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 Киевская типография, выпустившая географические карты для детей, "отдала" России Крым, но "забрала" Калининградскую область. ФОТО

Киевская типография напечатала развивающую географическую игру для детей, на картах которой оккупированный Крым находится в составе России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 057, детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы" производится в столице на предприятии "Вундеркинд с пеленок". Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.

Украина на одной из карт изображена без полуострова Крым. Эта территория отнесена к РФ.

В компании "Вундеркинд с пеленок" заявили: "Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет: там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В кубинском географическом атласе Крым изображают одновременно частью Украины и России. ФОТОрепортаж

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В военное время, таа биеать и не в военное время, таварищ сталин таких расстреливал без суда и следствия. Каким уёбком, оторванным от жизни, надо быть, чтобы в центре Украины, в столице, такое вытворять. Киев - центр сепаратизма?
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А чому "київська типографія" ще й до всього друкує на собачій мові?
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Типография, в отличии от укроправительства, не стала детишек обманывать, а напечатала, всё, как есть, по факту. Что не так?
С Крымом понятно. Он уже 3 года, как определился.
Надо думать про Донбасс. С идиотским законом, который собирается принять Рада об "Исключительности украинского языка", боюсь, что и другие регионы вслед за Крымом побегут без оглядки. И не удержишь!
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О как пердак кацапский горит от "языкового закона". Найс. Нужно принимать.
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Я, Елена, алкоголь употребляю только при особых торжествах и то чуть-чуть...
И для справки: в Крыму ни одного случая отравления боярышником не зафиксировано.
Более того, у нас сейчас практически в городе не встретишь пьяного. Все за здоровый образ жизни.
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Так ты боярышник только по праздника лакаешь? Понятно.

"И для справки: в Крыму ни одного случая отравления боярышником не зафиксировано.
Более того, у нас сейчас практически в городе не встретишь пьяного. Все за здоровый образ жизни."
У вас все еще вперде. Не волнуйтесь, будете Абхазией №2.
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О чем ты говоришь? Кроме "боярышник" больше слов никаких не знаешь?
У меня в подвальчике несколько бутылок великолепных крымских вин: "Мускат белый красного камня", "Черный доктор", "Черный полковник", "Мадера разных годов выдержки", шампанское "Гламур" (розовое). Приедешь, угощу! За просто так!
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примем закон ! Жди мордвин развала парашки и не забудь заплатить дань Чечне
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Сам-то хоть в это веришь?
Опустись на землю! Мир так прекрасен!!!
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Мир настолько прекрасен, что мои знакомые, приветствовавшие русскую весну в Севастополе, съё...ают из Севастополя в Казахстан, ибо в Украине предателей не любят.
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От дурачёк. Это русскоязычная версия, которая в Украине не печаталась. Импорт из московского княжества в Украинское государство.
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Ошибка только в русскоязычной версии

И друзьям и врагам ?
Вовремя предать, это не предательство - это предвидение. (с) "Гараж"
.
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И Вашим, и нашим. Это не ошибка - это жадность ублюдков. Число этих выродков - тысячи. Это и товар крысчанам и обратно, торговля с лугандой и дамбабве, торговля с пидорашой.
Все это показывает КАКАЯ у нас страна.
БизнеSSмены с пидораши торгуют лотереями, энергией, газом, работают банки ублюдков. Почему? Я не могу представить себе чтоб хоть 1 гражданин США купил товар у страны, которая напала на США. Там это нонсенс. Там страна разорвет любую страну за своего гражданина. И граждане - многие патриоты. А у нас? Типа дерьмократия.
Название фирмы и фото с фамилей ублюдка. Таких "дезайнеров" - лишать гражданства и всех льгот. Пусть его детишечки потопают в садик в пидораше.
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а почему не пишите,что заказчиком этой сепарской карты была ХАРЬКОВСКАЯ контора?
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Очередной говновброс от Ценора!
Де-факто в Крыму сейчас нет никакой украинской власти, что и было отражено на картах.
А вот говорить стоит как раз о тех, кто допустил оккупацию Крыма и Донбасса - таких как Собаков, Офшоренко и об их уголовной ответственности за сдачу национальных интересов!
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Типография тут не при делах..издатель такой макет дал..типографии пофиг, что печатать..
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сьогодні друкарні радіють будь якій роботі..їм не до політики..
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"БизнеSSмены с пидораши торгуют лотереями, энергией, газом, работают банки ублюдков. Почему?"
Потому что бизнес есть бизнес.

Сейчас только из супермаркета. Спокойно на прилавках лежат украинские товары: пиво "Черниговское", майонезы, кетчупы "Чумак", масло растительное в бутылках.
Крымчане привыкли к этим брендам, качество хорошее, покупают охотно.
Если бы политики не мешали с обеих сторон... Они бы составили достойную конкуренцию кубанским.
А так, не хотят. чтобы херсонские аграрии, да и вся Украина, постепенно возрождалась.

Войну им только подавай...
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Да, делать вид что ничего не случилось и забиться под шконку.
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кушайте кубанское . нашего скоро у вас не будет . Порох тут не вечен . после придут радикальнее товарищи . а там и рашка сьест все свое нанедрованное . то будете сами кормиться . собак и кошек много /
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Да и кубанское не плохое, но украинские продукты мне нравятся больше. Не научились ещё так бессовестно химичить.
Торговлю не остановить. С неё и надо возрождаться. Кто торгует, тот не стреляет. А там... С ростом торговли, возрастет доверие, благосостояние и можно буде договариваться... Обо всем.
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Вася ти дурень, в параші ніхто не хімічить, воно просто невміють робити. Бо рукожопі, тільки бояришник пити вміють. То звикай шари залити, навіщо та їжа, там і гівно за цукор піде.
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Їж кубанське гівно вяся, раз бігав з тряпкою мордви. Українського йому захотілося.
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типографии похоен, что печатать, хоть голых баб, хоть извращенную карту Украины, это уже не савецкие времена, где могли из парти выгнать и на колыму сослать. колымы в составе Украины уже нет, а правящая партия сама из подонков и воров состоит. Так же и в типографии, так е же подонки, им платят деньги, они печатают, до драконовские тарифы за что то платить нужно. Полная деградация и тупизм общества.
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Забудьте о типографии!!! У неё есть заказчик разместивший заказ и предоставивший оригинал-макет, в соответствии с которым она должна отпечатать тираж. Основной провинившийся - компания заказчик, желающий усидеть на многих стульях, продавая и в московии и в Украине! Второй провинившийся - беспринципный менеджмент типографии: "деньги любой ценой!" С большинством ораторов согласен - нужно наказывать!
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Усе прийде до того, що Ті хто зараз проживає у Криму після осіні там проживати вже не будуть,
На їх місце , у їх хати і квартири прийдуть інші.........
Питання у них повинно слушно стояти у тому як вони будуть повертатись назад коли Крим повернуть Україні.!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоКиевская типография, выпустившая географические карты для детей, "отдала" России Крым, но "забрала" Калининградскую область. ФОТО
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