 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Об этом активисты "Авто Евро Сила" сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.
В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.
9908 151
Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами(116)
Аварийность на дорогах: критическая ситуация на Прикарпатье, напряженная - на Львовщине. ИНФОГРАФИКА(6)
Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО(48)
Гражданин Украины пытался вывезти в Россию 10 кг "травки" в бензобаке. ФОТОрепортаж(45)
Для сильної держави мовний закон є нормою - активіст(0)
Рада 19 января рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном Суде(24)
Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Растаможка из Дании в Польше стоила ок. 300 евро за 7-летнюю Toyota RAV4 , считаю это справедливая цена, и в Украине каждый автовладелец мог бы заплатить такую пошлину за хорошую машину из Европы !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С другой стороны, сделать разумной цену на растаможку, как в Грузии например (120 балабасов вроде) и норм, все одно лучше 30 летний мерс чем новая форза
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
П.С. Да я там был.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
91% українців проти короткостволів, 91% за вітчизняного автовідровиробника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Давайте авакоботи, валіть кульом =)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить