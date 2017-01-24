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 6-летний мальчик на прогулке с семьей получил огнестрельное ранение грудной клетки: ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, - полиция. ФОТО

Шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Сейчас ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 23 января около 20:00 ребенок с матерью и отчимом проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.

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"Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления. Утром полицейские продолжили поиск и установление свидетелей происшествия, обследование места преступления для поиска вещественных доказательств, провели поквартирный обход жителей дома", - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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стрельба днепр

стрельба днепр

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Контингент сторонников ношения огнестрела это на 70% прыщавые долбоебы.
Мне не в кайф чтобы в нищей стране у каждого сынего гопаря за спиной вечером была волына,
предпочту дать в ответ в ебыч доебавшемуся без перевода конфликта в перестрелку.
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Угу. Тебе в кайф, что волыны только у божков или бандюков. Или САМ из таких???
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Я за то чтобы их не было ни у кого кроме полицаев, для обороны дома и охоты есть дробаши.
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Наоборот, запретить!!!11!!1 Упс, они же уже и так запрещены.
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95% людей вот такие же дегенераты,
если тебя устраивает что у каждого объебоса будет ствол то ты тоже объебос.
И не нада рассказывать про то что достанешь ствол и стрельнешь в объебоса,
с дыркой в голове и хер из штанов не достанешь.
И блять, нет объебоса баллистическая экспертиза не остановит, он объебос, а то что объебос сядет, так тебе уже до сраки будет.
Все опросы показывают что за пределами тематических сайтов все ебали огнестрел, прийми это, в стране демократия. наоборот нужно у депутосов поодбирать.
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Не поверишь. У ОБЬЕБОСА ствол УЖЕ ЕСТЬ. И НЕЗАРЕГЕННЫЙ!
Но ты не поверишь...
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Нет, не поверю. Объебосов знаю много, есть у одного. Если у меня и обебосов появятся легальные стволы то объебосов больше чем меня.
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Народ вообще деградировал,никакого воспитания и никакой культуры,превратились в животных,это чем нужно думать,что бы в ребенка стрельнуть
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напоминаю ..что у всех противников "закона о оружии" есть несколько подаренных стволов от говноАвакова.(речь о депутатах) ..а те противники здесь - минстецевское говно, отрабатывает бабло.
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Не все там ясно и рано делать выводы. Возможно родители что-то скрывают. Мы в детстве тоже случайно ранили из самопала своего приятеля и сочинили детективную историю о том, что выстрел был из соседней посадки, а мы здесь не причем. Менты нас легко раскололи и виновных взяли на учет.
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о началось, "если бы у них было оружие"...
почему никто не задумался, а что если стрелок сам из таких, любителей пострелять в:
"украли кошелек", "не уступил дорогу", "обозвали"...
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ну конечно, и сбивают людей только в приступе эпилепсии.
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вот сейчас обидно было.
недавно тут? можно не отвечать.
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А необидно быть безоружным перед бандитом и ждать полицию до утра???
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как говорил один киля:
хватіт скігліть, треба брать лопіту...

химикус vs пашинский, кто кого ждал?
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а по какому признаку вы собираетесь определить бандита? на примере этого случая. тот, кто ближе всего к вам? курящий на балконе, выглядывающий в окно, подошедший к машине на стоянке, дворник с лопатой, убегающий от возможного следующего выстрела чувак, школьник идущий домой, бомж возле баков, поддатый мужчина, мужчина в костюме, в джинсах, в трениках?
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На примере рассказанного случая: не забывайте, с вероятностью 100% ствол был нелегальный. Отлов и конфискация нелегальных стволов - не имеет никакого отношения к легальному владению оружием и к лицензированию.
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Юленька, вы собираетесь бороться с легальными, или с нелегальными стволами ?
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дело рук или бандитов или мусоров
у простых граждан как известно оружия нет, ибо скотам не положено
скорее всего уховые работники сбу развлекались, стрельба при детяхх их конёк
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Если стрелять ил мелкашки 5,6 мм, то никакие экспертизи вам не помогут. Пули безоболочечные и деформируются при столкновении с любым твердым препятствием. Почему одно время - в 90тые у киллеров были популярны пистолеты Марголина и мелкокалиберные револьверы.
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мелкашка(особливо пістолет Марголіна) був розроблений для диверсантів. От тепер і думайте... Потрібно реєструвати чи ні???...
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Кто нибудь при совке жил? Анекдоты про молдаван слышал? Бухают вино вместо воды. Короткоствол в продаже. Мы стали хуже или они умнее?
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По поводу владения оружием, важно отметить вот какой момент. Сторонники поголовного разоружения населения (т.е. те кто в перспективе стремится установить рабовладельческий строй), занимаются передёргиванием понятий: они делают вид что "свободное владение оружием" - это, типа, пришёл в ИКЕА, снял с полки АК-100 или Тавор, заплатил, и бывай здоров.
На самом же деле, фундаментальная схватка идёт вокруг вопроса: владение оружием - это привилегия, или гражданское право ? Вот на этой лакмусовой бумажке всегда ломаются всякие социалисты и прочее отребье, желающее восстановить рабовладение.
Так вот: право владения оружием должно быть закреплено конситуционно. Условия лицензии могут быть очень просты: а) заявитель не имеет судимостей; б) не болен психическими заболеваниями; в) не страдает алкоголизмом или пристрастием к наркотикам. Всё ! Далее государство может обставить всё это разумными условиями регистрации, хранения и т д. Но - это должно быть конституционным правом, а не благоволением со стороны какого-нибудь чиновничьего прыща (в погонах или без), который привык вертеть законом как хочет.
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Мне жизнь дал Бог. Поэтому никакая мразь не вправе решать , жить мне или нет, и никакая мразь не имеет меня лишать права на защиту МОЕЙ ЖИЗНИ!!!
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мусора и их президент иного мнения, ваша жизнь нужна им для пополнения панамских счетов
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Хоть бы поймали эту сволочь... По детям стрелять - это уже полный отстой.
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Ещё одно подтверждение тому, что всё сопротивляющиеся закону дающему право ношения короткоствольного оружия законопослушным гражданам являются либо преступным элементом, которому этот закон очень помешает в осуществлении их преступной деятельности, либо наглыми мажорами, принадлежащими к тому же преступному элементу, но более скрытому, те и другие давно вооружены и очень опасны, ибо плевали на любые законы!!!
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Да, кстати, никто больше не обратил внимания. Может, пора делать, кроме декоммунизации, еще и деРоссиизацию? И еще искренне надеюсь, что морг с бойцами АТО, убытых русскими находится не в Самарской районе
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НАДО РОДНОГО ПАПУ МАЛЬЧИКА НАЙТИ И ДОПРОСИТЬ !!!
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или предоставить охрану. хрен его знает, что у отчима в голове. может он тоже сторонник свободного владения оружием
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Свободного владения оружием нет ни в одной стране мира, всё под контролем, кроме Сомали, так что прежде чем бросаться фразами, нужно думать.

Свободно владеют картошкой.
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Идиоты цензоровские! Как можно так новости писать? Ни даты, когда это произошло, ни города. Это было в Токио?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия6-летний мальчик на прогулке с семьей получил огнестрельное ранение грудной клетки: ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, - полиция. ФОТО
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