 Сотрудники Херсонской таможни и Бердянского погранотряда задержаны на взятке в 8,6 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Херсонской области ДЗЭ Нацполиции и военной прокуратуры задержали сотрудников контрольно-пропускного пункта "Чонгар".
Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Бердянского пограничного отряда занимались вымогательством с граждан. За провоз товара на временно оккупированную территорию АР Крым они требовали определенный процент от его общей стоимости.
По факту вымогательства неправомерной выгоды военной прокуратурой Южного гарнизона было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задокументировали факт коррупционной деятельности должностных лиц пункта пропуска "Чонгар". Гражданину необходимо было уплатить 10 процентов от общей стоимости товара за перемещение автозапчастей на временно оккупированную территорию.
Главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Бердянского пограничного отряда сообщили дату и место для передачи им неправомерной выгоды. Средства человек должен был оставить посреднику в пункте страхования, который находится на территории пункта пропуска.
При получении неправомерной выгоды злоумышленников задержали оперативники УЗЭ в Херсонской области совместно с военной прокуратурой Южного гарнизона и отдельным отделом внутренней безопасности управления пограничной службы Украины. Правоохранители изъяли 8,6 тысяч гривен, полученных в качестве взятки.
Злоумышленник задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители проверяют причастность других сотрудников пункта пропуска к совершению аналогичных преступлений.
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