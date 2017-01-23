 Полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного алкоголя в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) в Харькове и области было проведено 10 обысков по местам изготовления и хранения алкоголя, а также местам жительства фигурантов расследования.
В результате было обнаружено и изъято 10 тонн спиртосодержащей жидкости, компьютерная техника, электронные носители информации, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация.
"Ежемесячный оборот ликероводочных изделий составлял 50 тонн водки на сумму 2 миллиона гривен. Фальсификат реализовывался партиями, через сеть пунктов заготовки вторичного сырья, расположенных на территории Харькова, а также через почту. Оплата осуществлялась накладными платежами или перечислением денежных средств на карточные счета", - рассказала Наталья Калиновская.
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есв )) не платили или не делились с нужными людями?
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