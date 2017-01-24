 "Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook

"Маннергейм - это лидер, у которого мы учимся защищать Родину. Почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Маннергейма на кладбище Хиетаниеми.