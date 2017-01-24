 Из-за наезда внедорожника в Харькове погибла 8-летняя девочка. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, около 8:10 на бульваре Ивана Каркача, 33 40-летний водитель Mitsubishi совершил наезд на 8-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу. С места происшествия он не скрывался.
Ребенок умер в карете скорой помощи.
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Царство Небесне тобі, ангелочок; співчування рідним.
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Если он ехал со скоростью выше той,которую закон предписывает на этой дороге - он виновен. Если скорость была не выше предельно допустимой - он ни в чём не виновен, так как соблюдал закон.
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Кто-то прочитает и будет ездить осторожнее, а родители будут более внимательнее к детям.
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а) водитель ехал со скоростью не выше максимально допустимой на этой дороге; и
б) ребёнок перебегал там где нет пешеходного перехода -
- вины водителя нет. Виноваты родители, которые отпускают восьмилетнего ребёнка в одиночку на улицу, особенно с учётом того что они знают: ребёнок будет пересекать дорогу,
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не думаю что за рулём был обязательно какой-то подонок. Детям тоже нужно объяснять что нельзя выбегать на дорогу. Разглагольствовать в комментах все гаразд.
Горе такое и врагу не пожелаешь (кроме Толстошеевых и прочих нелюдей) лучше промолчать.
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Массовый террор к коррупционерам и их прихлебателям ,тотальное их уничтожение , даст мощный толчёк к построению нового демократического общества в Украине , без этого толку не будет ! Запомните !!!
Что касается этого ублюдка , который был обязан , при движении, делать поправку на ребёнка , он конечно отделается лёгким испугом с таким правосудием . К примеру , бывший мэр Киева - Омельченко , сбил людей дважды со-смертельным исходом , первый раз откупился , убил - второго человека и что ??? Как с гуся вода .
УКРАИНЦЫ ! ВЫНОСИТЕ ИЗ БАНКОВОЙ ПОРОШЕНКО , КАК ХОТИТЕ - ВПЕРЁД НОГАМИ ИЛИ КВЕРХУ НОГАМИ , НО ВЫНОСИТЕ ! ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НАЧИНАЙТЕ ТЕРРОР К КОРРУПЦИОНЕРАМ , ИНАЧЕ НЕ ВИДАТЬ ВАМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ !!!
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Но не будьте столь безапелляционными - может здесь и нет явной вины водителя? Хотя, конечно, в ПДД записано, что авто - средство повышенной опасности, и это надо учитывать любому, кто за рулем...
Прими, Боже, ангелочка...
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Водители - будьте бдительны и выбирайте безопасную скорость движения особенно в населенном пункте в гололед.
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