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 СБУ пресекла деятельность сети по реализации психотропов в Харькове. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность разветвленной сети сбыта психотропов в Харькове.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, наркобизнес организовал администратор одного из местных интернет-ресурсов.

Наркоделец через зарегистрированные "временные" аккаунты в популярных соцсетях принимал заказы от клиентов. Он также рекламировал свои "услуги" на закрытых тематических форумах. После перечисления денег на банковские карты злоумышленник делал "закладки" с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам.

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По имеющейся информации, мужчина заказывал наркотические средства, в частности метадон, в одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту проживания наркодельца сотрудники спецслужбы изъяли психотропные препараты, более двадцать четыре тысячи долларов США и компьютерную технику с доказательствами организации противоправного бизнеса. Оперативники СБ Украины задокументировали, что на банковские карты, открытые злоумышленником, за восемь месяцев поступило 3,5 миллиона гривен.

деньги

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Наркодиллеру сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.






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психотропы хорошо. Но в Харькове поступили в продажу карты где крым кацапский, а напечатала эти карты фирма из Киева. А вы всё про херню
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А точно киевская контора печатала? писали что это харьковчане так лажанулись.
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вот это зря, без психотропов так не будет кому за Кернеса голосовать
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Нада было б падменить на "поКУИтельныя"...)))))
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Как же теперь Геращенко от ФСБшников отбиваться будет?
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((( раньше был хоть натур продукт - грибы - а шас одна химия и дорогаяяя)))
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