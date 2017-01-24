 Санкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, собеседники обсудили перспективы дальнейшей деятельности Межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.
Президент также поблагодарил Премьер-министра за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ.
Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине.
Премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.
Петр Порошенко и Юха Сипиля обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы де-оккупации Крыма.
Премьер-министр Юха Сипиле подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Глава государства поблагодарил за чрезвычайно важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.
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Но тебе же главное че нить с3,14здеть
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Санкций в отношении РФ должны сохранятся до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии
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"Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко
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