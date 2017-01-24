 СБУ проверяет высказывания Пинчука, - Ярош получил ответ Грицака. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша.
"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", - говорится в частности в документе.
Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".
"Получил от СБУ промежуточный ответ относительно враждебных и антигосударственных заявлений компрадорского паразита Пинчука... Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!", - написал Ярош в Facebook.
Напомним, в опубликованной статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям Украины отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО.
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Вот это отличная новость!
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