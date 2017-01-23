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Все про:евреи (252) Одесская область (1335) памятник (2002) Холокост (76) вандализм (321) Белгород-Днестровский (9)

 Вандалы повредили памятный знак жертвам Холокоста в Белгород-Днестровском. ФОТО

В Белгород-Днестровском Одесской обл. вандалы разбили памятный знак, установленный на месте расстрела сотен евреев - жителей города в годы Второй Мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Инцидент произошел 19 января.

вандализм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осквернение могилы цадика Нахмана в Умани является провокацией радикалов для ухудшения украинско-израильских отношений, - Аваков

Мемориал и Памятный знак были открыты возле морского порта в 2005 году в рамках всеукраинского проекта Еврейского фонда Украины и Ассоциации национально-культурных объединений Украины "Память и благодарность" при поддержке Еврейского культурного центра Белгорода-Днестровского.

Смотрите: Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

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Не встигають. Прокидаються- а в ліжку вже мокро. І тиша.
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стёр ужэ, по ходу админ или пян или не в настроение, не верю, что в ценсор дурака на работу взяли
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Губернатором Одеської області поставили сепаратиста Стєпанова у якого батько депутат та Головний лікар міської лікарні голосував за терористів в Слов'янську Донецької області! Ось маємо результат!
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С могилами воевать кацапы все герои,а также церкви сжигать и попов вешать,это их народное хобби.
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Чего удивляться, если страной правит бывший министр януковича!
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Не удивлюсь что для экономии бабла ты и портил ты и камменты пишешь.
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А ти нашли террористов в Умани(со свиной головой)?
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Коцапы как пить дать, думают нас со всеми поссорить.
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одни камеры ничего не даёт, тут уж какие то самострелы умные пригодилис бы - достаточно было бы одного случия и уроды уже на дистанцые 100м не приближалис бы.
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підстава. стопудово -- це підстава чи від козломордих, чи від своїх ватних орків. Це вже тенденція - то польські могили, то єврейські - я націоналіст і стверджую, що націоналісти ніколи такого не зробили би.
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Мабуть обурена кацапня з Затоки... замість шоу ложок єнд балалайок.
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Надо парочку памятников заминироват, если кто свалит плиту, чтобы кишки на деревьях после снимали!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы повредили памятный знак жертвам Холокоста в Белгород-Днестровском. ФОТО
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