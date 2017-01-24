 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Об этом активисты "Авто Евро Сила" сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ "24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами

В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.