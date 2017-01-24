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Все про:авто (3958) закон (2212) растаможка (23) автомайдан (249) блокирование (85)

 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины.

Об этом активисты "Авто Евро Сила" сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.

авто растаможка блокирование

Смотрите также: "У депутатов будет экономия. Они смогут заплатить на 4-5 тыс. долларов меньше за дорогие автомобили", - по сниженным акцизным ставкам в Украине еще не растаможено ни одной машины. ВИДЕО

авто растаможка блокирование


В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.

авто растаможка блокирование

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Представляю: еду я в Борисполь, у меня- вылет через 1,5 часа. А тут- нежданчик! При этом- я даже понимаю этих протестующих. Но! Они мне очень многое ломают. А за что???
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обратите внимание - на речи троллей которые выступают за сохранение растаможки, все прикормленные здешние завсегдаи, цель у них одна - стравить народ Украины внести рознь и разруху в общество
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Если денег нет на официальный автомобиль, то ходите пешком. Понакупали шрота на иностранных номерах, а теперь винят государство.............ватная логика.
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Это у них вата в голове, нарушать закон нельзя, прежде чем покупать такие машины, надо было требовать изменения законодательства, а так выглядит всё это по дебильному.
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Жадность власти, которая все не нажрется выглядит по дебильному!
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Цена на официальный автомобиль - это же рекет, в самой бедной стране Европы.

Растаможка из Дании в Польше стоила ок. 300 евро за 7-летнюю Toyota RAV4 , считаю это справедливая цена, и в Украине каждый автовладелец мог бы заплатить такую пошлину за хорошую машину из Европы !
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а мне цены на жилье не нравятся,тоже покрышки жечь?
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Попроси чтоб еще какой-то банк приватизировали, подняли еще немного тарифы и тебе начнет не нравится цена на собачью будку, про жилье вспоминать перестанешь!
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Покупая такие машины они знали, что не смогут на них ездить и кто виноват?
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они свободные люди, что хотят - то покупают, где хотят - там и ездят, мыслят по европейски, а не как лохи, с которых Васадзе и банки за авто последнюю шкуру снимают
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я тоже свободный человек,что хочу то ворую,кого хочу того и убиваю,может законы надо соблюдать как скажешь свободный человек? а не во всем искать старую добрую русскую халяву? проикрываясь при этом майданом и шинами? люди на майдане не за такие вещи стояли,а лицемеры прикрываясь майданом хотят не платить налоги и ездить себе спокойно
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хватит прикрываться майданом..., машина давно не роскошь - и в европейской стране человек со средним достатком свободно без напряга может ее позволить купить, у нас нет - вот и вся причина, все остальное от лукавого
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Может надо было прежде выйти и заставить изменить законодательство, а уже потом накупать металлолом?
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Забыл написать какие налоги платят в Европе, что бы так жить, как работают на работе, как наблюдают за выборами, сколько бухают, сколько дней празднуют и.т.д. Равняться на Европу с себя начинать надо. Вот такая хрень, как перекрытие магистрали в Европе обошлась бы этим затейникам а пару десятков тыщ евро штрафа.
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провести АТО в Киеве и зачистить хитрожопых!
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Вот странные, не растомаживать, а я налоги платить не хочу, тоже шины палить!
С другой стороны, сделать разумной цену на растаможку, как в Грузии например (120 балабасов вроде) и норм, все одно лучше 30 летний мерс чем новая форза
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А вот в Израиле, к примеру, авто в два раза дороже чем в Германии. И никто не палит шины.
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когда уровень жизни и зарплаты будут, как в Израиле, тогда и поговорим
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Ты там был?! Думаешь там маслом помазано. Я бы сказал там намного тяжелей выжить... Хорошо где нас нет...
П.С. Да я там был.
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если бы ты был дипломированным специалистом и имел контракт с работодателем - ты бы мог позволить многое, если ты приехал туда мыть унитазы - извини, а у нас все наоборот
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да во многих странах. В той же Аргентине любая семья трижды подумает, прежде чем покупать машину, потому что годовая страховка-- это нечто...
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и растаможка заоблачная. Из форума: "Для ввоза машин б.у из Чили или США надо уплатить всег около 81.5% от цены СИФ. Если вы въезжаете на ПМЖ то можете ввезти 1 авто без пошлин. Но вы должны ей владеть вроде-бы более 6 месяцев. "
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В Израиле налоги низкие. Для большинства 10%. Для бизнеса масса привилегий.
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дык и сейчас ездят и не растамаживают....8000 грн штряфа разово заплати(если доибётся кто) и езди с квитанцией без проблем...а законопроэкт не ток сделает приятное людям но и даст поступления финансов по более 8000 грн...но обламает пидаров которые сидят на растаможке ,вот и не принимают они его....а ЗАЗ не делает автомобили, я даже слов не могу подобрать к названию их продукции ....любое авто лицензию которого они покупают на производство по качеству становится голимым запорожцем причём дорогим пиздец...
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А як же васадзік гроши буде заробляти, в Іспанії Logan в max комплектації коштуэ 7000 в Україні 14000?
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ЗАЗ - це наше прокляття. Із золота можуть гівно зробити.
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ГОП СТОП власники, мито дійсно потрібно скасувати, а реєстрація повинна бути УКРАЇНСЬКОЮ!!!!! скільки вже злочинів скоєно на таких авто??????
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ТАК НИКТО ЖЕ НЕ ПРОТИВ-ПРИВЕДИТЕ СИТУАЦИЮ В ПОРЯДОК И К РАЗУМНОМУ УРАВНЕНИЮ
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А может начать конфисковать этот транспорт на трассе на нужды АТО? Сразу и шины потухнут.
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Да взять Нацгвардию да разогнать этих барыг хитровыепанных. Авто нерастаможенные конфисковать и под пресс. Пора порядок в стране наводить.
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Аlеша, тобі зручніше було б жити в країні східнішій від нас. Там такі придурки як ти теж моляться на ОМОН и росгвардію, отримуючи кийком по макітрі.
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Весь минстець, асе порохоботы и половина ольгинцев брошена на эту ветку! Я куею! Багато допысувачив за пошлины и акцизы! Люди вам в психлечебницу надо! Все, кто здесь высказался за сохранение существующей системы - вам к доктору. У вас бешенство.
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да? а все хитрожопые любители халявы это норма? вот потому что у некоторых индивидуумов в нашей стране которые считают халяву нормальным явлением и хотят все задурно страна в жопе
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Ты дурак! Акцизы и пошлины до сих пор платили все за исключением небольшого количества людей. В основном депутатов и чиновников, и нескольких тысяч несогласных. А СТРАНА В ЖОПЕ!!! Иди к психиатру проверься, а доктор заодно расскажет причину пребывания страны в жопе. Впрочем и я тебе скажу. Потому, что она отчасти населена такими дебилами, как ты!
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Других вариантов нет у украинцев,или ты ездишь на "ведре" отечественнного производства и вкладываешь кучу денег на ремонты,или покупаешь из-за границы и платишь государству бешеные налоги за удобства.
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В мене одного склалося таке враження, що тут щедро засіяв Васадзе і Ко?
91% українців проти короткостволів, 91% за вітчизняного автовідровиробника.
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Автолюбитель должен знать, что если он ездит на авто с иностранной регистрацией, где-то плачут недоросли чиновников и владельцев автосалонов, которым не хватает и на "морафет и девок"
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Мабуть статтю треба трохи відредагувати " не за скасування а за розумний податок"
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Разве плохо если у людей появится больше авто? Бензина покупать больше будут, СТО заработают, помощь для своего дела, отсюда и налогов больше в бюджет. По-моему плюсы перекроят недоплаты от растоможек.
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Дело ведь не в этом. А в том, что барыги требуют привелегий себе. А вот бабуля, у которой нет такого авто - получит хер. Вот для того есть законы и налоги. Которые должны соблюдать ВСЕ граждане.
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Люди хочуть купити автомобіль за нормальною ціною, я плачу податки, а грошей на машину всеодно не вистачає, я підтримую щоб прийняли вже той закон і можна було би купити нормальне авто до 5000 євро а не китайця якогось за ці ж гроші.

Давайте авакоботи, валіть кульом =)))
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интересно какое это нормальное авто можна купить за 5000 евро хоть с Европы хоть с Америки хоть из Африки?
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надеюсь сбу там на перекрытых трассах уже работает... Потому что вообщето это стратегические дороги... А если напр. "скорая помощь" изза этого перекрытия не успеет на вызов? (пробки и все такое) Кто будет виноват?
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Андрюха, здрисни на свою сакральну територію, там таких одноклітинних 86%.
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У кого вымогать будут. ВР то на каникулах))) Хоть бы думалку включили.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВладельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж
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