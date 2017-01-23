 Порошенко обсудил со спикером парламента Эстонии развитие двусторонних межпарламентских контактов. ФОТО

Глава государства поблагодарил Спикера Рийгикогу за активную позицию Парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждении агрессии России, незаконной российской оккупации Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинского-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.
Петр Порошенко поблагодарил Эйки Нестора за его личную последовательную и активную позицию поддержки Украины. Он также отметил крепкую солидарность с нашим государством депутатов эстонского Парламента в различных европейских межпарламентских институтах.
Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонскую сторону за четкую позицию в этом вопросе.
Президент также сообщил Спикеру эстонского Парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций в соответствии с лучшими европейскими стандартами. Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.
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круче только новость про то что
киевская фабрика рошен освоила выпуск кошерных тортов
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некоторые специально созданы природой, чтобы только бздеть.
в Америке это скунс,
в Украине это тхир
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номер пейджера?
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Сумна історя в тому що
- Глави ЄС уже розчарувались (обмежуються тільки лозунгами в підтримку ну і санкціями)
- В США також розчарувались (також тільки лозунгами в підтримку ну і санкціями)
- Британія ментально не переварює цю корупційну шоблу
- Китай, ну вони хитрі (спочатку добро типу земельку а потім вже доляри) їх не обманеш :D
- Турція ну там все складно і походу на довго
...
Короче Дипломат миру вирішив по околицям поскребти а раптом повезе
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все знают что Андрон неплохо кивает по-эстонски
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В Украине около 200 иностранцев-бойцов АТО могут экстрадировать.
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в АТО, как и в любом военном конфликте, всегда найдётся куча мародёров, насильников и прочих извращенцев.
Гражданство Украины должно быть ценностью, а не наградой за снятые с дохлой сепарки золотые зубы каким-то иностранным маньяком
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фигачет так что у прибалтов уже послипалось
от счастья
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он же налоги в НАТО платит )))
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тебе меня не понять бабуля
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ты ж не справляешься...
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пять
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