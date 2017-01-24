 В оккупированном Донецке растет недоверие к России, - опрос сепаратистов. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть , результаты опроса показали, что среди дончан резко выросло недоверие к Российской Федерации. В то же время боевики утверждают, что жители Донбасса по-прежнему верят, что Россия через несколько лет все же включит Донецк и Луганск в свой состав.Результаты опроса, проведенного неким центром "Инициатива" опубликовал сепаратистский сайт, подконтрольный одному из главарей боевиков Александру Ходаковскому. Авторы подчеркнули, что данные соцопроса - "повод задуматься", поскольку население постепенно разочаровывается в России и ее действиях.Так, на вопрос "Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении Донецкой народной республики?" отрицательно ответил 41% опрошенных. При этом год назад отрицательный ответ на этот же вопрос давали лишь 14% дончан."Как показал опрос, 47,4% жителей республики по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении ДНР (незначительное снижение на 0,7%). Вместе с тем, на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие к политике России по отношению к самопровозглашенной республике. По сравнению с предыдущим исследованием (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе. Рост показателя составил 27%" - комментируют авторы опроса полученные данные.

На вопрос "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к Донецкой народной республике?", большинство опрошенных (31,7%) выразило надежду, что Россия однажды все же включит "ДНР" в свой состав. Однако почти такое же количество людей (28,6%) считает, что Россия создает в Донбассе "буферную зону". Примерно четверть респондентов считают, что Россия намеревается вернуть Донбасс Украине.При этом, по сравнению с прошлым годом, надежды на Россию выросли. Однако, непонятно, какие факторы способствовали эту росту. Ведь Россия весь год заявляла, что Донбасс - это территория Украины и всячески открещивалась от этой земли.Интересно, что 6,9% респондентов выбрали вариант ответа: "России все равно, что будет с "ДНР"

Сравнительная таблица: "Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к "ДНР"?" (%)

Тем, кто верил, что Россия однажды включит Донецк и Луганск в свой состав, социологи сепаратистов задавали также еще один вопрос - в течение какого времени этот шаг будет реализован. Ответы распределились следующим образом.Большинство опрошенных (38,8%) заявили, что произойдет это в следующие пять лет. 23% выразили надежду, что Россия заберет себе ДНР и ЛНР уже в нынешнем году. Еще 22% согласились с тем, что воссоединение с Россией может произойти лишь через долгие годы.Отметим, что по сравнению с прошлым годом оптимизм сторонников России значительно угас. Если ранее большинство опрошенных верили, что Россия вот-вот заберет украинский Донбасс себе, то большинству дончан очевидно, что Россия не торопится брать их под свое крыло.

"По прошествии года, количество жителей, которые целиком и полностью доверяют политике Российской Федерации по отношению к самопровозглашенной республике, практически не изменилось - 47,4% против 48,1%. Однако, за этот же период, число тех, кто перестал доверять России, выросло почти втрое - с 14,3% до 41,3%. Разница составила 27%. Рост произошел за счет респондентов, которые год тому назад еще не имели сформировавшегося мнения. Примерно на эту же цифру снизилось количество затруднившихся с ответом (-26,3%). Мнение о доверии/недоверии российской политике поляризовалось. Доминанта доверия, наблюдавшаяся год назад, нивелирована" - резюмируют авторы публикации.