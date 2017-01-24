 Дети устроили пожар в доме в Хмельницкой области: погиб 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, инцидент случился в селе Старый Майдан (Деражнянский район). Во время тушения и разбора конструкций пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика.
Как выяснилось, родители оставили детей дома без присмотра. Во время шалостей те устроили пожар.
(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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