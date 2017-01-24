 Радиоэлектроника с пониженной социальной ответственностью, интеграция террористов, российский Президент Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Российские террористы сбили Боинг

 Фоторепортаж
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерам боевиков Захарченко и Плотницкому нужно найти место в украинской системе государственности, как мы это сделали в Чечне, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев

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Победа!

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Так светодиоды и те китайские, мля... ТоКА БАяра Атечественная...
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