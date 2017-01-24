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Все про:заложник (1045) обмен (518) плен (1680) Россия (64868) Донбасс (12032)

 РФ хочет обменять 14 россиян, арестованных в Украине за причастность к войне на Донбассе или трагедии 2 мая в Одессе, - "Громадське". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

СМИ обнародовали имена 14 россиян, в обмене которых заинтересована Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Неофициально Россия заинтересована в 14 своих гражданах, которых бы хотела вернуть на родину. Перечень из стольких фамилий издание получило от источников, приближенных к дипломатическим кругам РФ. Это не все россияне, которые подозреваются, обвиняемые или осужденные или те, что уже отбывают наказание в учреждениях украинской пенитенциарной системы за преступления, совершенные или связанные с войной на Донбассе. Всего таких россиян около 30 - это те, о которых есть сведения, но пока со стороны России обменять хотят только 14", - пишет издание.

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12 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге подтвердила, что примерно два десятка россиян находятся в заключении в Украине: "Цифры, которые мы имеем, говорят, что российских граждан на порядок меньше, чем задекларировано. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра постоянно меняется, данные мы еще будем уточнять. По нашим данным, информация Надежды Савченко имеет очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, немало россиян, которые были давно освобождены. Также мы видели там фамилии людей, дела в отношении которых имеют сугубо уголовную почву и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".

Из источников издания стали известны фамилии тех, в ком сейчас заинтересована Россия:

1. Ольга Ковалис 1968 г.р., содержится в СИЗО в Мариуполе. Единственная женщина среди четырнадцати россиян, которых хотят вернуть. Обвиняется в создании террористической организации (статья 258, часть 3), задержана 30 апреля 2015 года на блокпосту вблизи Мариуполя вместе еще с одним россиянином Павлом Черных, как рассказали источники близкие к удерживаемым, Ковалис искала военную информацию для "ДНР". Патронат (официальная опека над заключенным - финансовая помощь, юридическая, информационная, контакты с родными) над ней осуществляет Алексей Грубый - бывший консул РФ в Украине, сейчас занимается в МИД РФ вопросами стран СНГ, а также Украины.

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2.Павел Черных, 1975 года рождения. Уроженец Ростовской области. Был задержан на блокпосту с Ольгой Ковалис 30 апреля 2015 года. Сидит в СИЗО Мариуполя. Обвиняется в организации и участии в террористической организации. Патронат также осуществляет Грубый.

3. Андрей Лангер - 1981 г.р., позывной Румын - военный РФ в отставке, в интервью российскому изданию "Медиазона" он рассказал, что воевал в Чечне, стал дезертиром, получил срок в РФ. В июле 2015 года уволился и сразу поехал на Донбасс. 15 июля 2015 года перешел КПВВ Должанский и попал в так называемую "ДНР", воевал в 5-й отдельной мотопехотной бригаде "Оплота". В августе 2015 года пришел по его версии сдаться на украинский блокпост. Содержится в Бахмуте в СИЗО. Утверждает, что на обмен не хочет идти, а в "ДНР" разочаровался. К нему трижды приезжали представители международного комитета Красного креста и предлагали внести в обменные списки, на что он не согласился. Источники сообщают, что Лангер нашел себе в Украине девушку и "в СИЗО переписывается с ней". Также под патронатом Алексея Грубого. Обвиняется в ведении агрессивной войны России против Украины, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием.

андрей лангер


4. Игорь Кимаковский, 1972 года рождения. Тоже находится под патронатом Грубого. СБУ 30 июня 2015 года на своем сайте сообщила о задержании агента ФСБ. По данным спецслужб, он собирал информацию о передислокации украинских военных, а также о россиянах, воюющих на стороне украинской армии. "За каждую поездку в Украину шпион получал 100 000 рублей гонорара и 60 000 на командировку. Шпион признался, что был завербован спецслужбой еще в 2008 году. Работая директором Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, он информировал куратора об экстремистских проявлениях среди студентов-иностранцев. В последнее время агент ФСБ устроился на должность советника самопровозглашенного "мэра" Дебальцево Афендикова (позывной Грек). Он занимался сбором информации социально-политического характера и данных о хищении гуманитарной помощи, завезенной из Российской Федерации на оккупированную территорию Украины. Во время задержания у шпиона изъят пистолет ПМ с патронами", - говорится на сайте СБУ. Россияне утверждали, что Кимаковский всего лишь преподаватель университета и уехал на Донбасс как волонтер - помогать восстанавливать уничтоженные дома. Содержится в СИЗО в Бахмуте, обвиняется в организации и участии в террористической организации.

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5. Аркадий Жидких, 1967 г.р., из Якутска. Задержан 15 сентября 2015 года. Подозревается в создании и участии в террористической организации. Дело расследует СБУ. Находится под патронатом Алексея Грубого. Содержится в СИЗО Бахмута.

жидких


6. Руслан Гаджиев, 1973 г.р., уроженец и житель поселка Левокумское Левокумского р-на Ставропольского края РФ, воевал в рядах "ЛНР", участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений, в том числе в боях за Дебальцево. В СБУ он рассказал, что был завербован российскими правоохранителями, незаконно доставлен на территорию Украины при содействии российских пограничников. Его зачислили в состав управляемого российскими офицерами незаконного военного формирования, где выдали оружие. По командам российских военных он совершал обстрелы украинских сил из бронетехники, завезенной с территории России. СБУ подтверждает, что Гаджиева на поле боя украинские военные извлекли из танка. И поскольку в этом бою погибло более десятка украинских военных, со стороны "ЛНР" остался в живых один россиянин Гаджиев, то обменивать его украинская сторона не слишком хочет. Содержится в СИЗО Бахмута.

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7. Александр Баранов, задержан на пункте пропуска "Чонгар" 22 ноября 2016 года. По словам сотрудников СБУ, это бывший украинский военный, после оккупации Крыма перешел на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что задержанный поехал на Чонгар, чтобы незаконно получить документы об окончании вузов в Украине и стать офицером российской армии. Также Грицак заявил, что военные признали себя виновными в государственной измене. Содержится в СИЗО Николаева, статья - дезертирство.

8. Максим Одинцов, задержанный вместе с Барановым по тем же причинам. Содержится в СИЗО Николаева, статья - дезертирство.

9. Евгений Мефедов 1983 года рождения. Задержанный 2 мая 2014 года в Одессе. Обвиняемый по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда были убиты 6 человек и еще 42 погибли в горящем Здании профсоюзов. Статьи, которые ему инкриминируют - организация и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей. Содержится в СИЗО Одессы. Находится под патронатом Анатолия Грубого.

10. Максим Сакауов 1976 г.р., уроженец Тирасполя. Задержанный вместе с Мефедовым. Как и Мефедов, - представитель так называемого одесского "Антимайдан". Обвиняется в организации и участии в массовых беспорядках, которые привели к гибели 6 человек (тех, которые умерли от огнестрельных ранений). Инкриминируют 294 статью УК. По этой статье предусматривается наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Содержится в СИЗО Одессы, находится под патронатом Грубого.

11. Николай Корчагин, 1974 года рождения, уроженец Рязанской области. Задержан 15 июня 2014 года. На сайте СБУ значится: "вместе со своим сообщником в состоянии алкогольного опьянения обстреляли украинских военных на блокпосту вблизи г.. Славянск. В ходе боя один из нападавших был убит, а российский боевик - захвачен. У нападающих изъяты автоматическое оружие, пистолет и патроны к ним. По словам задержанного, он приехал в Славянск в начале мая и был завербован представителем террористической организации "ДНР". За убийство украинских солдат ему предложили тысячу долларов США". Приговорен к 8 годам заключения, отбывает наказание в колонии в Ривненской области, находится под патронатом Алексея Грубого.




12. Сергеем Резник - 1961 г.р., обвиняется в организации и участии в террористической организации, где содержится - неизвестно.

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13. Денис Сидоров, 1981 г.р., родом из Москвы. По данным главного управления разведки Минобороны Украины Сидоров является военнослужащим разведроты 3 отдельной мотострелковой бригады (размещаемой в Горловке) 1 армейского корпуса "ДНР". 9 сентября 2016 года сдался в плен силам АТО в районе населенного пункта Широкая Балка. Подозревается в организации и участии в террористической организации, где содержится неизвестно.

14. Александр Дубинин, 1993 года рождения из Астраханской области. Обвиняется в убийстве и разбое. Содержится в СИЗО Киева.

дубинин александр


"Издание также пообщалось с Валентином Рыбиным. Прессе он известен тем, что защищал российского спецназовца Александра Александрова после исчезновения его адвоката Юрия Грабовского (был убит в марте 2016 года). (Позже Александрова и еще одного российского спецназовца Евгения Ерофеева обменяли на Надежду Савченко). Рыбин защищал и до сих пор защищает многих россиян, задержанных в Украине за преступления, совершенные во время войны на Донбассе. Он даже создал со своим отцом фонд "Одиссей", который занимается предоставлением юридической помощи иностранным гражданам. На сайте опубликован список тех, кого Рыбин защищает, помогает в какой-то другой способ. Кроме украинцев, таких, как генерал СБУ Александр Щеголев, которого обвиняют во введении в действие антитеррористической операции 18 февраля 2014 года во время событий киевского Майдана, иностранцы здесь - только россияне. Сайт его фонда объясняет направление своей деятельности: это и юридическая защита, и патронат - финансовая и иная помощь, и поиск тех, кто считается пропавшими без вести ("Помочь тем, кто попал в беду" - так характеризует на сайте руководитель цель фонда). В "беду" здесь попадают в основном те россияне, которым инкриминируют в Украине участие в незаконных вооруженных формированиях, или террористической организации. Патронат большинства из них и осуществляет экс-консул России в Киеве - Алексей Грубый. Рыбин и Грубый общаются довольно давно", - отмечает издание.

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Деятельность Грубого, который осуществляет патронат большинства из этих россиян, Валентин Рыбин объясняет так: "Это полностью соответствует логике российского государства. В этом конкретном случае Россия оказывала нам в лице тогда еще консула господина Грубого помощь в защите российских граждан. Это была и информационная поддержка, и поддержка, в том числе и финансовая, самих российских граждан, которые находились и до сих пор находятся под стражей".

"Из разговора с адвокатом, который защищает многих россиян становится понятно, что он не только предоставляет юридическую защиту, а таки занимается улаживанием более деликатных дел, а именно - юридической подготовки к их обмену", - пишет издание.

"Я видел списки Савченко. Раздел по россиян имел 8 актуальных фамилий, я обратился к Надежде и дополнил этот список еще четырьмя фамилиями. И дополню еще - в общем на данный момент актуальны 14 фамилий. Большинство этих лиц подозреваются или обвиняются в участии или создании террористической организации. Главная военная прокуратура очень хочет добавить им статью "ведение агрессивной войны". Все россияне, которые уже были обменены и сейчас на свободе имели статью - "подготовка и ведение агрессивной войны", как я понимаю - это делается для того, чтобы государство Украина могло с этими обвинениями обращаться в международные суды", - рассказал Рыбин.

Сейчас адвокат Рыбин защищает в суде россиян Андрея Лангера и Руслана Гаджиева. "Мы - защита - не обжалуем тот факт, что Гаджиев находился на поле боя, когда его задержали. Но как юрист я буду говорить о том, что люди, открыто участвуя в бою друг против друга, не могут быть преступниками, а являются военнопленными и участниками боевых действий по отношению друг к другу, а здесь уже работает совсем другой механизм, и обмен достаточно близок к этому механизму, по Лангеру - у нас позиция, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, но наша позиция - он шел на блокпост сдаться".



Также Рыбин выступает третьим адвокатом россиянина Евгения Мефедова, которого удерживают в СИЗО Одессы за участие в "Антимайдане" 2 мая 2014 года на Греческой площади, где тогда застрелили 6 человек. Правда прокуратура не обвиняет россиянина в том, что именно он их убивал, а в том, что его участие в массовых беспорядках в тот день в том месте привело к их смерти.

"То, что Рыбин вошел в это дело свидетельствует также о том, что он в нем именно для обеспечения процесса обмена", - подчеркивает издание.

"Я думаю, что в ближайшем будущем наступит развязка в этом вопросе", - цитирует издание Рыбина.

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Ранее сообщалось о возможности обмена Мефедова и Сакауова на осужденных в Чечне украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. На вопрос журналистов обмен ли именно этих людей обсуждается сейчас, Рыбин ответил: "Все возможно, сейчас должны пройти все юридические тонкости, это может быть либо приговор суда или отказ стороны обвинения от этого самого обвинения в отношении Мефедова". Ранее родные обвиняемого россиянина Мефедова говорили, что они в случае обмена, согласятся только на оправдательный приговор.

"Я считаю, что нужно обнародовать списки, чтобы актуализировать информацию о содержащихся. Сейчас эта информация более актуальна. Значит теперь можно начинать договариваться об определенных людях. Государство хочет создать монополию в вопросе обмена, этого делать нельзя. Так как может сложиться ситуация, когда одна из сторон выйдет из процесса переговоров. Этого нельзя допустить", - говорит адвокат россиян.

Сам Рыбин считает, что россиян надо менять на граждан Украины, содержащихся в России, а не на тех, которые содержатся в так называемых "ДНР" и "ЛНР". И сейчас - после опубликованных Савченко списков - для этого, по его мнению, есть реальная возможность.

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"Надеждой Савченко в комментариях к спискам, которые она публиковала было сказано, что граждане Российской Федерации должны обмениваться на граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. И в этом, я считаю - есть определенный смысл. И я думаю, что в этом Савченко и разозлила украинскую власть, показав, что можно разделить два этих процесса, и говорить с обеими сторонами по обмену", - отмечает адвокат.
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Они либо убегут или начнем проверять на сотрудничество с оккупантами.
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Привезти в ГААгу , ткнуть в рыло ху..лу, а потом уже менять.....
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Удалить каждому по одной почке и отдать. Мы же хунта, ептить!
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Хренасе отдать! Это шож, я опять без рабов останусь?
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Не, не забыл. А какая связь между нашими пленными у боевиков и требованиями рейха? У нас же какбэ "гражданская война", напоминаю.
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Обменивать нельзя.Это конкретные диверсанты вражеской страны.Для международного суда.
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main stream ! То Є КЛАСС!!! З Дніпра -Одессі :VIVAT! VIVAT! VIVAT !!!
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Как же так, ведь меня убеждали, что россияне в Украине не воюют? Жду ответа россиян.
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они этого не отрицают и хуйло сам говорит, - они уволились вообще, как им запретить... речь надо вести за регулярную армию на основе которой и держится все. наши добровольцы воевали в чечне и это не была агрессия против рф. все очень серьезно и он втюхивает трампу, что это местный конфликт ,,племен,, и они сами разберутся.
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Тут не совсем так, ведь россияне поставляют регулярно оружие и есть списки кадровых военных.
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вот это же и есть так. ТАК!!! Это и есть агрессия, все остальное чушь. это я могу сказать агрессия или ты, но никак не там, на самом верху. они же все одинаково мыслят и категории которыми они оперируют там в большой политике четко всеми используются и они понимают все точки над ,,И,,. это все должно отражаться в документах и они должны быть направлены в меж. суд в Гааге.
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Ця новина мене не цікавить-мене цікавить, звідки в "Громадського" такі "джерела"?
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55 в кінці не обов'язково рік. Це реєстраційний номер.
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Тоді були інше діловодство канцелярії. А номер 55 можливо № справи. Але в 1955 вже за це не розстрілювали.
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Тим більше, що чомусь це розглядала Военная Коллегия...
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Вот этих 14 уродов собрать в кучу , отдельно закрыть в подвале и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТДАВАТЬ кацапам ! Шантажировать, кормить завтраками но не отдавать ! Они нужны будут для Гааги как свидетели агрессии "чмошного карлика" против Украины !
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Мне кажется, или всех похватали с улиц? Не считая двух военных похищенных из Крыма.
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Могли ще з рабів набрати , в нас же росіян тут вештається купа , а всіх вуличних мордор міняє ?
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Ну как же, задержан какого-то числа, подозревается в создании террористической организации. Это же курам на смех, не только с юридической точки зрения.
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Де можна почитати ваші саркастичні тексти про затримання нквсниками українців в Криму з пейтбольною зброєю і мискою ?
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У тебя куры смеются? Это в россии куры с голодухи так делают?
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А это вообще обхохочешься: "Организация и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей". Надо было пожурить и отпустить?
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Зная ваше СБУ, вы уверены что этот человек вообще там был?
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Поподробнее, что вы знаете об СБУ? Незнание карается баном.
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Ну все эти представления. Постоянная ложь. Это не мое утверждение. Украинцы сами без конца твердят про это.
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Короче ничего не знаете, повторяя ложь, которую вы же в россии придумали и выдаете за мнение украинцев. Тогда пока.
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И вообще я думал что людей в Одессе сожгли патриоты с Майдана. А их что-то никто не спешит искать.
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Мне жаль что Евромайдан запомнится только массовыми убийствами.
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В памяти и истории всегда остается только плохое. Такова природа человека.
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Говорят их сами "ватники" убивают. Почему Украина не может защитить своих патриотов, хоть и убийц.
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Что за бред вы постите? Вам самому не противно?
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Я иногда читаю сепарские, или "ватные" ресурсы. Не российские, а именно сепарские. Правда там совсем другая. Истина наверно где-то посередине.
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Сепарские все делаются в россии. А сепаров контролируют россияне. Поэтому вы читаете свои ресурсы.
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Не скажите. Разница большая. На сепарских такой же непримиримый тон как на Цензоре. На российских больше безразличны.
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Для разного потребителя информация. А источник и владельцы - россия.
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Прийде додому , розкаже діткам як героічно какав на ЦН , може діти когось потім паплюжити будуть .
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Да вы там чаще креститесь. Почти каждый ваш комментарий начинается "мне кажется".
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Причастных к убийствам украинцев в скотомогильник.
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Пане Степане,перепрошую, а скотинка чим завинила,щоб оте "ото" та єдної ями вкидали?
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Так склалося історично що загарбників українських земель і вбивць скидали в скотомогильники на кладовищах цю мразь не ховали.
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Так ось воно що , " Ні забудем не простім Одесу " верещали цапи , а вони просто своїх нишпорок хтять витягнути .
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Театр абсурда: россия 3 года воюет с Украиной, но консул РФ осуществляет патронат над своими диверсантами, пойманными и осужденными в Украине!!! Просто нет слов.
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хто тобі сказав що "воюет" ? ...у Ліпецку спокійно...
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Уже нет, неспокойно...работяги липецкие ищут работу...до конца года искать будут - вот пишут.
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Военные заявили о взятии трассы до Горловки

Украинские военные говорят, что выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия". Украинские военные полностью взяли под контроль трассу, ведущую в Горловку, заявил в интервью ТСН военнослужащий Вячеслав Власенко, который во главе батальона спецназначения Донбасс-Украина освобождал Новолуганское.

"И любые перемещения (на трассе - Ред.) мы видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена".
По его словам, на сегодняшний день украинские военные выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".
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Для многих освобождение Горловки будет знаковым.
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У деяких дружина з Горлівки (У мене з Києва), то це теж горлівчани.
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Цих взагалі не можна міняти , треба слідство закінчити .
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Одного на один Крым, второго на ордло, а остальные подождут.
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Мы ещё и сявченко отдадим!
Нене, отдадим!
Что значит "не надо"?
Нет, иначе ни как!
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Сколько, 14? За все 3 года "военной агрессии России" аж 14 задержанных россиян?
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14 россиян и 800 украинцев, и говорите дальше про войну Украины и России.
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Факт агрессии россии против Украины доказан. Поэтому разговор с вами бесполезен.
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Доказан кем, Украиной?
В то время как на международном уровне звучат лишь термины "Конфликт на Донбассе при поддержке России" и "пророссийские сепаратисты", и ни о какой прямой агрессии и регулярных войсках речь не идет. А сказка об этом - исключительно для внутреннего потребления лохами чтобы отмазываться от обнищания самой страны и населения.
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Резолюция ООН по Крыму. Что ждать Украине и РоссииСюжет
Корреспондент.net, 16 ноября 2016, 16:35



Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Во всех документах организации по Крыму будут такие понятия как "оккупация" и "аннексия".
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом. Документ поддержали 73 страны, при этом Беларусь пыталась ее заблокировать.
Резолюция призывает Россию пропустить наблюдателей ООН на полуостров для мониторинга соблюдения прав человека.
В Москве же считают, что Украина этим документом пытается оказать давление на Россию, поскольку, как заявил российский поспред при ООН Евгений Загайнов, проект резолюции односторонний, необъективный и предвзятый.
Корреспондент.net подробней рассматривает документ, чтобы понять, что может последовать за его одобрением и почему Беларусь пыталась его заблокировать.
http://korrespondent.net/world/3775042-rezoluitsyia-oon-po-krymu-chto-zhdat-ukrayne-y-rossyy
Вы не думающий, а пачкающий мозг.
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Для такого кумедного ніка властиво забути десантників , грушників , да плюс 87 вироків росіянам за Донбас , добре так жити , кожен день починати рахувати з нуля .
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ПОСЛУШАЙ БЗДУмающий.
У ТЕБЯ НЕЧЕМ ДУМАТЬ - ТАМ У ТЕБЯ ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА И ТА ПРЯМАЯ.
Если бы Украина вязала всех вонючих россиян, которые находятся на территории суверенного государства, как это делает Фашистская россия с гражданами Украины, то обдроченцами рюського говенного мирка были бызабиты все тюрьмы государства и все психушки.
Нам что делать больше нечего чем кормить эту срань русо-фашистскую ???
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остальных раньше отпустили не всех же афишировали,кто знал про этих 30 из которых кацапам нужно 14,многих уверен просто хлопнули в боях 2014 другие дома побираются в переходах
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Как минимум отвезти сначала в ООН и заставить Чуркина признать, что Российские войска присутствуют в Украине и требовать от остальных стран Запада санкций к России иранского уровня, эмбарго энергоносителей и отключения от сфифта.
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кого-кого обменять? 14 ихтамнетов, которые совершили военные преступления, совершили вооруженную агрессию против суверенного госсударства, подвергали опасности мирное население, и прочее прочее на ребят, которые защищают свою землю от этих самых ублюдков? сброд поменять на героев, которые защищают нас с вами? больная тема...очень неприятная...как и все, что связано с колзломордыми...от них вечно одни проблемы...по всему гребаному земному шарику...но пацанов наших надо вытаскивать, это точно...
И да... как же так ? россияне ведь не воюют на даМбасе? как можно обменивать тех, кого нет, на тех, кто есть? надо бы чтобы у очкастой лошади таки обьяснили сие недоразумение
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При этом Тандит добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать

В плену у боевиков остается 110 заложников обменять 14 россиянинов
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вот нафуя гаджиева из такта доставали целым,можно ведь было и по частям или он гаджиев танк пригнал ВСУ
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СУДИТЬ ПО СТАТЬЕ ***ВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ ВОНЫ* И ОБМЕНИВАТЬ 1:1 ТОЛЬКО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ.
ПО ИНОМУ С ЭТОЙ СВОРОЙ ЛГУНОВ, ВОРОВ И КРОВОЖАДНЫХ УБИЙЦ, ЛИШНЕХРОМОСОМНЫМИ ТВАРЯМИ РОССЫЯНАМИ . ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ.
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Мне вот только одно не понятно РФ официально сказала что в Одессе только националисты сожгли бедных русскоязычных так как тогда и кого они хотят менять по вопросу Одессы ?🤔
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Шото я вконец запутался в Лугандоне у нас шо война или АТО :D Почему Киев до сих пор не определился и главное на какой он стороне, за Украину или за )(уйло
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРФ хочет обменять 14 россиян, арестованных в Украине за причастность к войне на Донбассе или трагедии 2 мая в Одессе, - "Громадське". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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