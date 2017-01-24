 Подпольный цех, в котором ежемесячно производилось 50 тонн суррогатного алкоголя, обнаружен в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, мощность подпольного производства составляла 50 тонн суррогатного алкоголя ежемесячно. Стоимость одного литра - 40 гривен. По предварительным данным, алкогольный бизнес приносил его организаторам до 2 миллионов гривен дохода.
Фальсифицированная продукция реализовалась партиями на территории Харькова. "Водку" могли приобрести в пунктах заготовки вторичного сырья или заказать с доставкой определенному адресату. Оплату за спирт и спиртовую смесь перечисляли на банковские карты.
Правоохранители изъяли 10 тонн спиртосодержащего вещества, а также бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию.
(Фото полиции Харьковской области)
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