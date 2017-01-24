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Все про:авто (3963) дети (2890) ДТП (5402) пешеход (113) Харьков (3998) жертва (142)

 Из-за наезда внедорожника в Харькове погибла 8-летняя девочка. ФОТО

В Харькове водитель легкового автомобиля сбил девочку. Пострадавшая скончалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, около 8:10 на бульваре Ивана Каркача, 33 40-летний водитель Mitsubishi совершил наезд на 8-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу. С места происшествия он не скрывался.

Ребенок умер в карете скорой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО

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Торопился бабло на нищете рубить.
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Там дорога узкая,в две полосы,куда этот дятел летел.Мразь.
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В населеному пункті, особливо вранці... Та в вечорі, коли вже не витко нігдесь їхати треба тихесенько, та по сторонам подивлятись.
Царство Небесне тобі, ангелочок; співчування рідним.
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А откуда вы знаете - с какой скоростью он ехал ?
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Я за скорость ничего и не говорил,можно предположить,что он стоял и девочка его не заметила и ударившись об его машину нанесла себе смертельные травмы.Логично,по-вашему очень даже.
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Видите ли, человечество придумало такую вещь как законодательство. Для чего: для того чтобы обеспечить возможность взаимного сосуществования. От каждого гражданина требуется чтобы он законы выполнял.
Если он ехал со скоростью выше той,которую закон предписывает на этой дороге - он виновен. Если скорость была не выше предельно допустимой - он ни в чём не виновен, так как соблюдал закон.
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Законодательство-слово неизвестное в Украине,я могу предположить сколько судья и прокурор попросят денег.что бы ваше законодательство было миражом.
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Taк если вы собрались бороться с коррупцией, вам не сюда; вы перепутали тему. Здесь обсуждается конкретное ДТП.
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Ужасная трагедия.... Всегда, проезжая места где дети могут ходить, помните, что ребятня может в любой момент под колеса прыгнуть. Внимание десятикратное! Я так все время езжу, Бог уберег, хотя случаи как подружки болтали и через дорогу в неположенном месте пытались перейти были и передо мной.
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На кой хрен постоянно постить негатив на ресурсе? Девочку жалко... Но пожалейте и нас-пользователей. Оптимистические новости в наличии есть?
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"На кой хрен постоянно постить негатив на ресурсе?" - чтобы население почаще вспоминало о необходимости соблюдения ПДД. Ну не на конюшне же порку устраивать ?
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Первый раз слышу, что Цензор - это что-то "Вокруг смеха". Не нравится - не читайте.
Кто-то прочитает и будет ездить осторожнее, а родители будут более внимательнее к детям.
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Нет. Это действительность, или прими или уходи в мир грёз и вышиватных мечтаний.
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какое горе, все-таки 8 лет - это еще очень маленькие дети, чтобы самим ходить
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а всё потому что в судах-эти ТВАРИ легко отменяют любое Постанволение полиции. Так как Суд у нас реформированный,честный на стороне людей...... судьям надо на похороны ходить сбитых людей(((( твари в мантиях--БЕЗНАКАЗАНННОСТЬ.
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Если
а) водитель ехал со скоростью не выше максимально допустимой на этой дороге; и
б) ребёнок перебегал там где нет пешеходного перехода -
- вины водителя нет. Виноваты родители, которые отпускают восьмилетнего ребёнка в одиночку на улицу, особенно с учётом того что они знают: ребёнок будет пересекать дорогу,
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Все хороши. Если не видишь что за припаркованными авто нужно соблюдать такую скорость при которой сможешь затормозить, но по правде ребенка за авто не видно,
не думаю что за рулём был обязательно какой-то подонок. Детям тоже нужно объяснять что нельзя выбегать на дорогу. Разглагольствовать в комментах все гаразд.
Горе такое и врагу не пожелаешь (кроме Толстошеевых и прочих нелюдей) лучше промолчать.
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"Детям тоже нужно объяснять что нельзя выбегать на дорогу. " - детей в возрасте 8 лет вообще нужно переводить через дорогу в сопровождении взрослых.
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В стране давно надо вводить военное положение и расстреливать пачками , судей прокуроров , коррупционеров , в военной области , наживающихся на армии и впаривающие армии по 10-ти кратным ценам матобеспечение ( рюкзаки к примеру ) .
Массовый террор к коррупционерам и их прихлебателям ,тотальное их уничтожение , даст мощный толчёк к построению нового демократического общества в Украине , без этого толку не будет ! Запомните !!!
Что касается этого ублюдка , который был обязан , при движении, делать поправку на ребёнка , он конечно отделается лёгким испугом с таким правосудием . К примеру , бывший мэр Киева - Омельченко , сбил людей дважды со-смертельным исходом , первый раз откупился , убил - второго человека и что ??? Как с гуся вода .
УКРАИНЦЫ ! ВЫНОСИТЕ ИЗ БАНКОВОЙ ПОРОШЕНКО , КАК ХОТИТЕ - ВПЕРЁД НОГАМИ ИЛИ КВЕРХУ НОГАМИ , НО ВЫНОСИТЕ ! ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НАЧИНАЙТЕ ТЕРРОР К КОРРУПЦИОНЕРАМ , ИНАЧЕ НЕ ВИДАТЬ ВАМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ !!!
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Так вам Порох поперёк горла. Уже обещали вы ему что Украина (а) замёрзнет, (б) рассыпется, (в) передерётся между собой. А вот никак не получается у вас такой сценарий. Абидна, да ? И вообще, зачем ты прячешься за американским флагом ?
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Вина водителя есть по любому,а родители-мрази.Суд и водителю и родителям..
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Водитель будет нести этот крест до конца жизни. Спокойно спать по ночам он уже не будет.
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порошенко и его шобла привыкли убивать людей, им пох
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Малышку безумно жалко...
Но не будьте столь безапелляционными - может здесь и нет явной вины водителя? Хотя, конечно, в ПДД записано, что авто - средство повышенной опасности, и это надо учитывать любому, кто за рулем...
Прими, Боже, ангелочка...
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Когда-то ехал по населенному пункту летом, уже темнело, машины шли со светом, из-за встречной выскакивают две пары ног наперерез мне, не знаю каким чудом - но успел вывернуть в сторону и затормозить... Оказалось двое детей лет 8 и 6ти, я ничего не мог сказать и руки понемели, а вот мой пассажир этим детям такое орал.. что повторять не хочется. Спасло то, что скоростной режим не превышал - ехал бы чуть быстрее - дело закончилось бы плохо, точно не успел бы среагировать.
Водители - будьте бдительны и выбирайте безопасную скорость движения особенно в населенном пункте в гололед.
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Сам так попадал. С этим надо что-то делать. Родителей штрафовать к примеру. За превышение скорости штрафовать нещадно.
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Половина тих що відписалися в автівкі тільки як пассажири їздили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за наезда внедорожника в Харькове погибла 8-летняя девочка. ФОТО
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