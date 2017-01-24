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 Сотрудники Херсонской таможни и Бердянского погранотряда задержаны на взятке в 8,6 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

10 процентов от стоимости товара требовали сотрудники Херсонской таможни и Бердянского пограничного отряда за беспрепятственный провоз продукции на временно оккупированную территорию АР Крым. В настоящее время они задержаны.

Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Херсонской области ДЗЭ Нацполиции и военной прокуратуры задержали сотрудников контрольно-пропускного пункта "Чонгар".

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Бердянского пограничного отряда занимались вымогательством с граждан. За провоз товара на временно оккупированную территорию АР Крым они требовали определенный процент от его общей стоимости.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО

По факту вымогательства неправомерной выгоды военной прокуратурой Южного гарнизона было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

взятка

Правоохранители задокументировали факт коррупционной деятельности должностных лиц пункта пропуска "Чонгар". Гражданину необходимо было уплатить 10 процентов от общей стоимости товара за перемещение автозапчастей на временно оккупированную территорию.

взятка

Главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Бердянского пограничного отряда сообщили дату и место для передачи им неправомерной выгоды. Средства человек должен был оставить посреднику в пункте страхования, который находится на территории пункта пропуска.

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При получении неправомерной выгоды злоумышленников задержали оперативники УЗЭ в Херсонской области совместно с военной прокуратурой Южного гарнизона и отдельным отделом внутренней безопасности управления пограничной службы Украины. Правоохранители изъяли 8,6 тысяч гривен, полученных в качестве взятки.

взятка

Злоумышленник задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проверяют причастность других сотрудников пункта пропуска к совершению аналогичных преступлений.

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Давно пора закрыть границу с Крымом,пусть ездят,через Ростов по мосту😊
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Да ладно? А где вы раньше были когда между Крымом и материковой Украиной фуры ходили? Какое там бабло было, даже водилы спорили между собой кто пройдет границу и меньше всего придется выложить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Херсонской таможни и Бердянского погранотряда задержаны на взятке в 8,6 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж
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