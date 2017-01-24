 ОБСЕ планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в зоне АТО, - глава Специальной мониторинговой миссии в Украине. ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и работу Миссии ОБСЕ.Министр обороны Украины отметил важность сотрудничества со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине в условиях нестабильных изменений среды безопасности.Полторак отметил, что деятельность Вооруженных Сил Украины направлена ​​на четкое соблюдение требований Минских договоренностей и выполнения взятых Украиной обязательств по урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическим путем.- Украина полностью поддерживает позицию относительно свободного передвижения сотрудников Миссии и беспрепятственного доступа к объектам, - отметил министр обороны Украины. - Вооруженные Силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям.Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Посол Ертурул Апакан поблагодарил Президента Украины, Правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных Сил за сотрудничество и отметил, что сотрудники Миссии чувствуют поддержку и заботу.

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В частности, он отметил помощь в обеспечении безопасности Миссии, а также - эффективное сотрудничество с представителями украинской стороны в СЦКК.- Предпосылка мира - это прекращение огня. Главная цель работы нашей Миссии - это установление мира на Донбассе, - отметил господин Апакан. - Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе.Также в ходе встречи Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отметил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей:- Мы планируем расшитыми географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности, - отметил он- Министерство обороны Украины является партнером СММ ОБСЕ, и мы готовы к взаимодействию и последующей конструктивной работе, - подчеркнул Министр обороны Украины. - Мы убеждены, что любые конфликты можно решить только политико-дипломатическим путем.