 Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций Сумщины за переоформление договора субаренды на земельный участок. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки.
Согласно санкции ч. 3 ст. 368 ( Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса Украины взяточнику грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет.
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КОГДА "ОНИ" ВЖЕ НАЧНУТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ЗИНОК-ДВОРНИЧЕК НА ВЗЯТКЕ 80 ГРИВЕН - Я ВСЁ БРОШУ И ПОЕДУ В ИНДИЮ МАСТУР МЕДИТИРОВАТЬ УСЕДНО, ШОП НЕ ЙОПНУЦЦА ОТ ЭТОГО ШОУ ИДИОТОВ )
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Если бы была 21 тысяча, поделили бы на троих и разошлись.... А так как 20 на три не делится, кому то сесть придётся...!
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