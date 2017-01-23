 Вандалы повредили памятный знак жертвам Холокоста в Белгород-Днестровском. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Инцидент произошел 19 января.
Мемориал и Памятный знак были открыты возле морского порта в 2005 году в рамках всеукраинского проекта Еврейского фонда Украины и Ассоциации национально-культурных объединений Украины "Память и благодарность" при поддержке Еврейского культурного центра Белгорода-Днестровского.
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