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Все про:Порошенко (10481) Эстония (457)

 Порошенко обсудил со спикером парламента Эстонии развитие двусторонних межпарламентских контактов. ФОТО

Президент Петр Порошенко провел встречу со Спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором, в рамках официального визита в эту страну.

Глава государства поблагодарил Спикера Рийгикогу за активную позицию Парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждении агрессии России, незаконной российской оккупации Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Результаты выборов в ключевых странах Запада вряд ли сильно изменят ситуацию в Украине, - президент Эстонии Кальюлайд

Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинского-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.

Петр Порошенко поблагодарил Эйки Нестора за его личную последовательную и активную позицию поддержки Украины. Он также отметил крепкую солидарность с нашим государством депутатов эстонского Парламента в различных европейских межпарламентских институтах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России необходимы до полного выполнения ею минских договоренностей и всех международных обязательств, - президент Эстонии Кальюлайд

Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонскую сторону за четкую позицию в этом вопросе.

Президент также сообщил Спикеру эстонского Парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций в соответствии с лучшими европейскими стандартами. Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

эстония порошенко

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хорошая новость
круче только новость про то что
киевская фабрика рошен освоила выпуск кошерных тортов
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для некоторых вообще не бывает хороших новостей.

некоторые специально созданы природой, чтобы только бздеть.

в Америке это скунс,
в Украине это тхир
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а в шоколадной жопе это 133133
номер пейджера?
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Порошенко ведет себя как министр иностранных дел а ни как президент.
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///
Сумна історя в тому що
- Глави ЄС уже розчарувались (обмежуються тільки лозунгами в підтримку ну і санкціями)
- В США також розчарувались (також тільки лозунгами в підтримку ну і санкціями)
- Британія ментально не переварює цю корупційну шоблу
- Китай, ну вони хитрі (спочатку добро типу земельку а потім вже доляри) їх не обманеш :D

- Турція ну там все складно і походу на довго
...
Короче Дипломат миру вирішив по околицям поскребти а раптом повезе
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А че не пагубий? гидрант на пол ставки спикером Верховной Рады устроился? Или может совсем пагубию не доверят и прежде чем его куда то выпустить, сам все мосты наводит.
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кстати да
все знают что Андрон неплохо кивает по-эстонски
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и чё?

в АТО, как и в любом военном конфликте, всегда найдётся куча мародёров, насильников и прочих извращенцев.

Гражданство Украины должно быть ценностью, а не наградой за снятые с дохлой сепарки золотые зубы каким-то иностранным маньяком
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Маленькая страна, кангфетную фабрику нет понта строить.
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в Клайпеде уже есть
фигачет так что у прибалтов уже послипалось
от счастья
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и это для тебя горе?

он же налоги в НАТО платит )))
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Что же ты так убиваешься и никак не убьёшься?
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я в Украине живу в отличае о некоторых
тебе меня не понять бабуля
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Дедуля, я смотрю, что маразм у тебя прогрессирует.
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А шо теперь драться будут не только в раде в парламенте...а еще с эстонцами.
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Неужели деньги просил ? Или личные под проценты дал ?
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сперму для овец просил.
ты ж не справляешься...
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Видать пєтро рассказал как работает у нас парламент., 80% законопроектов принятых этой радой поданы им, и с его поправками,но при этом упомянул,шо у нас парламентско-президенсткая форма правления
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Ну що тут на цензорі, є гарні новини? Бо голова вже болить після жорсткої перепалки в блозі Машкі Захарової на фб...(
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил со спикером парламента Эстонии развитие двусторонних межпарламентских контактов. ФОТО
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