили"
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Для справки - Маннергейм по национальности- швед. А Финляндия в блокаде Ленинграда принимала не очень большое участие - финны дошли до "старой" , до 1940г. границы и остановились Бомбардировки Ленинград они не производили. Была " Странная" война.
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И по Питеру финны не стреляли. Только поэтому сегодня Питер может демонстрировать туристам таблички на стенах домов "Эта сторона при обстрелах менее опасна"...
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Как он уже заипал с красивыми речами и очень некрасивыми делами
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж
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