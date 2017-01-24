 "Прекрасная съемочная площадка", - бойцы 72-й ОМБР показали разрушенную шахту Бутовка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-й ОМБР в Facebook

"На полностью розфигаченной шахте Бутовка делать сейчас нечего - а вот как фон для селфи она подходит просто идеально. Полазить по этим заброшенным руинам с фотиком - мечта любого фотохудожника! Вероятно, когда она останется глубоко в нашем тылу и здесь утихнут обстрелы, шахта, как и промка, станет прекрасной съемочной площадкой для кинотворцов новых киношедевров:) Делайте ваши заявки, господа режиссеры! В очередь, не толкайтесь, кадров на всех хватит)))))", - говорится в сообщении.