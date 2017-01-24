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 В оккупированном Донецке растет недоверие к России, - опрос сепаратистов. ИНФОГРАФИКА

Боевики "ДНР" провели на подконтрольной оккупантам территории Донецкой области социологический опрос, в ходе которого граждан спрашивали, доверяют ли они той политике, которую проводит Россия в отношении "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть, результаты опроса показали, что среди дончан резко выросло недоверие к Российской Федерации. В то же время боевики утверждают, что жители Донбасса по-прежнему верят, что Россия через несколько лет все же включит Донецк и Луганск в свой состав.

Результаты опроса, проведенного неким центром "Инициатива" опубликовал сепаратистский сайт, подконтрольный одному из главарей боевиков Александру Ходаковскому. Авторы подчеркнули, что данные соцопроса - "повод задуматься", поскольку население постепенно разочаровывается в России и ее действиях.

Так, на вопрос "Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении Донецкой народной республики?" отрицательно ответил 41% опрошенных. При этом год назад отрицательный ответ на этот же вопрос давали лишь 14% дончан.

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"Как показал опрос, 47,4% жителей республики по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении ДНР (незначительное снижение на 0,7%). Вместе с тем, на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие к политике России по отношению к самопровозглашенной республике. По сравнению с предыдущим исследованием (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе. Рост показателя составил 27%" - комментируют авторы опроса полученные данные.

опрос


На вопрос "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к Донецкой народной республике?", большинство опрошенных (31,7%) выразило надежду, что Россия однажды все же включит "ДНР" в свой состав. Однако почти такое же количество людей (28,6%) считает, что Россия создает в Донбассе "буферную зону". Примерно четверть респондентов считают, что Россия намеревается вернуть Донбасс Украине.

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При этом, по сравнению с прошлым годом, надежды на Россию выросли. Однако, непонятно, какие факторы способствовали эту росту. Ведь Россия весь год заявляла, что Донбасс - это территория Украины и всячески открещивалась от этой земли.

Интересно, что 6,9% респондентов выбрали вариант ответа: "России все равно, что будет с "ДНР"

опрос


Сравнительная таблица: "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к "ДНР"?" (%)

опрос


Тем, кто верил, что Россия однажды включит Донецк и Луганск в свой состав, социологи сепаратистов задавали также еще один вопрос - в течение какого времени этот шаг будет реализован. Ответы распределились следующим образом.

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Большинство опрошенных (38,8%) заявили, что произойдет это в следующие пять лет. 23% выразили надежду, что Россия заберет себе ДНР и ЛНР уже в нынешнем году. Еще 22% согласились с тем, что воссоединение с Россией может произойти лишь через долгие годы.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом оптимизм сторонников России значительно угас. Если ранее большинство опрошенных верили, что Россия вот-вот заберет украинский Донбасс себе, то большинству дончан очевидно, что Россия не торопится брать их под свое крыло.

опрос


"По прошествии года, количество жителей, которые целиком и полностью доверяют политике Российской Федерации по отношению к самопровозглашенной республике, практически не изменилось - 47,4% против 48,1%. Однако, за этот же период, число тех, кто перестал доверять России, выросло почти втрое - с 14,3% до 41,3%. Разница составила 27%. Рост произошел за счет респондентов, которые год тому назад еще не имели сформировавшегося мнения. Примерно на эту же цифру снизилось количество затруднившихся с ответом (-26,3%). Мнение о доверии/недоверии российской политике поляризовалось. Доминанта доверия, наблюдавшаяся год назад, нивелирована" - резюмируют авторы публикации.
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Враньё, навадросы с домбабве любят педофила и засРаху.
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Достатньо того, що після двох з половиною років війни і ізоляції прибічників приєднання до Росії серед лугандонів побільшало, але і сподівання трохи охолонули. Лугандони не хочуть в Україну. Хоч і розуміють, що час можливостей зануритись у паРашу, спливає.
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Большинству лугандонцев всё равно в какой стране жить, при этом самая активная вата гниёт в могилах, а совковые старпёры постепенно вымирают. Не забывайте, что сейчас не времена СеСеСеР и есть интернет, благодаря которому молодёжь имеет доступ к информации и зомбирование уже не помогает. Будущего у ЛУгандонии как гнойника или прыща на жопе засРахи нет.
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Щось не в захваті, якщо цим прищем вони будуть в Україні. В нас в урядовому кварталі цих "прищів" вистачає, щоб видавлювати. Ще й гандонів туди налізе...
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наверное оставили для захарченко и плотницкого
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Можно ли верить этим опросам, мало кто вооруженным интервьюерам правду скажет.
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ага, еще и с урковскими бритыми харями и куполами на груди. подходит такой "социолог" к человеку и говорит: "разрешите провести опрос"
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Что не покормил хуйло своих собачек на дамбасе?😊
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При правильній роботі з мозгами дітей, все, ще можна виправити.
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И не факт, что многие отвечали не так как думают. Элементарно из страха.
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У них имеется "зуб" на россию, бабло не платит им Хейло а ведь обещал женится,не верю я лугандонцам, предавший раз предавать будет всегда, они иуды.
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Бетонного заборчика не хватает, но ничего исправятся.
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лучше проведите опрос доверяют ли украинцы правительсву и депутатам--результат был бы очень интересный
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Правительству России большинство не доверяет
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И такие цифры - с учётом, что правду говорить - смертельно опасно
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красть и отжимать уже нечего , финансирование из рашки урезано ...конечно они разочаровываются
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Манатки збираємо і на южний бєрєг СЄвєрного бЛядовитого ОКіана- ать/два строєм і пєснєй!!!
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Прям так свободно опрос и провели? Или для кого ета лапша?
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Социалогия обещала Клинтон.....На территории, где опасаются пукнуть без разрешения,выяснить подлинные настроения путем опроса-дело безнадежное. И ,наконец,зачем нам эти "диаграммы"??? Нам надо думать о путях решения проблемы даунбасса с наименьшими потерями.
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" Ой,а ты зачем рот открыл? Учи уроки и не забудь вынести мусор....трыбун." Тётя Роза с Дерибасовской.
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А кто там в "Дети капитана Гранта" был " Дункель" ?
Корабль? Так то "Дункан"
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Дункель


Дункель - старейший сорт тёмного немецкого лагера, который, по сути, обозначает в Германии все существующие тёмные лагеры. Настоящий Дункель варят исключительно на основе ячменного солода, поэтому не стоит путать Дункель с темным пшеничным элем, часто именуемым «Дункельвайцен», это совершенно разные напитки. Дункель имеет сильный солодовый оттенок, однако горечь и аромат хмеля в пиве практически не ощущается. Вкус Дункеля мягкий насыщенный вязкий с лёгкими нотками сладких орехов, фруктовые тона во вкусе и аромате полностью отсутствуют. Пена сливочная и довольно стойкая. Крепость стандартного Дункеля не превышает 6%
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Серьезно? Неужели они таки начинают о чем-то догадыватся?

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Навіть не збираюся обговорювати ці кумедні цифри.
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ну и чт? решают все равно в кремле, на метстных рашка срала олимпийскими колечками
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Карлику Донбасс нужен как кровоточащая рана произойдет слив или окончательное разрушение Донбасса после понятной для РФ политики США по признанию принадлежности Крыма.
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Российский "Газпром" планирует в 2017 году масштабную распродажу активов, которая должна принести компании порядка 350 млрд рублей ($5,83 млрд)Руководство российского "Газпрома" приняло решение о продаже своей доли в германской сети газопроводов Gascade.Газотранспортная сеть Gascade включает 2,4 тыс. км линейной части газопроводов и 9 компрессорных станций с 29 газоперекачивающими агрегатами. Объем транспортировки составляет порядка 40 млрд куб. м.
."Газпром" также планирует увеличить объем заимствований в 2017 году на 53% по сравнению с прошлым годом.

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, сделал заявление о том, что эра нефти подходит к концу, и черное золото не нужно беречь для будущих поколений, и нефть необходимо использовать сейчас, а также переходить на возобновляемые источники энергии.
Денег нет... и уже не будет..хорошего настроения вам, вы там держитесь....
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надо завалить их исками в суды, чтобы вся распродажа пошла на оплату долгов
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Для меня лично вот это показатель, поэтому к мнению даунбасцев - иллюзий не имею.
похороны моторылы в донецке

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И это говно должно когда-либо выбирать парламент и президента Украины? Нах!
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Я бы пришла , с гранатой, и не с одной.За своего племяша , которого сепарские ублюдки в 21 год уложили в могилу.
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ТУРЦИЯ ХОЧЕТ F-35 И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ!

Jan. 24th, 2017 at 10:06 AM

Буквально намедни в России объявили о поставках первых пяти многоцелевых истребителей пятого поколения ПАК ФА Т-50 уже в этом году, правда с двигателями и радаром от Су-35 (а о последнем и вовсе поговаривают, что от Су-30). Что же, новость очень впечатляющая. Пять истребителей и то не факт, что таки поступят. А между тем, братская любителям шарового "all inclusive" Турция объявила о настрое на беспрецедентную закупку американских F-35.

Да-да, те самые F-35 которые в российской прессе непредвзятые эксперты опускают ниже плинтуса и вообще - не самолёт а хлам, Анкара планирует закупить к столетию Турецкой республики 116 истребителей данной модели. Заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир так же выразил надежду, что первые истребители пятого поколения поступят в Турцию уже в 2019 году, при этом Анкара не отказывается от разработки своей "пятёрки" TAI TFX.
В общем, не знаю как ПАК ФА Т-50, а вот "хлам" F-35 в ближайшее время уж точно без заказов не останется, а конкурентоспособность на экспортной ниве это важный фактор в выживании военной техники в условиях рынка.

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F-35 может находиться на вооружении только в США и на экспорт не идет. Разве шо военную базу США в Турции запилить американцы могут.))
А на кацапские ПАК ФА Т-50 и F-15 достаточно.))
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А як же Ізраїль, що має на озброєнні F-35 і з задоволенням гепають з них по російським військовим базам у Сирії?
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Еще Британия и Австралия, но это как исключение.
Это совсем другой уровень союзников.
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У любой ваты простой подход. Если ему по ящику рассказывают шо моторола герой он в это верит. Если этим самым даунбасянам которые по моторолле слезы лили расскажут по ящику шо он распинал мальчиков в трусиках они начнут его проклинать. Вата легко управляется зомбоящиком.
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Дак моторола кем был героем новодроссии или кацапским оккупантом в Украине?
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Очень здраво рассуждает мужик, тем более если продолжить его мысль. Как только пенсионеры на новом месте начнут размножаться так там будет просто мега бум переизбыток населения. По больше б таких "светлых умов" на рабссию, хотя по ходу там в таких дефицита нет...
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А лука-мозаичный в Беларуси высказался ещё "лучше": "Пусть галодныя съедзят бяздомных и адразу дзьве праблемы вырашацца". Это всё психбольные, захватившие власть. Когда парень в ПТУ поступает, то медкомиссию проходит. А вот в президенты, депутаты комиссия не требуется.
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А вся эта история из-за воровства на всех уровнях государства, за 20 лет независимости можно было сделать маленькую Америку, но у нас нет демократии, только кланы, законы работают для них, народ работает для них, если мы бы былип сильным государством пукин не посмел бы такое нам устроить. Враг № 1 - корупционеры во власти, начиная с президента, а все потому что народ молчит и разрешает этой системе существовать и развиваться. был всплеск национального достоинства на Майдане и погас, Майдан не довел до конца работу, нужно было не допусть прихода во власть старых лиц, которые ничего не сделали для Украины, наступили на те же грабли, теперь еще хуже новая власть зарабатывает на войне и она ей выгодна!!!!!! Все в наших руках, это народ породил таких монстров своей безответсвенностью на выборах, своей отстраненностью, своим безразличием. Государство должно быть для народа, а не народ для государства!!!! Если каждый это будет понимать, иметь свою четкую позицию, отстаивать ее то все изменится!!!
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В Донецке не любят Украину, но еще больше ненавидят Россию, которая их предала
Во времена голодомора больше всего кацапских переселенцев (а именно: сотнями эшелонов в день) завозилось парашкой в эти места. А кацапы НИКОГДА не становятся гражданами тех стран, в которые пришли, как оккупанты. Они там только гадят. И плодят себе подобных. Вот только ответят ли они на вопрос: есть ли в мире те, кого парашка не предавала, не предаёт и не предаст в будущем?
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Та не может этого быть)) Зато он как В Украине растет доверие, радость и обожание к шоколадному д о л бо йо бу пепо)))
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Сценарий, который может у нас реализоваться, если дать слабину по даунбасу. Молдаван реально жалко.

Додон с помощью Приднестровья аннулирует ассоциацию с ЕС

Избранный президент Молдовы Игорь Додон планирует с помощью Приднестровья укрепить свои позиции в Молдове, а также анулировать соглашение Молдовы и ЕС.
Если Приднестровье будет участвовать в выборах молдавского парламента в 2018 году (или раньше - в случае досрочных), то парламентское большинство в новом законодательном органе сформируют социалисты, неформальным лидером которых остается президент Игорь Додон.
Приднестровье - это 200 тыс. избирателей, которые проголосуют так, как им подскажет Москва. А Москва вполне может помочь Игорю Додону стать полновластным хозяином страны, который при ручном парламенте может выполнить то, что обещал: денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС и объединиться с Приднестровьем на федеративной основе.
Financial Times пишет, что заявление Додона можно рассматривать как «триумф» Владимира Путина, который пытается восстановить влияние Москвы на постсоветском пространстве.
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Я думаю, что при проведении подобного опроса в тех же местах немецкими оккупационными властями, году так в 1942, ответов вроде "Я против Гитлера" там тоже не очень много было бы.
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Та ніхрена там не "растет". Донбас то, на жаль, невиліковно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ оккупированном Донецке растет недоверие к России, - опрос сепаратистов. ИНФОГРАФИКА
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