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 "Прекрасная съемочная площадка", - бойцы 72-й ОМБР показали разрушенную шахту Бутовка. ФОТОрепортаж

Бойцы 72-й ОМБР показали полностью разрушенную шахту Бутовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-й ОМБР в Facebook.

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"На полностью розфигаченной шахте Бутовка делать сейчас нечего - а вот как фон для селфи она подходит просто идеально. Полазить по этим заброшенным руинам с фотиком - мечта любого фотохудожника! Вероятно, когда она останется глубоко в нашем тылу и здесь утихнут обстрелы, шахта, как и промка, станет прекрасной съемочной площадкой для кинотворцов новых киношедевров:) Делайте ваши заявки, господа режиссеры! В очередь, не толкайтесь, кадров на всех хватит)))))", - говорится в сообщении.

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Как это лугандоны оставили металлом и не порезали - удивляюсь.
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а мне показалось:
"Прекрасная съемочная площадка", - бойцы 72-й ОМБР показали разрушенное Южное Бутово."
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По моему у шахтёров это называется КЛЕТЬ. А провода алюминиевые на ЛЭП срезаны. Козлы сепарские!
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Mikheil Saakashvili
5 ч ·

багатьох з них в Грузії порушили кримінальні справи. Грузинські спецслужби передали Росії особисті дані Церцвадзе, що дозволило росіянам звинуватити його у вбивстві за сфабрикованою справою і оголосити в розшук. Це звичайна практика Москви і вона добре відома всім в Україні.
Яким же був мій подив, коли на вимогу Москви віце-полковник Церцвадзе був затриманий українською поліцією і почався процес розгляду його екстрадиції в Росію. Київський суд залишив грузинського Георгія в ув'язненні до вирішення питання видачі. Після громадського резонансу ГПУ заявила, що грузина відпустять, якщо він принесе довідку про те, що дійсно брав участь в АТО, а СБУ в свою чергу відмовляється видавати довідку, посилаючись на секретність операцій, в яких брав участь Гія.
Я хочу звернутися до української влади: Не ганьбіть себе! Була стародавня козацька традиція не видавати біженців, тим більше воїнів ворогові. Хіба точно наявне офіційне підтвердження, що Церцвадзе брав участь у російсько-грузинській війні - недостатня причина не видавати його ворогові, де життя цього заслуженого ненависного путінському режиму воїна точно опиниться у смертельній небезпеці.
На сході загинули вже десять грузинських добровольців, ще двоє стали частиною Небесної сотні Майдану. Вони знали, за що воювали і ризикували. Я зустрічався з сім'ями загиблих воїнів і кожна з них підтверджувала високу мотивацію наших героїв. Ці патріоти Грузії і України їхали сюди не за почестями, але, напевно, не розраховували на чорну невдячність влади.
Сьогодні так обходяться з грузинськими героями, а завтра українська влада так само вчинить і з героями України. Якщо країна не може захистити своїх захисників, які захисники зможуть захищати її до кінця?
Я закликаю президента України негайно втрутитися і врятувати владу від великої ганьби. Такий самий випадок був нещодавно в Литві, де за російським запитом затримали іншого нелюбимого Москвою грузинського офіцера. Після мого дзвінка одному з керівників Литви з метою його інформування офіцер був відпущений протягом декількох годин. Я звертаюся до президента Порошенко із закликом наслідувати приклад литовської влади, а також хоч трішки залишитися вірними гетьманській традиції.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Прекрасная съемочная площадка", - бойцы 72-й ОМБР показали разрушенную шахту Бутовка. ФОТОрепортаж
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