 Военнослужащий Бараненко приехал в Днепр и исчез, - СМИ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный сайт 056.ua.
Солдат был в отпуске в Мариуполе (Донецкая область). 22 января он приехал в Днепр. На данный момент связи с ним нет.
(Фото с сайта 056.ua)
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Будемо сподіватися що найдется.
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Вот это отличные новости!!
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