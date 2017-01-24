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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (10491) Россия (64868) санкции (5818) Финляндия (249)

 Санкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в ходе официального визита в Финляндскую Республику.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, собеседники обсудили перспективы дальнейшей деятельности Межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Президент также поблагодарил Премьер-министра за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем

Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине.

Премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

финляндия

Петр Порошенко и Юха Сипиля обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы де-оккупации Крыма.

Премьер-министр Юха Сипиле подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также читайте: Украина и Финляндия подписали Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности

Глава государства поблагодарил за чрезвычайно важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.









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навіть фін і тот про Крим сказав, а поця ні
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Петр Порошенко и Юха Сипиля обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы де-оккупации Крыма. Источник:
 Но тебе же главное че нить с3,14здеть
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А ви знаете, что Пуйло уже не тот, потому что ВСУ уже не те ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Санкций в отношении РФ должны сохранятся до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии

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"Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

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Странно глава ПАСЕ которого вчера избрали, говорит обратное. Кто то лажает.
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Ну и кто же здесь настоящий Президент Украины?
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Красиво пэцю опустил. Ну не дурачек ли у нас в президентах? Пи@дец какой-то.
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у тебя в президентах плешивый педофил, узбагойся!
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А вам соевым пофиг косяки и позор такой,готовы дупу подставлять и лизать чужую в любой ситуации
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для соевых главное гроши
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еще один хуйлоп засвечен. да что с вами такое сегодня?
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жри меньше шоколадных вафлей
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вы там хоть спите в своем ольгино, ну хоть пару часиков?
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Интересно,почему с Порошенком разговаривают лидеры европейских стран и Америки если зрадодрочеры каждый час,каждые сутки вещают что он коррупционер,взяточник,офшорник и так далее? эти люди тупее чем експерты из чата на Цензоре ?
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это все потому что лидеры европейских стран и америки ВСЕ ПОГОЛОВНО ПОРОХОБОТЫ!!! и получают зарплату чоколядками в минстеце.
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Вот таким твердым и однозначным должно было быть заявление Порошенко.
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Порохососы сразу взбодрились. Прям про пэцю слова кривого не скажи. На страже интересов,так сказать. Смешные.😀
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а почему про Пецю европейцы плохого ничего не говорят если он коррупционер? а еще и миллиарды дают помощи и в будущем будут давать? они такие дураки что выкидают на ветер свои деньги?
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nu ti zakalebal, prjam tak lapatoi po morde brigade zradistov, nu da budj ti cjelovekom, neljzia tak srazu, - raz po snobelju.
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эх, финам бы еще кацапам Карелию припомнить для полного набора поджопников )))
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Vsemu svojo vemja - posjla zagonka zverja, tak sjto teperj uzje neigrajet rolj na sankciji ne Ukraina, ne sama rasseja - resjili dobitj, znacjit do konca poidjom.
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Что за тухлая логика. Вообще то они не в пэцю вкладывают,а в Украину. И то-с возвратом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСанкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО
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