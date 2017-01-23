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 Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО

Начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций Сумской области задержан полицией при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций Сумщины за переоформление договора субаренды на земельный участок. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки.


взятка

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

взятка

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 ( Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса Украины взяточнику грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет.

Смотрите: Глава сельсовета на Одесчине задержан при получении 300 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

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геноцидом госслужащих попахивает. Ходят отвлекают от ненавязчивого сервиса. Кто теперь будет услуги оказывать они подумали
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Невже почалося покращення? І тепер всіх будуть ловити?
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Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО

КОГДА "ОНИ" ВЖЕ НАЧНУТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ЗИНОК-ДВОРНИЧЕК НА ВЗЯТКЕ 80 ГРИВЕН - Я ВСЁ БРОШУ И ПОЕДУ В ИНДИЮ МАСТУР МЕДИТИРОВАТЬ УСЕДНО, ШОП НЕ ЙОПНУЦЦА ОТ ЭТОГО ШОУ ИДИОТОВ )
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Начальника центра ... не посадят, он ведь ещё не взял! Могут посадить того, кто давал! А могут посадить этого в куртке - "департамент захисту економіки", ведь деньги сейчас у него!
Если бы была 21 тысяча, поделили бы на троих и разошлись.... А так как 20 на три не делится, кому то сесть придётся...!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО
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