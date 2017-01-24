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Все про:авто (3959) закон (2212) растаможка (24) автомайдан (249) блокирование (86)

 Активисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины.

Об этом активисты "Авто Евро Сила" сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.

авто растаможка блокирование

Смотрите также: "У депутатов будет экономия. Они смогут заплатить на 4-5 тыс. долларов меньше за дорогие автомобили", - по сниженным акцизным ставкам в Украине еще не растаможено ни одной машины. ВИДЕО

авто растаможка блокирование


В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.

авто растаможка блокирование

Читайте также: Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами

Законопроектом предлагают ввести "условное частичное освобождение от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установить за это "справедливую плату". Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в Украину уже ввезли около 1,5 млн авто с иностранными номерами. Такие автомобили заезжают по различным схемам, в том числе этому способствует коррупция на таможне, сообщает BBC.

Авторы документа предлагают перевести этот процесс в легальное русло, заставить украинцев отказаться от услуг нерезидентов для ввоза авто, чтобы "прекратить отток наличной массы за границу".

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тролль, а по сути что то сказать, не переводя стрелки на кацапию, уже сложно будет?
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Лжёшь! В лучшем случае ты тролль - житель Питера, писать научись по-украински.
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Фимка, как раз жители Питера и Мацквы и сидят здесь воют чтобы украинцы не покупали европейские автомобили а покупали разейские ВАЗы, которые собирает Васадзе и Богдан. А я живу на Борщаговке в Киеве к твоему сведению, и нужно уже перекрывать дороги чтобы Быдло совковое не ездило в Киев на своих жигулях и москвичах.
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Чмо ти зальотне, а не Киянин, живеш на ДВРЗ в зйомній халупі . Знаю бюо бачу рагуля з з мисленням на рівні бухаря с хутора під Черніговом. Іди працювати, ущербний, а не сидиш тут і намагаєшся бабку з 1200 грн. пенсії наїбати. Нездара. не розписуйся в своїй імотенції, лузер ти по життю і рівень твій навіть не Пріора, ХТЗ!.
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да ты даже знаешь что такое дврз... Видемо оттуда из конуры и строчишь, пока твоя жена на стройке прорабу строчит. К твоему сведению я коренной киевлянин, живу в своем доме. Походу нужно было вас остарбайтеров сразу гнать из Киева чтобы не воняли здесь совкодрочеры деревенские.
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Я тебе отвечу, платить за ввоз автомобиля стоимость двух автомобилей это грабеж и защита интересов бракоделов таких как васадзе. Которые за столько лет не то что не научились делать новые авто, они выпускают авто которые по качеству хуже тех что выпускали корейцы и поляки. То что ты называешь наипаты это здоровое стремление платить обоснованную стоимость а не высосанную с какого то места цену
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"платить за ввоз автомобиля стоимость двух автомобилей"---прям так и платят сейчас???
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Зменшити розмитнення це не озеначає дозволити гнати сюди всякий непотріб . Тоді до чого тут перекриття доріг, на це є депутати з округів, от хай у встановленому порядку і вирішують. під ВР через своїх депутатів а не перкивати дороги і палити шини. Вони ж за те, щоб взяти за бугром доручення і їздити за 100 евро в рік на лухмітті по Україні.
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Те лухміття, наприклад VW Гольф 2, або Пассат 80-х років, якому по 30 років їзде і ще по єкономіїї та надійності фору дасть ВАЗ і ЗАЗ, не кажучи про "лухміття"(лахміття), 2000-х років, спочатку потрібно навчитись хочаб збирати Авто, а потім "кислород перекривати людям"! Бо в Україні, дякуючи тому, що такчи дорогі, вони стають " ідолом""божжеством", на який простий українець молиться все життя, а це вкорні не вірно! Так Православні Християни чи Ні! Не сотвори собі кумира..., чи як!??
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Ану, наш мозговытый, подскажи где можно заработать на тачку за 50 тис.у.о??? Даже на хорошей работе с зарплатой 100тис.грн, (таких работ единици), нада 2 года собирать, не говоря уже за70, 80 и100, 120, 150 тис.у.о! Где в Украине такие работы! Ты наверное с Луны свалился, или с Маасквы!?
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А ты им и пользуешься. Хотя нужно увеличить налог на телефоны и компьютеры в 1000 раз, чтобы всякое быдло не имело доступа до интернета.
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может лучше вычислять по ай пи дурных троллей типо тебя и изолировать их от общества?
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Є категорія людей, які купуютьтелефони офіційно, а не такі як ти, крадене на Крадачах. Але тобі це не зрозуміти, бо ти лишньохромосомний!
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А є такі люди,80% населення, які ледь кінці з кінцями зводять, за місяць купують тільки хліб і макарони і комуналку, щоб прожити, але це тобі не зрозуміти ти наш "наймудрєйший" заробляльщик грошей, всі лишньохромосомні лінтяюки, один ти "О великий" ЕТАЛОН людства!
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Так, всё хорошо, все дружно поддержали протестующих, а теперь вопрос: проект закона кто-то читал?
Тогда разъясните, граждане, почему в нём идёт речь только о временном ввозе на территорию страны? О льготах для ввозящих на длительное время в законе ни слова.
Я автомобиль не вожу, сорри, разъясните для чайников.
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вышиватник:проект не читал, но поддерживаю, т.к жечь шины могут только "наши ребята", а они плохого не попросят
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Ёпрст, где я написала, что проект поддерживаю?
В спам .
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признался, что вышиватник?мои поздравления просто ж его аргументация приведена)))
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Ребята, не ссортесь, да пускай шо нибудь делают, потому что вообще задушат, хоть временно! ?
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быдло должно ходить пешком, чтобы не мешать панам на дорогах
только порошенко и его семейка может иметь автотранспорт
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По-закону и логики вещей, учитывая ЗСТ с ЕС (а где она? Хотят только односторонне с ЕС наша ж и д о в н я (не касается иудеев и вообще евреев, я не антисемит, имеется ввиду жадные жмоты, крахоборы)), растаможки вообще не должно быть , или какие то заниженные стаквки на товары с ЕС и на авто и на електроннику итд, вот что имелось первоначально ввиду , а потом это всё зажалось!
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По количеству троллей с украинскими IP-шниками, вещающих про "зраду", налицо, что данная попытка блокировать Киев - дело рук московитов. Но ресурсов не хватает, под видом "нерастаможенных нищебродов" набрали мало титушни, даже толком трассу Одесса-Киев не получилось заблокировать.
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Та везде троили и зрада!? Нельзя "ни перднуть ни чихнуть", все троли и зрадныки, а то шо разтаможки не должно буть уже 3 года всвязи с Угодою про зону свободной торговли ЕС с Укр. то это не считается, это не зрада! Вор кричит держи вора!
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зона свободной торговли не означает отсутствие растаможки, мы же не входим в единое таможенное пространство ес
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Не завжди означае, але значно знижуе, або вирівнює з іншою стороною, в сторону зменшення і упрощення!
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" - Когда я приезжаю в какую-либо страну, я не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю, исполняются ли они..." ( Аркадий и Борис Стругацкие, Град обреченный) .
Вот так и у нас. Законов полно и в основном они нормальные. Но быдло-элита постоянно эти законы перекручивает под себя, лоббирует в парламенте, а многие из них живут над законами. Так и с таможней. Если убрать левые схемы, то перестанут незаконно обогащаться чиновники, начиная от таможенников и заканчивая барыгой кучерявым. Законы должны быть одни для всех. Есть закон, по которому ты обязан уплатить все необходимые пошлины и акцизы - плати! Пусть машины и смарты будут дороже, но деньги пойдут в бюджет. Надо однозначно ломать старые воровские схемы, иначе нам в Европе делать нечего. И заодно ломать свой совковый менталитет, полностью пронизанный коррупцией. А кто не захочет выполнять законы - в камеру! Или как для нашей власти - на фонари
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Так барыга оно же плешивый, да и копий у него уже штук шесть есть. Кстати, поменять не думали? За пятнадцать лет могли б уже что-то путное найти, а так )(уйло )(уйлом.
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Какое-то невнятное и неадекватное вяканье. Видимо имею дело с активным лизальщиком поросячьей жопы ? А по существу есть что-либо? Или ты просто параноик, которому всюду мерещится расейский кремлевский уродец? Иди отдохни, умственные упражнения и стук лапкой по клаве тебя сильно утомили...
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Я не знаю с какими лизальщиками жоп ты имеешь дела. Но то, что твою жопу сейчас порвало это точно.
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вот еще видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=qgtemVC5m-M
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Активістами чого саме, якої ідеї, є це барижне лайно?
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От троляки рошеновские, офшорного пецриоты. Как только кто-то требует от этой ГНИЛОЙ власти чего - сразу агенты кремля и шатун! Смотри какую тактику придумали. Терпите мол все и молчите. Это вас пеця научил? Кто против власти и критикует тот враг народа.... где то уже этот лозунг слышали! Кто тут еще враг БоОльшой вопрос!!! Я бищнеса на рсеи не имею, были контракты с рашей все за три!!!года плавно свели на нет. А тут у пецьки бизнес процветает в стране с которой Украинцы воюют а вы молчите, улучшений 0 а вы терпите, не то путиншатун нападет!!!
И знают мрази что активная часть Украинцев погимает что нельщя сейчас эту власть за Яй брать, так как это действительно развяжет руки путлеру. Вот и бесчинствует рошенофшорный и Ко !!! Придет их время всеровно. Пердайте пецьке порохоботы - придет время ответ держать перед патриотами Украины!!!
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не раскачивай лодку, а то куйло нападет и липецкая фабрика уже закрывается
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Ай, мАЛАдеЦь как ты ловко про Липецкую фабрику упомянул! Пойди получи почетную грамоту. Хотя подожди... Ты ж в своем высере не сказал слово "барыга" ? Вечером остаешься после работы, будешь отрабатывать. И рот свой помой и жопу джигиты придут жизни тебя учить будут.
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вот дебил, специально ж для тебя смайлы поставил, чтоб было понятно, что стеб....да уж, что вышиватник, что ватник, все одно--в голове мозгов нет
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А что такое вышиватник? Из какого справочника дашь мне расшифровку?
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да ну нах, пали их в своем задрищенске, в Киеве и так с экологией не очень
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Так может лучше перекрыть дорогу для иногородних и транзитных машин?
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глупо,в европе бы наверное такие акции бы быстро разогнали
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Еще раз спрашиваю ДЕГЕНЕРАТОВ вощих что майдан нужно разогнать. Почему Васадзе продает ланусы украинцам в 2 раза дороже чем на Рашке? Еще раз убедился что никаку нах Европу Украину не возьмут с такими дегенератами.
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но все равно, можно было как то по другому протестовать,какой нибудь перфоманс перед радой бы лучше сделали
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под радой дежурит личная армия олигарха порошенки с пулемётами и на броневиках
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ну дык штурмовать раду то не надо, а просто на площади протестовать то никто не запрещает
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пецины гвардейцы с гранатами ждут у рады, забыли ?
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еще раз перечитай мой пост и не задавай глупых вопросов...и гвардейцы не пецины, он все же страну не приватизировал..охрана порядка тоже должна быть, протест не означает вседозволенности действий
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Та люмпены не понимают нихера, зачем объясняешь? Им бы перекрыть границу или дорогу, по которой ездят простые люди, а не депутаты!
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Понимают что то или не понимают люмпены Времья покажет А вот что оно уже сейчас показало Так ето то что самая активная и трудоспособная часть молодежи и предпринимателей Валит из страны И жизнь в Украине превращается в серый бред Уже даже не каждый иесяц ухудшение жизни Каждую неделю Хоть что то но становится хуже Что дальше ? Каждый день Думаю дойдет и до такого
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Там помимо липецкой фабрики бизнеса навалом. И фабрика не закрываеться а "консервируеться" не путай.
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как говорили в фильме,,убить дракона,,это не народ,это хуже народа-лучшие люди города,открою вам одну тайну,народу насрать почём в Украине иномарки,а ети мелкие буржуа будут башлять в казну,теперь так,привыкайте.
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только барыга и его семейка должны гоцать на авто, скоты могут и пешком пройтись
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Порохососы и рыгососы, дайте открыть хотя бы один завод ведущих европейских марок в Украине , потом обсирайте народ
В вашей любимой Параше таких заводов не один, а в маленькой Словакии их уже 10 штук
а вы все суки не нажретесь
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Зачем всех обзываешь? Я не люблю ВВХ и Парашка, но ты считаешь, что эта т.н.акция ускорит постройку заводов? Законы нужно соблюдать, какие бы они ни были! Но если не нравится что-то - протестуйте, но не мешайте жить другим! А то хотим в Европу и тут же желаем плевать на законы и всех нае#ать и меня в т.ч., т.к. я заплатил много денег и езжу на иномарке на украинских номерах!!! Не в курсе сколько стоит иметь авто в Германии? Особенно такое говняное 10-15 летнее, на которых вот эти активисты ездят?
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Законы нужно соблюдать?
а кто при власти соблюдает закон? хоть один такой чиновник есть?
а постройку заводов может ускорить только виселица, просто так дойную корову никто не отпустит
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А давайте ваще всё безпошлинно ввозить,нахера люмпенам таможня
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Мягко говоря "активисты" поступают не правильно. Этим поступком они усложнили сегодняшнее утро обычным людям, но не тем кто принимает решение. Наверное среди людей, которые оказались заблокированными в пробках перед Киевом были те, которые опаздывали на работу, поезд, самолет, наверное в автомобилях были малые дети, груднички, возможно кто-то по скорой ехал в больницу, роддом и т.д. Я сегодня в Киев вынужден был идти пешком и видел какими автомобилями заблокирован въезд. Среди прочих на европейских номерах стояли свеженькие BMW, Range Rover, Audi. Получается так, что эти "активисты" на премиальных авто возможно сейчас поставили под угрозу чье-то здоровье, жизнь.
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В европейской Украине должны быть европейские цены на новые и б/у автомобили,
давно мечтаю про норм автомобиль поэтому поддерживаю любые акции которые ведут к удешевлению рынка б/уавто.
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Я за дешевые иномарки, но не таким путём!
Жгите идите Верховную Раду, Кабмин, Порошенка и т.п.
Плюс, катаясь на таких вот тазах, они не платят налоги НИГДЕ. Ни в той стране, ни в Украине.
К тому же, авто без страховки, кто хозяин хз, в случае аварии (а я лично видел такие авто в авариях) не понятно к кому предъявлять претензии!
Или нужно вообще снять растаможку, либо жестко драть тех, кто катается на чужих номерах и никому ничего не должен. В т.ч. и арабов всяких!
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Смотри не усрись. Ты хоть понимаешь что ты бред написал? Не платят налоги? ты хоть знаешь, что с каждого литра бензина 60% налогов идет в бюджет? Не имеют страховки? Ты хоть знаешь что все автомобили хоть на иностранных хоть на совковых номерах должны быть застрахованы? Ты увидел где то арабов? Принимаешь лекарства?
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Иди в ж#пу, люмпен! Ты наверное из тех, кто ездит на 20-летних литовцах! Ты хоть знаешь, что ВСЕ эти авто без ОСАГО?! Или ты один кто застраховал? Ты ездишь в Литву или куда там для прохождения тех.осмотра? А то хотим кататься тут, потом пересечь границу и бегом назад, не въезжая на территорию тех стран, где за тех.осмотр 20-ти летнего ведра придётся платить кучу евро! Не нравятся законы - я писал что нужно делать. А то решили на#бать всех тех, кто платит в казну (и для тебя в том числе, чтоб строились хоть как-то дороги и твои дети ходили в школу!) под видом заботы о простых людях!
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Любые протесты людей связаны с бестолковыми или преступными действиями власти. Власть не в состоянии обеспечить нормальное функционирование экономики, потому что сама замазана по уши в коррупционном дерьме. Поэтому стремится наполнять пустой бюджет за счет народа: обложение депозитных вложений, введение новых таможенных сборов и т.п. Или как наркоманы дозу ждут очередной транш МВФ. Пока мы все не поймём, что власть надо не просто менять (они сами не уйдут никогда), а сажать и вешать, возвращая украденные миллиарды в казну страны, ничего хорошего не будет в нашей многострадальной Украине
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очень интересно понаблюдать как в етой теме Ольгинские и шоколадные тролли объеденились в коалицию и идут одним фронтом.
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Ты бы правописание проверял. Читать невозможно... Не зря я предполагал, что ты - люмпен необразованный! Не умееешь писать - иди на базар, не взрывай мозги своей неграмотностью!
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Барыги уничтожают экологию, просто, чтоб набить в карманы побольше бабла. Я бы всю эту хрень разогнал бы. А налоги нужно платить - это зарплаты, пенсии и финансирование АТО.
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Какие налоги? На "підтримку національного автовиробника"? Какого хуя я их пидтрымувать должен? Они же бизнесом занимаются, так пусть зарабатывают, не умеют - пусть съебывают. Почему я должен платить им деньги?
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Хитрожопые ,хотят на иностранных номерах ездить БЕЗ разтоможки ! Если бы они выступали за ПОЛНУЮ отмену разтоможки для ВСЕХ , так они для себя упираются !
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Для ВСЕХ растаможка уже снижена до минимума в прошлом году. Конечно ВСЕ ето у нас автомобили для богатых, которые больше 10000Евро (93 минимальные украинские зарплаты или 8 лет работать и не кушатьи не одеваться) Теперь активисты добиваются снятия растаможки для автомобилей для НАРОДА.
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А почему привилегии только для казлов с чужими номерами?Давайте ваще таможню упраздним.
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Да патамушта тааакиее каазлы каак ты с номером на лбу кроме бааярышника нивчем больше не интересуются.
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А в какой стране в МИРЕ можно ездить без растоможки , без оформления транспортного средства внутри страны ?! Надо добиваться полной отмены растоможки для ВСЕХ , а не себе хитросделанному продления временного ввоза.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАктивисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж
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