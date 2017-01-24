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 33-летний дворник изнасиловал 8-летнего мальчика в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Подольском районе Киева 33-летний уроженец Днепропетровской области изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

По информации ведомства, во время проведения досудебного расследования установлено, что 33-летний уроженец Днепропетровской области заметил мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за малолетним к его дому и зашел с ним в парадное.

изнасилование

Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция

изнасилование

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Подольского управления полиции задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - не женат, в столице работал дворником.

изнасилование

Работниками следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 ( Н асильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

изнасилование
Фото: пресс-служба Нацполиции

Как сообщалось ранее, прокуратура Одесской области 28 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка.



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Podderzjivaju, i povesitj za jaica, cjtob ne srazu podoh a smog osoznatj zdelannoje.
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Два грузовика и 2 металлических троса на 1-й пониженной передаче в разные стороны было бы нормальным наказанием
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Через год на зоне он о виселице мечтать будет, а может и раньше.
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Нууууу фиг знает..... Ты бы стал на зоне за такой Машкой "ухаживать"?


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Спросите лучше у Януковича, таких, как он Россия и любит и ухаживает...
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а при чем тут россия и янукович? Я тебе фотку того насильника показал просто
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теперь его будут удовлетворять естественным способом, как донедавна казалось этому, озабоченному насильнику
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С "Нашей Рябы" сбежал петух. Назад не вернут, а на зоне специализация пригодится.
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а толку может ему это нравится,а жизнь мальчику испортил.таких только в расход ни чего их не изменит
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представителя меньшинств на донорские органы, вырученные деньги - семье малыша. Ей богу, начинаешь в таких случаях москалей с ихними скрепами понимать.
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а причем здесь москали? во всем остальном мире это разве разрешается?
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москали - потому что пидарасы по жизни. А этот урод - пидар по-факту.
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Такое не лечится, если выйдет - повторит, надеюсь зеки не выпустят его на волю
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теперь будет кому удовлетворять его естественным способом до полусмерти), как донедавна казалось этому, озабоченному насильнику
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Разорвать суку на части, а лучше отдать родителям и родственника мальчика.
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родители у мальчика наверное не звери, как некоторые, теперь будет кому удовлетворять его естественным способом, как донедавна казалось этому, озабоченному насильнику
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нужно принимать соответствующий закон, когда соседи должны быть обязательно оповещены, если рядом поселяется педофил или насильник
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Да что же за новости такие?!! В детей стреляют, их насилуют... Откуда такие моральные уроды берутся?
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Пусть теперь разрабатывает свое очко и пасть. За такое на зоне его ждет веселуха. Лучше ему не жить.
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Третье фото доставляет)) вы бы еще выложили фото орудия преступления.
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12 ... !?!? А то, шо воно пацану на всю жизнь психику перекалечило это как!? Ща на зоне к таким педам былого азарта нет... Через 12 выйдет и шо!?:!? ИДИОТЫ!!!
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Только принудительная кастрация педофилов может как то таких мразей остановить.
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Согласен, только яйцы обрезать нужно возле кадыка.
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как можно 8 летнего ребенка отпускать одного, не понимаю
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Да, и в школу. 8-летнего (!!!!!). Где у родителей мосх?
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неудивительно, ведь некоторые дети в его возрасте бывают уже более самостоятельные, чем некоторые взрослые распиздяи, от которых можно ожидать чего угодно
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На волі вінником махав, а на зоні дупою буде підмахувати,)))
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Если бы у 8 летнего мальчика был ОТЕЦ, то 33яя МРАЗЬ уже была бы мертва...
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амерам можно, почему нам нельзя? дотолерастились
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Амеры выбирают себе власть которая на них работает(на общество),а у нас народ выбирают всяких кучм януковичей которые работают на себя и своих дружбанов
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никуда не нужно его садить,отрезать и накормить!
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Неестественным способом? А когда м+м имел естественный способ?
Мальчика жалко, а вот дворнику не 12 дать а пожизненное, чтоб другим не хотелось.
Если бабы не дают руками работай...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия33-летний дворник изнасиловал 8-летнего мальчика в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
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