 Автомобилисты, частично блокирующие въезды в Киев, приехали с пикетом под Кабмин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Часть автомобилистов, блокирующих въезды в Киев, организованной колонной переместилась под Кабинет Министров. Основное требование митингующих принятие законопроекта № 5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины, а заплатив пошлину, в течение года свободно передвигаться по территории Украины на авто с иностранными знаками.
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К участникам протеста присоединились авторы законопроекта №5567 Юрий Деревянко и Владимир Парасюк.
Активисты надеются на встречу и обсуждение данного вопроса с представителем Кабмина, в частности, премьером Владимиром Гройсманом, а также ожидается обсуждение вопроса с главой профильного комитета Рады Ниной Южаниной.
Вместе с тем, остальная часть автомобилистов остается на основных въездах в Киев и продолжает частичную блокировку движения автотранспорта.
По состоянию на 13.00 нардепы Парасюк и Деревянко зашли в здание Кабмина для переговоров по данному вопросу с премьером Гройсманом.
автомобилисты пикетируют Кабмин, с требованием упростить процедуру ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.
К митингующим присоединился нардепы Владимир Парасюк и Юрий Деревянко.
Фото: Олег Богачук
Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. По данным полиции, въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано.
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или это кабмин на импортных номерах ездит?!
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Как раз нужно под Радой стоять, они принимают закон и под каб кабмином, бюджет полностью зависимый от налога на импорт продавливал гойсман. Вассадзе конечно спонсор, но и эти от такого смачного корыта как налоговые сборы не оторвуться сами, нужно отрывать.
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Через години ці ж самі люди будуть кричати, що в Україні не має змін.
Не може бути змін в країні, в якій псевдо-патріоти їздять на не розтаможених авто під Українським прапором і кричать, що податки платити не будуть.
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О, и кремлеботы полезли рыкон запчастей 20тилетнего тазовского гнилья защищать
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http://uainfo.org/blognews/1485253171-pri-obyske-u-kuzmina-nashli-zolotuyu-lopatu---sonya-koshkina.html
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за ці кошти я в Європі міг би купити 6-8 таких авто.
зараз я неможу дозволити поміняти собі авто....
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или номера этих шушлаек будут в украинскую базу госномеров включать?)
получается и правила нарушать можно , или вьепать кого или депутата переехать какого можно будет будет, а шушлу тупо бросить))
пипец)
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это шо Парасюк?)
передайте ему шо Масийчук его везде обыскался))
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Рівно стільки і треба заплатити в в якості податку при ввезені в Україну. І нічого більше вигадувати не слід.
В результаті ми отримаємо і ціні як в Європі і адекватне мито.
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