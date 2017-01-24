 Активисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Об этом активисты

сообщили в соцсетях, передает

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"24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.

В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.

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Законопроектом предлагают ввести "условное частичное освобождение от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установить за это "справедливую плату". Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в Украину уже ввезли около 1,5 млн авто с иностранными номерами. Такие автомобили заезжают по различным схемам, в том числе этому способствует коррупция на таможне, сообщает BBC

Авторы документа предлагают перевести этот процесс в легальное русло, заставить украинцев отказаться от услуг нерезидентов для ввоза авто, чтобы "прекратить отток наличной массы за границу".



