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 Дети устроили пожар в доме в Хмельницкой области: погиб 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области произошел пожар в частном доме. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, инцидент случился в селе Старый Майдан (Деражнянский район). Во время тушения и разбора конструкций пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика.

Как выяснилось, родители оставили детей дома без присмотра. Во время шалостей те устроили пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Херсонщине: погибли 3 человека. ФОТО

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(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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