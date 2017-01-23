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Все про:алкоголь (1395) Нацполиция (5578) Харьковщина (982)

 Полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного алкоголя в Харьковской области. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с работниками прокуратуры изъяли из незаконного оборота 10 тонн фальсифицированного алкоголя.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) в Харькове и области было проведено 10 обысков по местам изготовления и хранения алкоголя, а также местам жительства фигурантов расследования.

В результате было обнаружено и изъято 10 тонн спиртосодержащей жидкости, компьютерная техника, электронные носители информации, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация.

"Ежемесячный оборот ликероводочных изделий составлял 50 тонн водки на сумму 2 миллиона гривен. Фальсификат реализовывался партиями, через сеть пунктов заготовки вторичного сырья, расположенных на территории Харькова, а также через почту. Оплата осуществлялась накладными платежами или перечислением денежных средств на карточные счета", - рассказала Наталья Калиновская.

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алкоголь полиция


алкоголь полиция


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Невже накінець то - "Люботинський завод продтоварів" "накрили"???..........
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Параша випробувала в бойових умовах в Іркутську" боярєшнік" чи, по-нашому "глідярянку", і вдарила по уцілілих "ватниках" "малоросії". рашу умом нєпонять
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а это новость подписана как ( ну т.е. см на название странички, вкладки вверху) -"поддельное бухло. Полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного алкоголя в Харьковской области. ФОТОрепортаж" о вже вокзал -базар( кто там в литературных редакторах
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засветились мусора, сейчас в другую область перевезут.
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а шо такое?! чистое-аккуратное)) производство!
есв )) не платили или не делились с нужными людями?
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Так там, я смотрю, продуктовый набор-канистра напитка и яблоко
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скорее всего, ордынский метанол накрыли. Печаль тролям савушкинским: не на что теперича "хохлам" будет пенять в свете ордынской незамерзайки и очистителя для ванн.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла 10 тонн фальсифицированного алкоголя в Харьковской области. ФОТОрепортаж
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