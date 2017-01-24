 В оккупированном Донецке растет недоверие к России, - опрос сепаратистов. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, результаты опроса показали, что среди дончан резко выросло недоверие к Российской Федерации. В то же время боевики утверждают, что жители Донбасса по-прежнему верят, что Россия через несколько лет все же включит Донецк и Луганск в свой состав.
Результаты опроса, проведенного неким центром "Инициатива" опубликовал сепаратистский сайт, подконтрольный одному из главарей боевиков Александру Ходаковскому. Авторы подчеркнули, что данные соцопроса - "повод задуматься", поскольку население постепенно разочаровывается в России и ее действиях.
Так, на вопрос "Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении Донецкой народной республики?" отрицательно ответил 41% опрошенных. При этом год назад отрицательный ответ на этот же вопрос давали лишь 14% дончан.
"Как показал опрос, 47,4% жителей республики по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении ДНР (незначительное снижение на 0,7%). Вместе с тем, на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие к политике России по отношению к самопровозглашенной республике. По сравнению с предыдущим исследованием (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе. Рост показателя составил 27%" - комментируют авторы опроса полученные данные.
На вопрос "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к Донецкой народной республике?", большинство опрошенных (31,7%) выразило надежду, что Россия однажды все же включит "ДНР" в свой состав. Однако почти такое же количество людей (28,6%) считает, что Россия создает в Донбассе "буферную зону". Примерно четверть респондентов считают, что Россия намеревается вернуть Донбасс Украине.
При этом, по сравнению с прошлым годом, надежды на Россию выросли. Однако, непонятно, какие факторы способствовали эту росту. Ведь Россия весь год заявляла, что Донбасс - это территория Украины и всячески открещивалась от этой земли.
Интересно, что 6,9% респондентов выбрали вариант ответа: "России все равно, что будет с "ДНР"
Сравнительная таблица: "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к "ДНР"?" (%)
Тем, кто верил, что Россия однажды включит Донецк и Луганск в свой состав, социологи сепаратистов задавали также еще один вопрос - в течение какого времени этот шаг будет реализован. Ответы распределились следующим образом.
Большинство опрошенных (38,8%) заявили, что произойдет это в следующие пять лет. 23% выразили надежду, что Россия заберет себе ДНР и ЛНР уже в нынешнем году. Еще 22% согласились с тем, что воссоединение с Россией может произойти лишь через долгие годы.
Отметим, что по сравнению с прошлым годом оптимизм сторонников России значительно угас. Если ранее большинство опрошенных верили, что Россия вот-вот заберет украинский Донбасс себе, то большинству дончан очевидно, что Россия не торопится брать их под свое крыло.
"По прошествии года, количество жителей, которые целиком и полностью доверяют политике Российской Федерации по отношению к самопровозглашенной республике, практически не изменилось - 47,4% против 48,1%. Однако, за этот же период, число тех, кто перестал доверять России, выросло почти втрое - с 14,3% до 41,3%. Разница составила 27%. Рост произошел за счет респондентов, которые год тому назад еще не имели сформировавшегося мнения. Примерно на эту же цифру снизилось количество затруднившихся с ответом (-26,3%). Мнение о доверии/недоверии российской политике поляризовалось. Доминанта доверия, наблюдавшаяся год назад, нивелирована" - резюмируют авторы публикации.
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Корабль? Так то "Дункан"
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Дункель - старейший сорт тёмного немецкого лагера, который, по сути, обозначает в Германии все существующие тёмные лагеры. Настоящий Дункель варят исключительно на основе ячменного солода, поэтому не стоит путать Дункель с темным пшеничным элем, часто именуемым «Дункельвайцен», это совершенно разные напитки. Дункель имеет сильный солодовый оттенок, однако горечь и аромат хмеля в пиве практически не ощущается. Вкус Дункеля мягкий насыщенный вязкий с лёгкими нотками сладких орехов, фруктовые тона во вкусе и аромате полностью отсутствуют. Пена сливочная и довольно стойкая. Крепость стандартного Дункеля не превышает 6%
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."Газпром" также планирует увеличить объем заимствований в 2017 году на 53% по сравнению с прошлым годом.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, сделал заявление о том, что эра нефти подходит к концу, и черное золото не нужно беречь для будущих поколений, и нефть необходимо использовать сейчас, а также переходить на возобновляемые источники энергии.
Денег нет... и уже не будет..хорошего настроения вам, вы там держитесь....
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похороны моторылы в донецке
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Jan. 24th, 2017 at 10:06 AM
Буквально намедни в России объявили о поставках первых пяти многоцелевых истребителей пятого поколения ПАК ФА Т-50 уже в этом году, правда с двигателями и радаром от Су-35 (а о последнем и вовсе поговаривают, что от Су-30). Что же, новость очень впечатляющая. Пять истребителей и то не факт, что таки поступят. А между тем, братская любителям шарового "all inclusive" Турция объявила о настрое на беспрецедентную закупку американских F-35.
Да-да, те самые F-35 которые в российской прессе непредвзятые эксперты опускают ниже плинтуса и вообще - не самолёт а хлам, Анкара планирует закупить к столетию Турецкой республики 116 истребителей данной модели. Заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир так же выразил надежду, что первые истребители пятого поколения поступят в Турцию уже в 2019 году, при этом Анкара не отказывается от разработки своей "пятёрки" TAI TFX.
В общем, не знаю как ПАК ФА Т-50, а вот "хлам" F-35 в ближайшее время уж точно без заказов не останется, а конкурентоспособность на экспортной ниве это важный фактор в выживании военной техники в условиях рынка.
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А на кацапские ПАК ФА Т-50 и F-15 достаточно.))
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Это совсем другой уровень союзников.
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Во времена голодомора больше всего кацапских переселенцев (а именно: сотнями эшелонов в день) завозилось парашкой в эти места. А кацапы НИКОГДА не становятся гражданами тех стран, в которые пришли, как оккупанты. Они там только гадят. И плодят себе подобных. Вот только ответят ли они на вопрос: есть ли в мире те, кого парашка не предавала, не предаёт и не предаст в будущем?
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Новости Крымнаша.Выпуск#798 за 23.01.2017 «Разочарование, страх, разговоры на кухнях, мы попали» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/23/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-798-%d0%b7%d0%b0-23-01-2017-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87/ … МНОГО ВАТНЫХ СТОНОВ
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Додон с помощью Приднестровья аннулирует ассоциацию с ЕС
Избранный президент Молдовы Игорь Додон планирует с помощью Приднестровья укрепить свои позиции в Молдове, а также анулировать соглашение Молдовы и ЕС.
Если Приднестровье будет участвовать в выборах молдавского парламента в 2018 году (или раньше - в случае досрочных), то парламентское большинство в новом законодательном органе сформируют социалисты, неформальным лидером которых остается президент Игорь Додон.
Приднестровье - это 200 тыс. избирателей, которые проголосуют так, как им подскажет Москва. А Москва вполне может помочь Игорю Додону стать полновластным хозяином страны, который при ручном парламенте может выполнить то, что обещал: денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС и объединиться с Приднестровьем на федеративной основе.
Financial Times пишет, что заявление Додона можно рассматривать как «триумф» Владимира Путина, который пытается восстановить влияние Москвы на постсоветском пространстве.
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