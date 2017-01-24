 Активисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

"24 января автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", - говорится в сообщении.
В настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на Одесском направлении, а также на Столичном шоссе. Акции пока немногочисленны, однако люди уже жгут шины.
Законопроектом предлагают ввести "условное частичное освобождение от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установить за это "справедливую плату". Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в Украину уже ввезли около 1,5 млн авто с иностранными номерами. Такие автомобили заезжают по различным схемам, в том числе этому способствует коррупция на таможне, сообщает BBC.
Авторы документа предлагают перевести этот процесс в легальное русло, заставить украинцев отказаться от услуг нерезидентов для ввоза авто, чтобы "прекратить отток наличной массы за границу".
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Тогда разъясните, граждане, почему в нём идёт речь только о временном ввозе на территорию страны? О льготах для ввозящих на длительное время в законе ни слова.
Я автомобиль не вожу, сорри, разъясните для чайников.
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В спам .
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только порошенко и его семейка может иметь автотранспорт
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Вот так и у нас. Законов полно и в основном они нормальные. Но быдло-элита постоянно эти законы перекручивает под себя, лоббирует в парламенте, а многие из них живут над законами. Так и с таможней. Если убрать левые схемы, то перестанут незаконно обогащаться чиновники, начиная от таможенников и заканчивая барыгой кучерявым. Законы должны быть одни для всех. Есть закон, по которому ты обязан уплатить все необходимые пошлины и акцизы - плати! Пусть машины и смарты будут дороже, но деньги пойдут в бюджет. Надо однозначно ломать старые воровские схемы, иначе нам в Европе делать нечего. И заодно ломать свой совковый менталитет, полностью пронизанный коррупцией. А кто не захочет выполнять законы - в камеру! Или как для нашей власти - на фонари
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И знают мрази что активная часть Украинцев погимает что нельщя сейчас эту власть за Яй брать, так как это действительно развяжет руки путлеру. Вот и бесчинствует рошенофшорный и Ко !!! Придет их время всеровно. Пердайте пецьке порохоботы - придет время ответ держать перед патриотами Украины!!!
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В вашей любимой Параше таких заводов не один, а в маленькой Словакии их уже 10 штук
а вы все суки не нажретесь
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а кто при власти соблюдает закон? хоть один такой чиновник есть?
а постройку заводов может ускорить только виселица, просто так дойную корову никто не отпустит
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давно мечтаю про норм автомобиль поэтому поддерживаю любые акции которые ведут к удешевлению рынка б/уавто.
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Жгите идите Верховную Раду, Кабмин, Порошенка и т.п.
Плюс, катаясь на таких вот тазах, они не платят налоги НИГДЕ. Ни в той стране, ни в Украине.
К тому же, авто без страховки, кто хозяин хз, в случае аварии (а я лично видел такие авто в авариях) не понятно к кому предъявлять претензии!
Или нужно вообще снять растаможку, либо жестко драть тех, кто катается на чужих номерах и никому ничего не должен. В т.ч. и арабов всяких!
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