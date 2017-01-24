 СБУ пресекла деятельность сети по реализации психотропов в Харькове. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, наркобизнес организовал администратор одного из местных интернет-ресурсов.
Наркоделец через зарегистрированные "временные" аккаунты в популярных соцсетях принимал заказы от клиентов. Он также рекламировал свои "услуги" на закрытых тематических форумах. После перечисления денег на банковские карты злоумышленник делал "закладки" с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам.
По имеющейся информации, мужчина заказывал наркотические средства, в частности метадон, в одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту проживания наркодельца сотрудники спецслужбы изъяли психотропные препараты, более двадцать четыре тысячи долларов США и компьютерную технику с доказательствами организации противоправного бизнеса. Оперативники СБ Украины задокументировали, что на банковские карты, открытые злоумышленником, за восемь месяцев поступило 3,5 миллиона гривен.
Наркодиллеру сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
868 10
Суд арестовал на два месяца запорожского прокурора, попавшегося на распространении наркотиков(21)
Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ВИДЕО камер наблюдения+ ФОТО(76)
Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО(10)
Херсонские полицейские изъяли у наркодилера амфетамин на 70 тыс. грн. ФОТО(5)
СБУ разрешила Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки(0)
Крымчанина и москвича в США осудили на 25 лет за контрабанду 370 кг кокаина(183)
Полиция на Одесчине задержала семейную пару наркодилеров: изъято около 8 кг наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://psb-news.org/yustas-aleksu-yly-kak-strana-ua-pomogala-rossyjskym-spetssluzhbam-ubyt-antona-gerashhenko/
Ответить
Ответить