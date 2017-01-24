 33-летний дворник изнасиловал 8-летнего мальчика в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
По информации ведомства, во время проведения досудебного расследования установлено, что 33-летний уроженец Днепропетровской области заметил мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за малолетним к его дому и зашел с ним в парадное.
Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Подольского управления полиции задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - не женат, в столице работал дворником.
Работниками следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 ( Н асильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба Нацполиции
Как сообщалось ранее, прокуратура Одесской области 28 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка.
10331 54
Материалы по теме: Будни полиции
"Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО(43)
В результате внезапного открытия дверей во время движения маршрутки из салона выпал мужчина и погиб, - Нацполиция Житомирщины(8)
"Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО(21)
Полиция задержала в Киеве россиянку, сбежавшую из психбольницы Львова(39)
Что, в отличие от Трампа, никак не может сделать Путин(0)
Драка со стрельбой в столичном Гидропарке: трое мужчин госпитализированы, - Нацполиция(30)
Столичные патрульные обнаружили у мужчины 167 свертков с наркотиками. ФОТО(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мальчика жалко, а вот дворнику не 12 дать а пожизненное, чтоб другим не хотелось.
Если бабы не дают руками работай...
Ответить
Ответить
Ответить