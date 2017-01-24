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Все про:Пинчук (214) СБУ (13064) Ярош (253)

 СБУ проверяет высказывания Пинчука, - Ярош получил ответ Грицака. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины проводит экспертизу высказываний олигарха Виктора Пинчука в рамках уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша.

"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", - говорится в частности в документе.

сбу пинчук

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

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"Получил от СБУ промежуточный ответ относительно враждебных и антигосударственных заявлений компрадорского паразита Пинчука... Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!", - написал Ярош в Facebook.


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Напомним, в опубликованной статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям Украины отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО.
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Непонятно только почему никто из шоколадной своры депутатов этот запрос не подал, все они согласны с позицией пинчука или гидрант это ярошу поручил сделать.
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жаль, что все это бесполезно. СБУ работает на хозяев жизни, а не на Украину.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСБУ проверяет высказывания Пинчука, - Ярош получил ответ Грицака. ДОКУМЕНТ
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