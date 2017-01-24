 Киевская типография, выпустившая географические карты для детей, "отдала" России Крым, но "забрала" Калининградскую область. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 057, детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы" производится в столице на предприятии "Вундеркинд с пеленок". Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.
Украина на одной из карт изображена без полуострова Крым. Эта территория отнесена к РФ.
В компании "Вундеркинд с пеленок" заявили: "Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет: там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки".
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С Крымом понятно. Он уже 3 года, как определился.
Надо думать про Донбасс. С идиотским законом, который собирается принять Рада об "Исключительности украинского языка", боюсь, что и другие регионы вслед за Крымом побегут без оглядки. И не удержишь!
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И для справки: в Крыму ни одного случая отравления боярышником не зафиксировано.
Более того, у нас сейчас практически в городе не встретишь пьяного. Все за здоровый образ жизни.
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"И для справки: в Крыму ни одного случая отравления боярышником не зафиксировано.
Более того, у нас сейчас практически в городе не встретишь пьяного. Все за здоровый образ жизни."
У вас все еще вперде. Не волнуйтесь, будете Абхазией №2.
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У меня в подвальчике несколько бутылок великолепных крымских вин: "Мускат белый красного камня", "Черный доктор", "Черный полковник", "Мадера разных годов выдержки", шампанское "Гламур" (розовое). Приедешь, угощу! За просто так!
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Опустись на землю! Мир так прекрасен!!!
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И друзьям и врагам ?
Вовремя предать, это не предательство - это предвидение. (с) "Гараж"
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Все это показывает КАКАЯ у нас страна.
БизнеSSмены с пидораши торгуют лотереями, энергией, газом, работают банки ублюдков. Почему? Я не могу представить себе чтоб хоть 1 гражданин США купил товар у страны, которая напала на США. Там это нонсенс. Там страна разорвет любую страну за своего гражданина. И граждане - многие патриоты. А у нас? Типа дерьмократия.
Название фирмы и фото с фамилей ублюдка. Таких "дезайнеров" - лишать гражданства и всех льгот. Пусть его детишечки потопают в садик в пидораше.
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Де-факто в Крыму сейчас нет никакой украинской власти, что и было отражено на картах.
А вот говорить стоит как раз о тех, кто допустил оккупацию Крыма и Донбасса - таких как Собаков, Офшоренко и об их уголовной ответственности за сдачу национальных интересов!
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Потому что бизнес есть бизнес.
Сейчас только из супермаркета. Спокойно на прилавках лежат украинские товары: пиво "Черниговское", майонезы, кетчупы "Чумак", масло растительное в бутылках.
Крымчане привыкли к этим брендам, качество хорошее, покупают охотно.
Если бы политики не мешали с обеих сторон... Они бы составили достойную конкуренцию кубанским.
А так, не хотят. чтобы херсонские аграрии, да и вся Украина, постепенно возрождалась.
Войну им только подавай...
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Торговлю не остановить. С неё и надо возрождаться. Кто торгует, тот не стреляет. А там... С ростом торговли, возрастет доверие, благосостояние и можно буде договариваться... Обо всем.
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На їх місце , у їх хати і квартири прийдуть інші.........
Питання у них повинно слушно стояти у тому як вони будуть повертатись назад коли Крим повернуть Україні.!!!!!!!!!!!!
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