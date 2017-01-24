Радиоэлектроника с пониженной социальной ответственностью, интеграция террористов, российский Президент Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерам боевиков Захарченко и Плотницкому нужно найти место в украинской системе государственности, как мы это сделали в Чечне, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев
Где-то в Сколково...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "США, Япония и, тем более, Китай на десятилетия отстают от нас по радиоэлектронике", - замглавы генсовета "Единой России" Железняк о достижениях РФ. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО
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Отвод войск из Сибири » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира
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Так светодиоды и те китайские, мля... ТоКА БАяра Атечественная...
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Вот это отличная новость!
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