 РФ хочет обменять 14 россиян, которые арестованы в Украине за причастность к войне на Донбассе или трагедии 2 мая в Одессе, - "Громадське". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.u a."Неофициально Россия заинтересована в 14 своих граждан, которых бы хотела вернуть на родину. Перечень из стольких фамилий издание получило от источников, приближенных к дипломатическим кругам РФ. Это не все россияне, которые подозреваются, обвиняемые или осужденные или те, что уже отбывают наказание в учреждениях украинской пенитенциарной системы за преступления, совершенные или связанные с войной на Донбассе. Всего таких россиян около 30 - это те, о которых есть сведения, но пока со стороны России обменять хотят только 14", - пишет издание.12 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге подтвердила, что примерно два десятка россиян находятся в заключении в Украине: "Цифры, которые мы имеем, говорят, что российских граждан на порядок меньше, чем задекларировано. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра постоянно меняется, данные мы еще будем уточнять. По нашим данным, информация Надежды Савченко имеет очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, немало россиян, которые были давно уволены. Также мы видели там фамилии людей, дела в отношении которых имеют сугубо уголовную почву и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".Из источников издания стали известны фамилии тех, в ком сейчас заинтересована Россия:1. Ольга Ковалис 1968 г.р., содержится в СИЗО в Мариуполе. Единственная женщина среди четырнадцати россиян, которых хотят вернуть. Обвиняется в создании террористической организации (статья 258, часть 3), задержана 30 апреля 2015 года на блокпосту вблизи Мариуполя вместе еще с одним россиянином Павлом Черных, как рассказали источники близкие к удерживаемым, Ковалис искала военную информацию для "ДНР". Патронат (официальная опека над заключенным - финансовая помощь, юридическая, информационная, контакты с родными) над ней осуществляет Алексей Грубый - бывший консул РФ в Украине, сейчас занимается в МИД РФ вопросами стран СНГ, а также Украины.2.Павел Черных, 1975 года рождения. Уроженец Ростовской области. Был задержан на блокпосту с Ольгой Ковалис 30 апреля 2015 года. Сидит в СИЗО Мариуполя. Обвиняется в организации и участии в террористической организации. Патронат также осуществляет Грубый.3. Андрей Лангер - 1981 г.р., позывной Румын - военный РФ в отставке, в интервью российскому изданию "Медиазона" он рассказал, что воевал в Чечне, стал дезертиром, получил срок в РФ. В июле 2015 года уволился и сразу поехал на Донбасс. 15 июля 2015 года перешел КПВВ Должанский и попал в так называемую "ДНР", воевал в 5-й отдельной мотопехотной бригаде "Оплота". В августе 2015 года пришел по его версии сдаться на украинский блокпост. Содержится в Бахмуте в СИЗО. Утверждает, что на обмен не хочет идти, а в "ДНР" разочаровался. К нему трижды приезжали представители международного комитета Красного креста и предлагали внести в обменные списки, на что он не согласился. Источники сообщают, что Лангер нашел себе в Украине девушку и "в СИЗО переписывается с ней". Также под патронатом Алексея Грубого. Обвиняется в ведении агрессивной войны России против Украины, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием.

4. Игорь Кимаковский, 1972 года рождения. Тоже находится под патронатом Грубого. СБУ 30 июня 2015 года на своем сайте сообщила о задержании агента ФСБ. По данным спецслужб, он собирал информацию о передислокации украинских военных, а также о россиянах, воюющих на стороне украинской армии. "За каждую поездку в Украину шпион получал 100 000 рублей гонорара и 60 000 на командировку. Шпион признался, что был завербован спецслужбой еще в 2008 году. Работая директором Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, он информировал куратора об экстремистских проявлениях среди студентов-иностранцев. В последнее время агент ФСБ устроился на должность советника самопровозглашенного "мэра" Дебальцево Афендикова (позывной Грек). Он занимался сбором информации социально-политического характера и данных о хищении гуманитарной помощи, завезенной из Российской Федерации на оккупированную территорию Украины. Во время задержания у шпиона изъят пистолет ПМ с патронами", - говорится на сайте СБУ. Россияне утверждали, что Кимаковский всего лишь преподаватель университета и уехал на Донбасс как волонтер - помогать восстанавливать уничтоженные дома. Содержится в СИЗО в Бахмуте, обвиняется в организации и участии в террористической организации.5. Аркадий Жидких, 1967 г.р., из Якутска. Задержанный 15 сентября 2015 года. Подозревается в создании и участии в террористической организации. Дело расследует СБУ. Находится под патронатом Алексея Грубого. Содержится в СИЗО Бахмута.

6. Руслан Гаджиев, 1973 г.р., уроженец и житель поселка Левокумское Левокумского р-на Ставропольского края РФ, воевал в рядах "ЛНР", участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений, в том числе в боях за Дебальцево. В СБУ он рассказал, что был завербован российскими правоохранителями, незаконно доставлен на территорию Украины при содействии российских пограничников. Его зачислили в состав управляемого российскими офицерами незаконного военного формирования, где выдали оружие. По командам российских военных он совершал обстрелы украинских сил из бронетехники, завезенной с территории России. СБУ подтверждает, что Гаджиева на поле боя украинские военные извлекли из танка. И поскольку в этом бою погибло более десятка украинских военных, со стороны "ЛНР" остался в живых один россиянин Гаджиев, то обмеинивать его украинская сторона не слишком хочет. Содержится в СИЗО Бахмута.7. Александр Баранов, задержан на пункте пропуска "Чонгар" 22 ноября 2016 года. По словам сотрудников СБУ, это бывший украинский военный, после оккупации Крыма перешел на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что задержанный поехал на Чонгар, чтобы незаконно получить документы об окончании вузов в Украине и стать офицером российской армии. Также Грицак заявил, что военные признали себя виновными в государственной измене. Содержится в СИЗО Николаева, статья - дезертирство.8. Максим Одинцов, задержанный вместе с Барановым по тем же причинам. Содержится в СИЗО Николаева, статья - дезертирство.9. Евгений Мефедов 1983 года рождения. Задержанный 2 мая 2014 года в Одессе. Обвиняемый по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда были убиты 6 человек и еще 42 погибли в горящем Здании профсоюзов. Статьи, которые ему инкриминируют - организация и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей. Содержится в СИЗО Одессы. Находится под патронатом Анатолия Грубого.10. Максим Сакауов 1976 г.р., уроженец Тирасполя. Задержанный вместе с Мефедовым. Как и Мефедов, - представитель так называемого одесского "Антимайдан". Обвиняется в организации и участии в массовых беспорядках, которые привели к гибели 6 человек (тех, которые умерли от огнестрельных ранений). Инкриминируют 294 статью УК. По этой статье предусматривается наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Содержится в СИЗО Одессы, находится под патронатом Грубого.11. Никалай Корчагин, 1974 года рождения, уроженец Рязанской области. Задержан 15 июня 2014 года. На сайте СБУ значится: "вместе со своим сообщником в состоянии алкогольного опьянения обстреляли украинских военных на блокпосту вблизи г.. Славянск. В ходе боя один из нападавших был убит, а российский боевик - захвачен. У нападающих изъяты автоматическое оружие, пистолет и патроны к ним. По словам задержанного, он приехал в Славянск в начале мая и был завербован представителем террористической организации "ДНР". За убийство украинских солдат ему предложили тысячу долларов США". Приговорен к 8 годам заключения, отбывает наказание в колонии в Ривненской области, находится под патронатом Алексея Грубого.12. Сергеем Резник - 1961 г.р., обвиняется в организации и участии в террористической организации, где содержится - неизвестно.13. Денис Сидоров, 1981 г.р., родом из Москвы. По данным главного управления разведки Минобороны Украины Сидоров является военнослужащим разведроты 3 отдельной мотострелковой бригады (размещаемой в Горловке) 1 армейского корпуса "ДНР". 9 сентября 2016 года сдался в плен силам АТО в районе населенного пункта Широкая Балка. Подозревается в организации и участии в террористической организации, где содержится неизвестно.14. Александр Дубинин, 1993 года рождения из Астраханской области. Обвиняется в убийстве и разбое. Содержится в СИЗО Киева.

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"Издание также пообщалось с Валентином Рыбиным. Прессе он известен тем, что защищал российского спецназовца Александра Александрова после исчезновения его адвоката Юрия Грабовского (был убит в марте 2016 года). (Позже Александрова и еще одного российского спецназовца Евгения Ерофеева обменяли на Надежду Савченко). Рыбин защищал и до сих пор защищает многих россиян, задержанных в Украине за преступления, совершенные во время войны на Донбассе. Он даже создал со своим отцом фонд "Одиссей", который занимается предоставлением юридической помощи иностранным гражданам. На сайте опубликован список тех, кого Рыбин защищает, помогает в какой-то другой способ. Кроме украинцев, таких, как генерал СБУ Александр Щеголев, которого обвиняют во введении в действие антитеррористической операции 18 февраля 2014 года во время событий киевского Майдана, иностранцы здесь - только россияне. Сайт его фонда объясняет направление своей деятельности: это и юридическая защита, и патронат - финансовая и иная помощь, и поиск тех, кто считается пропавшими без вести ("Помочь тем, кто попал в беду" - так характеризует на сайте руководитель цель фонда). В "беду" здесь попадают в основном те россияне, которым инкриминируют в Украине участие в незаконных вооруженных формированиях, или террористической организации. Патронат большинства из них и осуществляет экс-консул России в Киеве - Алексей Грубый. Рыбин и Грубый общаются довольно давно", - отмечает издание.Деятельность Грубого, который осуществляет патронат большинства из этих россиян, Валентин Рыбин объясняет так: "Это полностью соответствует логике российского государства. В этом конкретном случае Россия оказывала нам в лице тогда еще консула господина Грубого помощь в защите российских граждан. Это была и информационная поддержка, и поддержка, в том числе и финансовая, самих российских граждан, которые находились и до сих пор находятся под стражей"."Из разговора с адвокатом, который защищает многих россиян становится понятно, что он не только предоставляет юридическую защиту, а таки занимается улаживанием более деликатных дел, а именно - юридической подготовки к их обмену", - пишет издание."Я видел списки Савченко. Раздел по россиян имел 8 актуальных фамилий, я обратился к Надежде и дополнил этот список еще четырьмя фамилиями. И дополню еще - в общем на данный момент актуальны 14 фамилий. Большинство этих лиц подозреваются или обвиняются в участии или создании террористической организации. Главная военная прокуратура очень хочет добавить им статью "ведение агрессивной войны". Все россияне, которые уже были обменены и сейчас на свободе имели статью - "подготовка и ведение агрессивной войны", как я понимаю - это делается для того, чтобы государство Украина могло с этими обвинениями обращаться в международные суды", - рассказал Рыбин.Сейчас адвокат Рыбин защищает в суде россиян Андрея Лангера и Руслана Гаджиева. "Мы - защита - не обжалуем тот факт, что Гаджиев находился на поле боя, когда его задержали. Но как юрист я буду говорить о том, что люди открыто участвуя в бою друг против друга не могут быть преступниками, а являются военнопленными и участниками боевых действий по отношению друг к другу, а здесь уже работает совсем другой механизм, и обмен достаточно близок к этому механизму, по Лангеру - у нас позиция, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, но наша позиция - он шел на блокпост сдаться".Также Рыбин выступает третьим адвокатом россиянина Евгения Мефедова, которого удерживают в СИЗО Одессы за участие в "Антимайдане" 2 мая 2014 года на Греческой площади, где тогда застрелили 6 человек. Правда прокуратура не обвиняет россиянина в том, что именно он их убивал, а в том, что его участие в массовых беспорядках в тот день в том месте привело к их смерти."То, что Рыбин вошел в это дело свидетельствует также о том, что он в нем именно для обеспечения процесса обмена", - подчеркивает издание."Я думаю, что в ближайшем будущем наступит развязка в этом вопросе", - цитирует издание Рыбина.Ранее сообщалось о возможности обмена Мефедова и Сакауова на осужденных в Чечне украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. На вопрос журналистов обмен ли именно этих людей обсуждается сейчас, Рыбин ответил: "Все возможно, сейчас должны пройти все юридические тонкости, это может быть либо приговор суда или отказ стороны обвинения от этого самого обвинения в отношении Мефедова". Ранее родные обвиняемого россиянина Мефедова говорили, что они в случае обмена, согласятся только на оправдательный приговор."Я считаю, что нужно обнародовать списки, чтобы актуализировать информацию о содержащихся. Сейчас эта информация более актуальна. Значит теперь можно начинать договариваться об определенных людях. Государство хочет создать монополию в вопросе обмена, этого делать нельзя. Так как может сложиться ситуация, когда одна из сторон выйдет из процесса переговоров. Этого нельзя допустить", - говорит адвокат россиян.Сам Рыбин считает, что россиян надо менять на граждан Украины, содержащихся в России, а не на тех, которые содержатся в так называемых "ДНР" и "ЛНР". И сейчас - после опубликованных Савченко списков - для этого, по его мнению, есть реальная возможность."Надеждой Савченко в комментариях к спискам, которые она публиковала было сказано, что граждане Российской Федерации должны обмениваться на граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. И в этом, я считаю - есть определенный смысл. И я думаю, что в этом Савченко и разозлила украинскую власть, показав, что можно разделить два этих процесса, и говорить с обеими сторонами по обмену", - отмечает адвокат.