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Все про:алкоголь (1397) подделка (200) Нацполиция (5588) прокуратура (2558) фальсификат (211) Харьков (3992) цех (20)

 Подпольный цех, в котором ежемесячно производилось 50 тонн суррогатного алкоголя, обнаружен в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове сотрудники полиции и прокуратуры выявили мощный подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, мощность подпольного производства составляла 50 тонн суррогатного алкоголя ежемесячно. Стоимость одного литра - 40 гривен. По предварительным данным, алкогольный бизнес приносил его организаторам до 2 миллионов гривен дохода.

Фальсифицированная продукция реализовалась партиями на территории Харькова. "Водку" могли приобрести в пунктах заготовки вторичного сырья или заказать с доставкой определенному адресату. Оплату за спирт и спиртовую смесь перечисляли на банковские карты.

Правоохранители изъяли 10 тонн спиртосодержащего вещества, а также бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из "цехов" во Львове и Черновцах изъяты 12,2 тонны поддельного алкоголя. ФОТОрепортаж

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(Фото полиции Харьковской области)
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судя по фоткам,там если 5 тонн расфасуют ,то это засчастье!!
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А где цех? гараж какой-то накрыли, оборудование не показали
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50 тонн это серьезный объем.И не возможен без участия ментов.Особенно сбыт. У меня в свое время арендатор пирожки пек.- Тонну в месяц.Так его сбу с ментами задолбали поборами )) Цена вопроса в конце была 300 баксов в месяц.Как сейчас помню ))
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольный цех, в котором ежемесячно производилось 50 тонн суррогатного алкоголя, обнаружен в Харькове. ФОТОрепортаж
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