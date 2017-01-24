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Все про:авто (3961) Деревянко (13) Кабмин (9618) Киев (15915) пикет (673) протест (5223) растаможка (26) Парасюк (112) блокирование (88) Олег Богачук (306)

 Автомобилисты, частично блокирующие въезды в Киев, приехали с пикетом под Кабмин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Часть автомобилистов, блокирующих въезды в Киев, переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Часть автомобилистов, блокирующих въезды в Киев, организованной колонной переместилась под Кабинет Министров. Основное требование митингующих принятие законопроекта № 5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины, а заплатив пошлину, в течение года свободно передвигаться по территории Украины на авто с иностранными знаками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

К участникам протеста присоединились авторы законопроекта №5567 Юрий Деревянко и Владимир Парасюк.

Активисты надеются на встречу и обсуждение данного вопроса с представителем Кабмина, в частности, премьером Владимиром Гройсманом, а также ожидается обсуждение вопроса с главой профильного комитета Рады Ниной Южаниной.

Вместе с тем, остальная часть автомобилистов остается на основных въездах в Киев и продолжает частичную блокировку движения автотранспорта.

По состоянию на 13.00 нардепы Парасюк и Деревянко зашли в здание Кабмина для переговоров по данному вопросу с премьером Гройсманом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано, - полиция


протест пикет растаможка автомобиль

автомобилисты пикетируют Кабмин, с требованием упростить процедуру ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

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К митингующим присоединился нардепы Владимир Парасюк и Юрий Деревянко.

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Фото: Олег Богачук

Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. По данным полиции, въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано.

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і Южаніна там?Значить,з Порохом погоджено
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ух ты!))) кабминовских) с ихней парковки под кабмином)) выгнали -- почти на всех фотках!
или это кабмин на импортных номерах ездит?!
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Возле дома Тариэла Васадзе нужно палить шины, а может и лично его, именно этот человек блокирует все законы, о свободном ввозе автомобилей с ЕС с целью продажи втридорога своих говно ЗАЗ ДЕУ...
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Да, Тариэл свою тарэлку защищает не стесняясь в средствах...
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Потому лохи попрыгают и разойдутся, а Тариэл каждый месяц власть имущим долю заносить, чтоб ничего не менялось, но даже возможно, что забыл занести, или мало занес и власть имущие устроили ему легкое напоминание...
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Стояли на въездах - мешали, требовали кабмин, встали под кабмин - к Вассадзе, а если к Вассадзе поедут тоже зрада будет?
Как раз нужно под Радой стоять, они принимают закон и под каб кабмином, бюджет полностью зависимый от налога на импорт продавливал гойсман. Вассадзе конечно спонсор, но и эти от такого смачного корыта как налоговые сборы не оторвуться сами, нужно отрывать.
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"Основное требование митингующих принятие законопроекта № 5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины, а заплатив пошлину, в течение года свободно передвигаться по территории Украины на авто с иностранными знаками."

Через години ці ж самі люди будуть кричати, що в Україні не має змін.

Не може бути змін в країні, в якій псевдо-патріоти їздять на не розтаможених авто під Українським прапором і кричать, що податки платити не будуть.
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А где ты там патриотов видел ?? Парасюк что-ли патриот ? Это все такие же барыги как и Порох, только в значительно меньших масштабах. Личная выгода - и ничего личного. А какие флаги вешать - всякие, которые для личной выгоды.
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Читай уважніше. Я написав: "псевдо-патріоти"
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Ну раз южанина там, то теперь почитатели гидранта уже никого через монитор дубасить не будут, а то ненароком эту говорящую куклу зацепят, шоколадный батя обидеться может.
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Их не волнует коррупция в правительстве - их металлолом беспокоит. Барыги...
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Могу понять тех кто на бюджетках там стоит. Но с 4-го фото бумер интересный. Сколько стоит обслуживание такого корабля в месяц?
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да закон нужен но только для машин не старше 3-5 лет... а не для ввоза мусора...

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"да закон нужен но только для машин не старше 3-5 лет.."

О, и кремлеботы полезли рыкон запчастей 20тилетнего тазовского гнилья защищать
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Автохлам с помоек Европы привезли под кабмин
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на автохламі ми їздимо тільки по ціні нових авто
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Ты может и ездишь, а я покупаю машины всегда в автосалоне новыми.
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у мене 2 автомобіля . один саманд(новий з автосалону)купляли його за 17 000 баксів.інший сітроен с 6 купляв б/в за 40 000 баксів.
за ці кошти я в Європі міг би купити 6-8 таких авто.
зараз я неможу дозволити поміняти собі авто....
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Ахаха ты их покупаешь новые в автосалоне и по 5 штук в день )))))))))Смотри кто ты!

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если примут надо брать)
или номера этих шушлаек будут в украинскую базу госномеров включать?)
получается и правила нарушать можно , или вьепать кого или депутата переехать какого можно будет будет, а шушлу тупо бросить))
пипец)
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это шо Парасюк?)
передайте ему шо Масийчук его везде обыскался))
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И чем им Ланосы не нравяЦа? Я вот уже 13 лет на Ланосе езжу и нормалек! А то им АВдю или МазЬдЮ с МЄріном пАдАвай...
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Да если еще и движок ETEC, да подвеска корейская то вААЩе ляля...
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Коли купуєш машину в ЄС, її вартість знижується (машини на экспорт не оподатковуються налогом на додану вартісь).

Рівно стільки і треба заплатити в в якості податку при ввезені в Україну. І нічого більше вигадувати не слід.

В результаті ми отримаємо і ціні як в Європі і адекватне мито.
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Это все не приведет ни к какому результату, выносить нужно гноймана и шоколадную компанию, проблема не в пошлинах, проблема в шоколадниках. Они завтра три новых налога придумают.
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А это и есть реальный способ общения с властью - через протесты с конкретными требованиями !
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если просто флагами махать то да как говорится это надолго а если взять штурмом и кабмин выкинуть через окно то вопрос решится быстро и сразу!!
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А не надо было уходить ещё 3 года назад - забыли Майдан ?!
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Пока криминально-олигархическую клику не уничтожат Украина не поменяется, одного хряка поменять на хряка 2 от этого ничего не изменится.
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Если 20-летний мерс лучше нового зипера. то почему это наши проблемы?
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Ничего у них не выйдет! импортные пошлины на все и вся это основной источник дохода власти и мафии (у власти) поэтому никто ничего не отменит. Иначе зачем они стоко бабла потратили на выборы если его неззя будет отбить!!
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не ребята, снова мимо, это мафия автомобильная которая во время войны наживалась, не разрешить а запретить покупку машин стоящих на учете в другой стране, на таких авто контробас возят и очереди на границе делаются, не льготы а уголовные дела
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правильно зачем Украинцам машины пущай пешком ходят и экология сохранится и здоровье прибавится сплошные плюсы! и бензина меньше надо будет импортного!!
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страна любительсекондхенда. надо выпускать свой автомобиль. доступный и качественный. или украинские руки не способны? или багатостраждальни науковци не способны придумать?. или украинский менеджмент не способен управлять? тоже и со штанами и зубной пастой. привезти легче и бороться за это проще.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАвтомобилисты, частично блокирующие въезды в Киев, приехали с пикетом под Кабмин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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