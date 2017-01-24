 6-летний мальчик на прогулке с семьей получил огнестрельное ранение грудной клетки: ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Полицейские установили, что 23 января около 20:00 ребенок с матерью и отчимом проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.
"Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления. Утром полицейские продолжили поиск и установление свидетелей происшествия, обследование места преступления для поиска вещественных доказательств, провели поквартирный обход жителей дома", - отметили в полиции.
По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
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Мне не в кайф чтобы в нищей стране у каждого сынего гопаря за спиной вечером была волына,
предпочту дать в ответ в ебыч доебавшемуся без перевода конфликта в перестрелку.
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если тебя устраивает что у каждого объебоса будет ствол то ты тоже объебос.
И не нада рассказывать про то что достанешь ствол и стрельнешь в объебоса,
с дыркой в голове и хер из штанов не достанешь.
И блять, нет объебоса баллистическая экспертиза не остановит, он объебос, а то что объебос сядет, так тебе уже до сраки будет.
Все опросы показывают что за пределами тематических сайтов все ебали огнестрел, прийми это, в стране демократия. наоборот нужно у депутосов поодбирать.
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Но ты не поверишь...
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почему никто не задумался, а что если стрелок сам из таких, любителей пострелять в:
"украли кошелек", "не уступил дорогу", "обозвали"...
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недавно тут? можно не отвечать.
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хватіт скігліть, треба брать лопіту...
химикус vs пашинский, кто кого ждал?
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у простых граждан как известно оружия нет, ибо скотам не положено
скорее всего уховые работники сбу развлекались, стрельба при детяхх их конёк
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На самом же деле, фундаментальная схватка идёт вокруг вопроса: владение оружием - это привилегия, или гражданское право ? Вот на этой лакмусовой бумажке всегда ломаются всякие социалисты и прочее отребье, желающее восстановить рабовладение.
Так вот: право владения оружием должно быть закреплено конситуционно. Условия лицензии могут быть очень просты: а) заявитель не имеет судимостей; б) не болен психическими заболеваниями; в) не страдает алкоголизмом или пристрастием к наркотикам. Всё ! Далее государство может обставить всё это разумными условиями регистрации, хранения и т д. Но - это должно быть конституционным правом, а не благоволением со стороны какого-нибудь чиновничьего прыща (в погонах или без), который привык вертеть законом как хочет.
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Свободно владеют картошкой.
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