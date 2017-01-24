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 Военнослужащий Бараненко приехал в Днепр и исчез, - СМИ. ФОТО

В Днепре исчез военнослужащий срочной службы Владислав Бараненко 1995 г. р.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный сайт 056.ua.

Солдат был в отпуске в Мариуполе (Донецкая область). 22 января он приехал в Днепр. На данный момент связи с ним нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

бараненко

(Фото с сайта 056.ua)
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А вы знаете, что ватники уже скоро начнут скучать по Обаме ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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солдат в форме должен быть вооружен, всегда. найдись пацан.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий Бараненко приехал в Днепр и исчез, - СМИ. ФОТО
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